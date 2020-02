Diablo 3 bringt 3 neue Sets – Wird der Hexendoktor endlich wieder gut?

Der Patch 2.6.8 für Diablo 3 erscheint auf dem PTR. Der bringt neue Sets für Barbar, Hexendoktor und Zauberer. Hat der Hexendoktor in Season 20 damit wieder eine Chance?

Was ist neu? Blizzard hat die Patch-Notes für Patch 2.6.8 von Diablo 3 veröffentlicht. Diese Inhalte werden jetzt erstmal auf dem PTR-Server getestet, bevor sie dann für Season 20 live geschaltet werden.

Highlights des Updates sind das neue Saisonthema für S20 und gleich drei neue Sets. Besonders Freunde von Hexendoktoren sollten hier aufmerksam sein, denn das neue „Mundunugus Ornat“-Set könnte in den nächsten Wochen interessant werden.

Blizzard gab bereits einen Ausblick darauf, wie Balance-Patches in Zukunft in Diablo 3 ablaufen werden.

Neue Sets für Barbar, Hexendoktor und Zauberer in Season 20

Wir stellen euch hier die drei neuen Sets vor, die mit dem neuen Patch 2.6.8 in Diablo 3 aktiviert und in Season 20 spielbar werden.

Hexendoktor – Mundunugu’s Regalia

Das neue Set für den Hexendoktor nennt sich „Mundunugus Ornat“ und dreht sich um die Fähigkeit Geistersperrfeuer.

Setbonus 2 Teile: Großer böser Voodoo folgt euch jetzt und hält doppelt so lange an.

Setbonus 4 Teile: Wenn ihr die Geisterwelt betretet, wird euer erlittener Schaden 30 Sekunden lang um 50 % verringert.

Setbonus 6 Teile: Geistersperrfeuer verursacht erhöhten Schaden in Höhe eurer fünfzigfachen Manaregeneration pro Sekunde.

Weitere Buffs: Zwei weitere Gegenstände passt Blizzard am, die mit dem neuen Set in Verbindung stehen.

Der Barbier bekommt einen Damage-Buff: Wenn das Ziel explodiert, verursacht es 400 % bis 500 % des gesammelten Schadens an Gegner im Umkreis von 15 Metern. Vorher waren das 225 % bis 250 %.

Glotzender Tod erhält auch einen Buff: Geistersperrfeuer erhält den Effekt der Phantasmarune. Jedes aktive Phantasma hält doppelt so lange an, erhöht den Schaden von Geistersperrfeuer um 100–150 % und erhöht zusätzlich die Angriffsgeschwindigkeit der Phantome von Naturgeist. Vorher waren das 40 % bis 50 % mehr Schaden. Außerdem wird dieses Mojo jetzt immer mit kritischer Trefferchance statt Leben pro Sekunde gewürfelt.

In Season 19 veröffentlichte Diablo 3 bereits zwei neue Sets. Diese sind für Mönche und Kreuzritter.

Fazit – Mehr Power für Hexendoktoren? Das neue Set hat einige spannende Änderungen. Die mechanische Änderung von Großer Böser Voodoo sorgt praktisch dafür, dass man den Zauber mit weniger Bedenken einsetzen kann – vorher Stand die Buff-Fläche an einer Stelle still, nun kann man sich damit bewegen. Willkommene Änderung.

Den Vierer-Bonus kann man durch den geringen Cooldown der Geisterwelt vermutlich zu 100 % aktiv halten. Das bringt Zähigkeit ins Set.

Durch den 6er-Bonus wird jetzt Manaregeneration pro Sekunde wichtig. Ein Stat, der bisher für Hexendoktoren eher nebensächlich war.

Hexendoktoren freuen sich schon darauf, den Build auf den Testservern auszuprobieren. Auf dem Papier sieht das schon gut aus. Nun muss sich zeigen, ob der Witchdoktor mit dem Mundunugus-Set auch wieder nach oben in die Ranglisten klettern kann und in Season 20 endlich wieder gut ist. Beim letzten Ranglisten-Zwischenstand sah es für den Hexendoktor nicht so gut aus.

Für diese Klasse wünschten sich Spieler schon länger einige Änderungen. Die Auswahl seiner Builds in der Tier-List von Season 19 bei Diablo 3 war sehr begrenzt.

Barbar – Horde of the Ninety Savages

Das neue Set nennt sich „Horde der Neunzig Wilden“ und bringt eine große Veränderung für die Fähigkeit „Raserei“.

Quelle: Battle.net – Fankunst

Setbonus 2 Teile: Verdoppelt die Effektivität aller Schreie. Von Furcht ergriffene Gegner erleiden doppelten Schaden

Setbonus 4 Teile: Jeder Stapel von Raserei verringert euren erlittenen Schaden um 5 %.

Setbonus 6 Teile: Raserei verursacht pro Stapel 1.000 % erhöhten Schaden.

Weitere Buffs: Um mit dem neuen Set zu harmonieren, gibt es weitere Anpassungen.

Der unangefochtene Krieger (Gürtel) – Raserei erhält den Effekt jeder Rune UND verursacht um 300 % – 400 % erhöhten Schaden

Held der Bastion (Zweihand-Waffe) – Raserei ist bis zu 10-mal stapelbar UND trifft pro erfolgreichem Angriff ein weiteres Mal. Jeder zusätzliche Treffer springt auf alle Gegner im Umkreis von 15 Metern über und der Schaden wird zwischen allen betroffenen Gegnern aufgeteilt.

Zauberer – The Typhon’s Veil

Das neue Set für den Zauberer nennt sich „Der Typhonschleier“ und dreht sich um die Hydras, die viele Spieler gern beim Leveln nutzen.

Setbonus 2 Teile: Verdoppelt die Dauer von Hydras und erhöht die Anzahl der Köpfe von mehrköpfigen Hydras um 2.

Setbonus 4 Teile: Erlittener Schaden wird für jeden lebenden Hydrakopf um 8 % verringert, solange einer verfügbar ist. Jedes Mal, wenn ihr Schaden erleidet, stirbt ein Hydrakopf.

Setbonus 6 Teile: Hydras verursachen pro lebendem Hydrakopf um 1.000 % erhöhten Schaden.

Weitere Buffs und Änderungen: Auch beim Zauberer passt Blizzard einige Gegenstände an, die mit den neuen Gegenständen zu tun haben. Außerdem wird die Mechanik von zwei Gegenständen verändert.

Funkenstab der Schlange erhöht jetzt zusätzlich den Schaden von Hydras um 450 % bis 600 %.

Der Magistrat sorgt dafür, dass nun ALLE Hydras in regelmäßigen Abständen Frostnovas zaubern und 450 % bis 600 % mehr Schaden verursachen.

Der Bonus von Geätztes Siegelzeichen und Todeswunsch wird jetzt 1 Sekunde nach Beginn des Kanalisierens gewirkt

Diablo 3 Season 19: Beste Klassen, beste Builds – Tier List

Weitere Änderungen in Patch 2.6.8

Neben den neuen Sets bringt Blizzard noch ein paar Änderungen ins Spiel, die euch das Leben erleichtern.

Infernale Maschinen und Organe werden jetzt automatisch aufgesammelt.

Das spart also das lästige Aufsammeln von Items, die man sowieso mitnimmt.

Solange noch nicht alle Handwerksrezepte erlernt wurden, enthalten Horadrische Würfelchen jetzt garantiert Rezepte.

In Season 19 diskutiert man heiß darüber, dass manche Handwerkspläne deutlich seltener droppen und es einige Stunden länger dauert, diese zu finden. Ob das ein Bug war, ist unklar. Mit der neuen Änderung solltet ihr die Pläne für den Handwerker aber deutlich schneller erhalten.

Das Saisonthema von Season 20: Die neue Saison läuft unter dem Motto „Die Saison der Verbotenen Archive“. Der Gag dabei: Alle Slots in Kanais Würfel können Eigenschaften von Waffen, Rüstung oder Schmuck enthalten.

Das bedeutet, ihr könnt drei Waffen, Rüstungs- oder Schmuckeinschaften gleichzeitig aktivieren oder jede beliebige Kombination.

Allerdings funktioniert es nicht, mehrmals die gleiche Eigenschaft zu aktivieren.

Wollt ihr wieder einsteigen? Wir zeigen euch, für wen sich Diablo 3 im Jahr 2020 noch lohnt.