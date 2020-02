Heute Abend ist es so weit: Das Online-Action-RPG Path of Exile (PoE) stellt seine neue Erweiterung vor. Muss sich der Steam-Hit Wolcen warm anziehen?

Was kündigt Grinding Gear Games an? Die vergangenen Wochen waren die Entwickler auf einer Pressetour, um die nächste Erweiterung des Action-RPGs Path of Exile vorzustellen. Heute Abend gegen 21 Uhr fällt das Embargo und wir werden wissen, was diese Erweiterung mit sich bringt.

Gerät Wolcen in Bedrängnis?

Warum könnte Wolcen Probleme bekommen? Derzeit ist das Hack ’n Slay Wolcen: Lords of Mayhem in aller Munde. Obwohl der Launch des Spiels alles andere als gut verlief, konnte es in Sachen Spielerzahlen auf Steam Path of Exile überholen.

Allerdings zeichnet sich bei PoE laut Steamcharts ein Muster ab, was die Spielerzahlen angeht. Immer, wenn eine neue Erweiterung erscheint, schnellen die Zahlen extrem in die Höhe, nur um wenig später wieder stark zu sinken. Das zeigt: Ein neues Addon bringt die PoE-Fans wieder in Scharen zurück ins Spiel, bis sie den Content durchgespielt haben.

Das könnte Wolcen durchaus gefährlich werden. Je nachdem, was die nächste Erweiterung mit sich bringt, könnten die Spielerzahlen vielleicht sogar die von Wolcen knacken.

Wolcen hatte am ersten Wochenende nach Release über 127.500 Spieler. Der Peak von PoE lag bei über 123.400 Spielern als das Addon Betrayal erschien.

Sagt die nächste Erweiterung den Fans also zu und läuft auch rund und ohne große Bugs, dann wäre es möglich, dass PoE Wolcen bei den Steam-Spielerzahlen übertrifft.

Das wünschen sich die Spieler

Was wünschen sich die PoE-Fans von der neuen Erweiterung? Über Reddit diskutieren die Spieler schon darüber, was das Addon mit sich bringen könnte. Hoch oben auf der Wunschliste stehen weitere Verbesserungen bei den Nahkämpfern und ein Nerf des Necromancers, der noch immer viel zu mächtig ist.

Es wird eine Art Bingo gespielt (via reddit), über das die Spieler angeben können, was sie sich wünschen oder ihrer Meinung nach eingeführt wird. Zu den Optionen gehören unter anderem:

Totem-Anpassungen

Neue Ausrüstungs-Art

Wasser als Thema der Erweiterung

Überarbeitung der Fallen

Anpassungen am Conqueror-System

Wann erscheint die neue Erweiterung? Laut den Entwickler planen sie den Release derzeit für den 13. März. Man behält sich aber vor, den Release zu verschieben, falls es zu Problemen kommt.

Was wünscht ihr euch für die neue Erweiterung zu Path of Exile und glaubt ihr, dass damit der Spieler-Rekord von Wolcen gebrochen werden kann?