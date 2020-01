Das Hack & Slay Path of Exile wird 2020 weiter wachsen. Die Entwickler gaben bekannt, dass 4 Erweiterungen auf die Spieler warten – und das, obwohl der 2. Teil bereits in der Mache ist.

So geht Path of Exile weiter: Der erste Teil des Hack & Slays steht 2020 nicht still. In einer Art Roadmap für dieses Jahr haben die Entwickler vorgegeben, was noch passieren wird.

So sollen 2020 weitere 4 Erweiterungen kommen, die im üblichen Quartalsplan veröffentlicht werden. Dazu arbeitet das Mobile- und das Konsolen-Team am Ausbau ihrer Plattformen.

Erste Erweiterung kommt vermutlich im März

So sieht es mit den Erweiterungen aus: Geplant sind die Erweiterungen 3.10.0 – 3.13.0. Dabei wird die erste Erweiterung vermutlich Ende Februar angekündigt, so die Entwickler.

Im Vergleich zum letzten Jahr können sich die Erweiterungen dann jeweils so um 1-2 Wochen verschieben. Man kann mit der ersten Erweiterung also im März 2020 rechnen.

2020 können sich die Fans auf 4 Erweiterungen freuen

Daran wird noch gearbeitet: Die Entwickler betonen, dass sie weiterhin an der Konsolen-Version von Path of Exile arbeiten und dafür das Team sogar vergrößern wollen. Nach dem PS4-Release im März sollen jetzt noch Funktionen für die Konsolen-Nutzer folgen, die gerade in der Entwicklung stehen.

Auch bei Path of Exile Mobile soll es weitergehen. Nach der Ankündigung im November 2019 soll die Entwicklung in diesem Jahr weiter voranschreiten. Dafür planen sie unter anderem eine Android-Unterstützung.

Die Mobile-Version soll 2020 weiter vorangebracht werden

Wie steht es um Path of Exile 2? Das Jahr für den ersten Teil von Path of Exile wirkt ziemlich voll, obwohl das Studio Grinding Gear Games bereits einen zweiten Teil des Spiels angekündigt hat. Dies nannten sie bisher 4.0.0 und es ist eigentlich eine riesige Erweiterung.

Die Entwicklung von 4.0.0 geht weiter, wobei das Team hart an Inhalten arbeitet, die in der ExileCon Act One Demo nicht gezeigt wurden. Wir gehen davon aus, dass wir das nächste Mal deutlich neue Inhalte und Features voraussichtlich Mitte dieses Jahres zeigen werden. Vielleicht um die E3 herum? Wir lassen es euch wissen, sobald wir einen festen Plan haben Grinding Gear Games auf der Website von Path of Exile

Wie geht es Path of Exile aktuell? Dem Hack & Slay geht es aktuell sehr gut. 2019 hat Path of Exile seine Spielezahl verdoppelt. Auf Twitch kam die neue Liga von Path of Exil ebenfalls gut an und freute sich über viele Zuschauer.

Die Stimmung in der Community ist gut und auch die Nachricht über die kommenden Erweiterungen werden gut aufgenommen.

Neben Path of Exile kommen 2020 auch zahlreiche weitere Hack & Slays auf den Markt: