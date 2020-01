2019 war für das Action-RPG Path of Exile ein spannendes Jahr. Wir schauen, wie sich das Spiel verglichen mit Diablo 3 entwickelt hat.

Diablo 3 und Path of Exile sprechen eine ähnliche Zielgruppe an, dennoch gibt es starke Unterschiede zwischen den Titeln. Diablo 3 ist eher auf den Casualmarkt ausgerichtet und spricht Spieler an, die eine schnelle und unkomplizierte Spielerfahrung haben möchten.

Path of Exile dagegen ist deutlich komplexer und möchte diejenigen zufriedenstellen, die sich etwas tiefgründigeres wünschen.

In Diablo 3 war es ruhig

Was hat sich 2019 bei Diablo 3 getan? Das vergangene Jahr war eher ruhig für Blizzards Hack ’n Slay. Im Grunde waren die großen Highlights nur die Seasons:

Season 16 (18.01.2019 – 12.05.2019)

Season 17 (17.05.2019 – 18.08.2019)

Season 18 (23.08.2019 – 10.11.2019)

Season 19 (22.11.2019 – voraussichtlich Mitte Februar 2020)

Die Seasons brachten neue Herausforderungen mit sich. Zudem sind Patches erschienen, die hauptsächlich Balancing-Anpassungen mit sich brachten und Bugs behoben. Neue Inhalte gab es keine.

Das Highlight in Sachen Diablo war die Ankündigung von Diablo 4 während der Blizzcon im November. Für Diablo 3 war es aber ein sehr ruhiges Jahr.

Path of Exile drehte auf

Was hat sich 2019 bei Path of Exile getan? Beim Hack ’n Slay von Grinding Gear Games dagegen sah die Sache anders aus. 2019 brachte eine ganze Reihe von Neuerungen und Verbesserungen mit sich. Und die Spielerzahlen sind rasant angestiegen.

Es sind 45 kleinere Updates erschienen

Es gab auch größere Änderungen etwa am Nahkampf-System, dem Atlas, Nekromanten und Zauberer sowie ein System zum Verwalten von Master-Missionen

Path of Exile 2 und Path of Exile Mobile wurden angekündigt

Path of Exile startete in Südkorea

Das Hack ’n Slay wurde auf der Playstation 4 veröffentlicht

Es wurde mit 224.000 gleichzeitig eingeloggten Spielern ein Online-Rekord aufgestellt

Im Jahr 2019 spielten 8,7 Millionen Spieler Path of Exile, während es 2018 „nur“ 4,5 Millionen waren – Die Spielerzahl hat sich damit fast verdoppelt

Der Soundtrack wurde remastered

Das Entwicklerteam ist von 122 auf 147 Mitarbeiter angewachsen

Auf Twitch wurde ein neuer Zuschauerrekord aufgestellt

Darüber wurden im Jahr 2019 vier große Erweiterungen und Ligen veröffentlicht:

Synthesis

Legion

Blight

Conquerors of the Atlas (mit der Metamorph-Liga)

Wo stehen die Spiele Anfang 2020?

Bei Path of Exile hat sich also sehr viel getan. Es wird immer beliebter, es spielten 2019 fast doppelt so viele wie 2018 und die Entwickler sind nach wie vor damit beschäftigt, nicht nur Erweiterungen, sondern zudem große und kleine Änderungen und Verbesserungen einzuführen.

Bei Diablo 3 dagegen tut sich deutlich weniger. Es finden eben die Seasons statt und es gibt ab und an Balancing-Updates und Bugfixes.

2020 könnte es in dieser Richtung weitergehen. Spannend wird es, wenn sowohl Diablo 4 als auch Path of Exile 2 erscheinen. Beide Spiele haben aber noch keinen Releasetermin.

Was spielt ihr lieber? Diablo 3 oder Path of Exile?