Der Nekromant ist im Action-RPG Path of Exile (PoE) nach wie vor die beliebteste Klasse. Doch daran sollte sich langsam mal was ändern.

Was ist die derzeit beliebteste Klasse in PoE? Seit mehreren Monaten hält sich der Nekromant hartnäckig an der Spitze der Klassen, welche am häufigsten gespielt werden. Im Schnitt spielen zwischen 20 und 35 Prozent (je nach Plattform und Level) einen Totenbeschwörer.

Das alte Leid mit dem Totenbeschwörer

Warum ist der Nekromant so beliebt? Der Nekromant beschwört Armeen von untoten Kreaturen, welche im Grunde die meiste Arbeit für ihn erledigen. Dies führte bereits zu Problemen, da die Anzahl der beschworenen Monster die Server in die Knie zwingt und sich daher auf die Performance auswirkt.

Wurde der Totenbeschwörer nicht generft? Ja. Aber der Nerf war nicht so umfangreich, wie sich viele dies gewünscht hatten. Wie man auch sieht, hat die Abschwächung der Klasse nicht dazu geführt, dass nun deutlich weniger zum Nekromanten greifen. Er ist nach wie vor die beliebteste Klasse, weil er einfach noch immer so effektiv und mächtig ist.

Zudem ist er eine der „günstigsten“ Klassen. Man kann viele Punkte in seine Verteidigung investieren, ohne, dass er im offensiven Bereich großartig schwächer wird.

Ein weiterer Grund ist die aktuelle Liga. In Metamorph müsst ihr euch aufgrund der Attacken der Bossmonster ständig bewegen oder einen guten Tank nutzen. Das macht es für viele Klassen schwierig, gegen die mächtigen Monster zu kämpfen. Der Nekromant hat hier weniger Probleme. Er schickt einfach seine beschworenen Monster vor und hält sich selbst zurück, während andere Klassen schauen müssen, dass sie irgendwie an die Bosse rankommen, ohne viel Schaden zu nehmen.

Das Balancing muss überarbeitet werden

Was ist das Problem der anderen Klassen? Ein Problem ist, dass es aufgrund der Steuerung etwas schwierig oder wenig elegant ist, den Helden zu bewegen. Muss man dann noch zielen und weiß aufgrund fehlender Entfernungshinweise gar nicht, wie weit beispielsweise ein Zauber reicht, können die Kämpfe schnell frustrierend werden.

Da kommt eine Klasse wie der Nekromant, die sich eigentlich nicht wirklich um Angriffe kümmern muss, gerade recht.

Was muss getan werden? Ein weiterer Nerf des Nekromanten würde eventuell wieder nicht so viel bringen. Wichtiger ist daher eher, dass die anderen Klassen interessanter gestaltet werden und sich effektiver spielen, damit man einfach Alternativen hat. Das ist aber zumindest im Nahkampf-Bereich ein Problem, da sich Nahkämpfer – trotz Verbesserungen – noch immer nicht so gut spielen wie Fernkämpfer.

Generell sollten sich die Entwickler von Grinding Gear Games mal eine größere Überarbeitung des Klassen-Balancings durch den Kopf gehen lassen, sonst wird sich an der Situation wohl in nächster Zeit nichts ändern.