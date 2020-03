Zum Start von Season 20 in Diablo 3 wollt ihr vor allem drei Klassen besonders gern spielen. Wir zeigen euch die, die ihr als Lieblingsklassen gewählt habt.

Wann startet Season 20? Am 13. März 2020 öffnen sich die Pforten in ein neues Saison-Kapitel bei Diablo 3. Für das Abenteuer hat Blizzard den Patch 2.6.8 veröffentlicht, der unter anderem drei neue Sets ins Spiel brachte und weitere Anpassungen an Items vornahm.

Wir haben euch gefragt, mit welcher Klasse ihr am liebsten in S20 spielen wollt. Die Auswertung zeigt, dass euch die neuen, spannenden Sets für Hexendoktor, Zauberer und Barbar wohl sehr interessieren.

Eure Favoriten für Season 20 – Welche Klasse spielt ihr?

Eure Wahl: Wir haben euch am 8. März eine Umfrage eröffnet, bei der ihr uns mitteilen konntet, mit welcher Klasse ihr Season 20 spielen werdet. Für die Unentschlossenen unter euch findet ihr in dem Beitrag auch ein Schicksalsrad, das euch die Auswahl der Klasse abnehmen soll.

Seit dem Start der Umfrage haben über 2200 MeinMMO-Leser daran teilgenommen. Vielen Dank dafür!

So habt ihr abgestimmt:

Barbar: 553 Stimmen Zauberer: 487 Stimmen Hexendoktor: 406 Stimmen Totenbeschwörer: 228 Stimmen Dämonenjäger: 212 Stimmen Mönch: 187 Stimmen Kreuzritter: 140 Stimmen

In der folgenden Grafik seht ihr die Stimmen auch noch mit Prozentangaben.

Das fällt auf: Ganz vorne bei der Auswahl stehen die Klassen, die neue Sets erhalten haben. Es scheint, als würdet ihr euch auf diese neuen Spielstile freuen und sie unbedingt ausprobieren wollen. Allen voran der Barbar, der auch schon vor dem Start von Season 19 zur Lieblingsklasse gewählt wurde.

Was passiert in Season 20? Im neuen Abschnitt des Diablo-Abenteuers erwartet euch wieder ein besonderes Saisonthema. Das feierten Spieler noch bevor sie es überhaupt testen konnten. Allein in der Theorie war man schon begeistert und forderte, diese Mechanik für immer zu behalten. Doch Blizzard machte schnell klar, warum ihr die neue Mechanik in Diablo 3 nicht behalten dürft.