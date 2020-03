Der Start von Season 20 in Diablo 3 ist nur wenige Tage entfernt. Doch welche Klasse spielt man? Stimmt bei uns ab. Wer sich selbst unschlüssig ist, fragt bei uns das Rad des Schicksals.

Was passiert bei Diablo 3? Aktuell befinden wir uns kurz vorm Start von Season 20. Einige Spieler, Neu-Anfänger aber auch Veteranen, stellen sich dabei die Frage, mit welcher Klasse sie diesmal loslegen.

Für euch binden wir hier eine Entscheidungshilfe sowie eine Umfrage ein.

Das hat sich geändert – Patch 2.6.8

Diese neuen Sets gibt es: Für die Klassen Zauberer, Hexendoktor und Barbar findet ihr im aktuellen Patch jeweils ein neues Set. Zauberer legen da mit den Hydras los, die Hexendoktoren kämpfen mit Geisterspeerfeuer und Manaregeneration und die Barbaren klatschen sich mit Raserei durch die Dungeons.

Wir haben euch die neuen Sets „Der Typhonschleier“, „Mundunugus Ornat“ und „Horde der Neunzig Wilden“ vorgestellt.

Was ändert sich noch? Zu diesen neuen Sets gesellt sich in Season 20 von Diablo 3 auch wieder eine spannende Mechanik. Das neue Saisonthema wird wohl alle Builds in S20 verändern. Grund also, mit Builds, die ihr vorher schon gut fandet, in der neuen Season nochmal zu experimentieren.

Welche Klasse spielt ihr in S20?

Stimmt ab: Von euch wollen wir jetzt vor dem Start von S20 wissen, mit welcher Klasse ihr zocken wollt. Wir binden euch hier eine Umfrage ein, bei der ihr nur eine Stimme habt.

Plant ihr, in Season 20 mehrere Klassen zu spielen, dann wählt bei der Umfrage einfach nur die Klasse aus, mit der ihr beginnen wollt oder auf die ihr euch am meisten freut.

Noch unschlüssig? Fragt das Schicksal

Was sollt ihr spielen? Wer noch gar keine Vorstellung davon hat, was er in Season 20 spielen will und die Entscheidung lieber abgibt, der dreht einfach am Rad des Schicksals.

Darauf sind alle Klassen zu finden. Die Klasse, bei der das Rad zum Schluss stehenbleibt, ist dann eure Wahl für Season 20 in Diablo 3.

Falls ihr das Rad hier im Artikel nicht sehen könnt, folgt einfach diesem Link zu wheeldecide.com.

Das waren eure Lieblingsklassen in Season 19 von Diablo 3

Schreibt uns gern auch in die Kommentare, warum ihr welche Klasse in Season 20 spielt und auf was ihr euch am meisten freut.