Diablo 3 Season 20: Beste Klassen, beste Builds – Tier List

In dieser Tier List zeigen wir euch die besten Klassen, Builds und Ausrüstungen für Season 20 in Diablo 3. Neue Sets von Barbar, Zauberer und Hexendoktor aus Patch 2.6.8 sind mit dabei.

Was passiert in Diablo 3? Der Start-Termin von Season 20 ist heute, am 13. März 2020. Dann starten alle Teilnehmer der Season wieder bei „null“. Erstellt ihr euch einen saisonalen Charakter, beginnt der auf Level 1 und besitzt erstmal nichts. Auch keine Paragonpunkte aus früheren Abenteuern.

Alles, was ihr zum Start von Season 20 in Diablo 3 wissen müsst.

Das Spielen dieser Saison lohnt sich für euch, wenn ihr kosmetische Items aus vergangenen Seasons und ganz neue Begleiter und Proträtrahmen sammelt.

Was macht Season 20 anders? Das neue Saisonthema erlaubt euch ganz neue Zusammenstellungen in Kanais Würfel. Hier müsst ihr nicht weiter zwingend eine Waffe mit einer Rüstung und einem Schmuckstück paaren, sondern könnt auch 3 Waffeneigenschaften wählen, die gleichzeitig aktiv sind. Das Saisonthema von S20 wollen Spieler behalten, doch Blizzard sagt „nein“.

Wer erstellt diese Tier-List? Die hier gezeigte Tier-List stammt vom Diablo-Experten Bluddshed. In der Community feiert man den YouTuber und Twitch-Streamer (YouTube-Kanal, Twitch-Kanal) für seine Analysen, sein Expertenwissen und seine Experimente mit Off-Meta-Builds.

Regelmäßig veröffentlicht er Tier-Lists zu aktuellen Patches in Diablo 3 und zeigt darin die stärksten Klassen und Builds im aktuellen Meta.

Bluddsheds Tier-List für Season 20 von Diablo 3 zeigen wir euch hier. Schon mit seiner Tier-List zu Season 19 lag der Experte sehr gut.

Die rot unterstrichenen Builds sind auch im Hardcore spielbar – Quelle: Bluddshed (YouTube)

Was bedeuten die Abstufungen der Tier-List? Diese Tier-List ordnet Builds aus Season 20 verschiedenen Potential-Tiers zu. Builds in der Kategorie „S“ gelten als die stärksten der Season. Builds in Kategorie „C“ sind schlechter.

Trotz dieser Abstufungen sind alle Builds gut. Ein Build aus dem C-Tier lässt sich gut spielen und kann auch Große Nephalemportale pushen. Allerdings haben Builds aus dem S-Tier mehr Potenzial, die höheren G-Rifts zu erreichen.

Generell sollte man diese Tier-List als grobe Orientierung und nicht als die absolute Wahrheit ansehen. Im Laufe der Season könnte sich die Auflistung noch ändern.

Mit all diesen Builds knackt ihr ohne weitere Probleme Greater Rifts der Stufe 70. Diesen Meilenstein benötigt ihr, um die archaischen Gegenstände freizuschalten. Sie zählen zu den stärksten Items in Diablo 3.

Das erfahrt ihr hier: Auf dieser und den nächsten Seiten stellen wir euch für jede Klasse die drei potenziell besten Builds vor. Klickt ihr auf den Namen des Builds, werdet ihr auf entsprechende Webseiten weitergeleitet, die euch alle Items, Fähigkeiten und Edelsteine aufzeigen, die der entsprechende Build benötigt.

LoN und LoD sind Abkürzungen für die Vermächtnis-Items.

LoN: Legacy of Nightmares – Vermächtnis der Alpträume

LoD: Legacy of Dreams – Vermächtnis der Träume

Die 3 besten Builds des Barbars in Season 19

Quelle: Battle.net – Fankunst

Beim Barbaren findet ihr unter anderem eins der stärksten Sets aus Season 20. Mit WW-Rend seid ihr gut bedient, wenn ihr ganz nach oben in die großen Nephalemportale wollt. Doch auch das neue Set schlägt sich tapfer und sollte ausprobiert werden.

S-Tier: WW-Rend (via Diablofans.com) – Den Wirbelwind-Barbaren haben viele von euch in Season 19 lieben gelernt. Auch in Season 20 ist der Wirbler noch ganz vorne mit dabei und wird wohl die Ranglisten beim Solo-Pushing mit vorne anführen. – Übrigens auch super für Speedfarms geeignet.

(via Diablofans.com) – Den Wirbelwind-Barbaren haben viele von euch in Season 19 lieben gelernt. Auch in Season 20 ist der Wirbler noch ganz vorne mit dabei und wird wohl die Ranglisten beim Solo-Pushing mit vorne anführen. – Übrigens auch super für Speedfarms geeignet. A-Tier: Frenzy (via Diablofans.com) – Das neue Barbaren-Set, Horde der Neunzig Wilden, bringt den Frenzy-Build wieder in die Top-Listen von Diablo 3. Probiert das Set mal mit diesem Build aus. Auch wenn es nicht das stärkste ist, habt ihr mit dem Build wohl viel Spaß.

(via Diablofans.com) – Das neue Barbaren-Set, Horde der Neunzig Wilden, bringt den Frenzy-Build wieder in die Top-Listen von Diablo 3. Probiert das Set mal mit diesem Build aus. Auch wenn es nicht das stärkste ist, habt ihr mit dem Build wohl viel Spaß. B-Tier: Seismic Barb (seismisches Schmettern) (via Diablofans.com) – Ein Build, mit dem ihr mobil seid und nicht in den Mobs drinstehen müsst. In Season 19 war der Seismic-Barb noch in Tier A, musste jetzt aber Platz für stärkere Builds machen.

