Delirium ist die neue Erweiterung des Online-Action-RPGs Path of Exile (PC, PS4, Xbox One). Der Release ist am 13. März 2020. Was das bringt, dürfte die Wünsche vieler Fans erfüllen.

Was ist Delirium? Die neue Erweiterung für Path of Exile (PoE) wird groß und sie geht auf das ein, was sich die Fans des Action-RPGs wünschen.

PoE kann eine harte Nuss sein und ist deutlich komplexer als andere Hack ’n Slays wie Diablo 3. Genau darauf bauen die Entwickler auf. Delirium wird noch härter, noch umfangreicher und noch komplexer.

Eine gigantische Erweiterung

Was bringt das Addon? Delirium wird eine Reihe von Neuerungen einführen, welche den Fans von PoE gefallen dürften. Wir stellen sie euch hier vor.

Die Delirium-Spiegel

Diese Spiegel tauchen mit dem neuen Addon in jedem Gebiet auf. Berührt ihr die Spiegel, verfallt ihr für eine Minute in ein Delirium. Ihr findet euch in einem nebligen Gebiet wieder, in dem ihr es mit besonders harten Gegnern zu tun bekommt.

Je weiter ihr euch in diesen Nebel vorwagt, desto mehr und desto härtere Monster tauchen auf. Auch Bossgegner werden von dieser Mechanik beeinflusst. Es ist also möglich, im Delirium einem bekannten Boss zu begegnen, der noch schwerer zu besiegen ist. Zudem lässt sich Delirium mit allen bisherigen Liga-Mechaniken verbinden, darunter Breach oder Incursion.

Ihr müsst diese Spiegel nicht berühren. Allerdings erwartet euch als Belohnung sehr wertvoller Loot.

Der Delirium-Spiegel führt euch in PoE in ein nebliges Gebiet voller gefährlicher Monster.

Neue Belohnungen

Je mehr Monster ihr in eurem Delirium besiegen könnt, desto besser fallen die Belohnungen aus. Das können seltene Items, Maps oder einfach die Währung von Path of Exile sein. Die Belohnungen sind aber immer an die jeweilige Delirium-Begegnung gekoppelt und haben ein besonderes Thema. Es können auch mal einzigartige Items drin ein. Je weiter ihr im Nebel voranschreitet, desto besser fallen die Belohnungen aus. Aber es ist zudem immer schwerer, sie zu bekommen.

Delirium Orbs sind eine weitere Belohnung. Diese könnt ihr auf die Maps anwenden, die ihr im Spiel findet. Dadurch wird diese Map zu einem Delirium-Level. Je mehr Orbs ihr nutzt, desto schwerer wird die Map. Im Gegenzug erhaltet ihr bessere Belohnungen, wenn ihr das Level spielt. Dazu gehören die neuen Simulacrum-Splitter. Sammelt ihr 100 davon, eröffnet sich euch eine neue Endgame-Aktivität, über welche die Entwickler aber erst zu einem späteren Zeitpunkt sprechen wollen.

Die schweren Kämpfe im Delirium von PoE bescheren euch wertvolle Belohnungen.

Komplexerer Skilltree

Das Delirium-Addon führt die Cluster-Gems in PoE ein. Diese lassen sich auf die äußeren Sockel des passiven Fertigkeitenbaums anwenden. Indem ihr Cluster-Edelsteine unterschiedlicher Größen findet, entwickelt ihr neue Skill-Gruppierungen, die wiederum neue Sockel bieten können. Ihr erschafft euch damit euren eigenen, persönlichen Skill-Tree.

Des Weiteren gibt es die Keystone Passives, die neue Möglichkeiten bieten, euren Helde zu spielen. Möchtet ihr beispielsweise einen waffenlosen Ninja spielen, dann könnt ihr den entsprechenden Keystone-Passive-Skill freischalten und ohne Waffen viel Schaden anrichten.

Über die Cluster Gems könnt ihr in PoE euren passiven Skilltree erweitern.

Was ist der Sinn von Delirium?

Delirium will Path-of-Exile-Spielern mehr Möglichkeiten geben, den Helden zu verbessern und ein Kernelement von Hack ’n Slays weiter ausbauen: Risiken eingehen, um großartige Belohnungen zu erhalten. Ihr stellt euch neuen Herausforderungen und entscheidet selbst, wie weit ihr gehen möchtet. Dadurch soll PoE komplexer und härter werden. Etwas, was die Fans durchaus zu schätzen wissen sollten.

Wann geht es los? Update 3.10, Delirium, soll am 13. März für Path of Exile erscheinen. Ihr könnt euch bereits jetzt eines der Supporter-Packs kaufen. Diese gewähren euch etwas Ingame-Währung, Skins und den Soundtrack der Erweiterung.

Was haltet ihr vom PoE-Addon Delirium? Gefallen euch die Neuerungen?