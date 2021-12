Blizzard bestätigte offiziell den Start-Termin von Season 25 in Diablo 3. In wenigen Tagen geht es los. Als freispielbare Geschenke erwarten euch dieses Mal ein diabolischer Porträtrahmen und das süß-schaurige Pet “Das Dunkle Fürstchen”, das von der Community bereits ins Herz geschlossen wurde.

Wann startet Season 25? Der Start-Termin für Season 25 in Diablo ist Freitag, der 10. Dezember. Wie ihr das von früheren Seasons kennt, öffnen sich die saisonalen Server für euch um 17:00 Uhr deutscher Zeit. Ab dann könnt ihr euch einen neuen Saisoncharakter erstellen, mit dem ihr dann bei Null anfangt.

Der End-Termin von Season 24 ist der 5. Dezember.

Wir zeigen euch hier:

Das Saisonthema

Kosmetische Belohnungen (Alt und neu)

Haedrigs Geschenk – Die Startersets für Season 25

Belohnungen für eure Saisonreise

Und die speziellen Errungenschaften für S25

Seite 2: Patch Notes zu Patch 2.7.2

Seelensplitter als Saisonthema für Season 25

Was ist das Thema? Als Saisonthema erwarten euch in Season 25 die Seelensplitter der sieben Übel. Aufgeteilt sind sie in drei Seelensplitter der Großen Übel und vier Seelensplitter der Geringen Übel. Die Splitter droppen überall in Sanctuary – Bei Bossen ist die Chance auf Drops allerdings höher.

Ihr sockelt sie wie Edelsteine, allerdings nur in Helm oder Waffe.

Die drei Seelensplitter der Großen Übel könnt ihr in Helme sockeln

Die vier Seelensplitter der Geringen Übel könnt ihr in Waffen sockeln

Das Besondere an den Steinen ist, dass sie alle über eine Grund-Eigenschaft verfügen. Dazu gibt es noch drei Zusatz-Eigenschaften, die ihr aber erstmal freischalten müsst. Das Freischalten erfolgt über die neue, saisonexklusive Ressource “Funken der Höllenschmiede”. Nutzt diese Funken auf einen Seelensplitter, um damit eine weitere Zusatz-Fähigkeit freizuschalten.

Auf jeden einzelnen Seelensplitter mit seinen Grund- und Zusatz-Eigenschaften gehen wir in einem gesonderten Beitrag hier auf MeinMMO ein.

Kosmetische Belohnungen in S25

Die alten Belohnungen: Seit Season 17 bringt Diablo 3 zu jeder neuen Season alte und neue kosmetische Belohnungen. Die “alten” gab es bereits in früheren Seasons. Wer zu der Zeit nicht gespielt hat, erhält erneu die Chance, sie jetzt zu verdienen. In Season 25 gibt es Belohnungen, die ihr aus S13 kennt.

Kopf- und Schulterschutz sowie Porträtrahmen des exklusiven Sets des Eroberers sowie das Pet “Blaines Bär” wird es für euch geben.

Die neuen Belohnungen: Wer die Saisonreise von Season 25 abschließt, kann sich aber auch auf neue Belohnungen freuen. Die Entwickler von Diablo 3 bleiben ihrem Motto frei und spendieren euch für den Abschluss einen neuen Porträtrahmen und ein Pet. Und das Design kommt in der Community richtig gut an.

Das sagen die Spieler dazu: In der Community kommen der Rahmen und das Pet richtig gut an. So schreibt sg6152620 auf reddit: “Gott. Das neue Porträt und der Gefährte sind so GUT!!!! 100 % Daumen hoch. Oh mein Gott!”. Dem stimmt Nutzer tasman001 zu und sagt: “Ja, oder? Gerade als es anfing, mich zu ermüden, immer wieder Gefährten als neue kosmetische Belohnungen zu bekommen. Neue Flügel wären immer noch großartig, aber das ist wirklich ein cooler Gefährte.”

Starter-Sets für Season 25 – Haedrigs Geschenk

Diese Sets gibt’s geschenkt: In jeder Season von Diablo 3 könnt ihr euch ein komplettes Klassenset erspielen und damit geschenkt erhalten. Dafür müsst ihr nur Etappe zwei, drei und vier der Saisonreise abschließen. Dabei erhaltet ihr jeweils ein paar Teile eines bestimmten Sets. Je nachdem, mit welcher Klasse ihr diese Abschluss-Geschenke öffnet, erhaltet ihr ein anderes Set daraus. In Season 25 sind die Sets aus Haedrigs Geschenk:

Und so sehen die geschenkten Sets im Spiel aus:

Verdient euch Truhenfächer

Wie geht das? In Seasons von Diablo 3 könnt ihr euch bis zu fünf zusätzliche Truhenfächer freispielen. Wer noch nicht alle hat, kann das in Season 25 machen, indem die Eroberer-Etappe abgeschlossen wird. Die Aufgaben darin sind:

Schließt ein Nephalemportal auf Qual XIII in unter 5 Minuten ab.

Schließt ein Großes Nephalemportal der Stufe 60 im Solospiel ab.

Tötet Gier auf Qual XIII.

Tötet Cydaea auf Qual XIII in unter 15 Sekunden.

Schmiedet einen legendären oder Setgegenstand um.

Verbessert einen uralten Gegenstand mit einem legendären Edelstein der Stufe 50 oder höher.

Wertet drei legendäre Edelsteine auf Stufe 55 auf.

Schließt zwei Errungenschaften ab.

Die Errungenschaften in Season 25

Was bringt das? Um euch das Pet und weitere Belohnungen der Saisonreise freizuschalten, sollt ihr Errungenschaften abschließen. Diese wechseln von Season zu Season. In S25 gibt es folgende Errungenschaften (Normaler Modus / Hardcore-Modus):

Sprinter / Geschwindigkeitswahn Schließt Akt 1 bis 5 auf maximaler Stufe innerhalb einer Stunde ab

Einfach Göttlich / Herz eines Löwen Schließt ein Großes Nephalemportal der Stufe 75 solo ab

Verflucht und zugenäht / Wer hätte das gedacht? Tötet 350 oder mehr Monster bei einem Event einer Verfluchten Truhe auf Stufe 70 und mindestens Qual 10

Sonst wäre es ja zu einfach / Übermenschlich Schließt ein Großes Nephalemportal der Stufe 45 solo ab, und tragt dabei kein Set-Item

Meister aller Klassen / Spiel, Set und Sieg Meistert acht der ausgewählten Set-Dungeons



Auf der nächsten Seite zeigen wir euch die Patch-Notes zu Update 2.7.2 in Diablo 3.