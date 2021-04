3 leichte Errungenschaften in Diablo 3, mit denen ihr euch das süße Pet sichert

In Season 23 von Diablo 3 sollt ihr in der Saisonreise 3 Errungenschaften erledigen. Belohnt werdet ihr dafür mit einem süßen Pet. Wir zeigen euch, welche Errungenschaften sich gut für “Makelloser Sieg” eignen.

Was ist los in Diablo 3? Seit Anfang April 2021 läuft in Diablo 3 die Season 23. Während dieser Saison könnt ihr euch für den Abschluss der Saisonreise ein besonderes Pet verdienen, das Lacunijunges. Doch in der Community taucht immer wieder die Frage auf, welche 3 Errungenschaften in Season 23 am einfachsten sind, um das Pet freizuschalten.

In dieser Übersicht zeigen wir euch hier auf MeinMMO drei Errungenschaften, die ihr leicht absolvieren könnt. Dazu geben wir euch Tipps und Guides an die Hand, wie ihr sie schafft.

Einfach göttlich

Bossmodus

Dämon der Geschwindigkeit

1. Einfach göttlich

Was ist das? Das ist die wohl einfachste Errungenschaft in Season 23. Ihr sollt im Solo-Spiel ein großes Nephalemportal der Stufe 75 abschließen.

Wie geht das? Um das zu schaffen, bedarf es etwas “besserem” Gear. Ein Greater Rift der Stufe 75 entspricht dem Schwierigkeitsgrad von Qual 16. Mit eurem Core-Build (6er-Set-Bonus, Waffen/Items zum Verstärken eures Builds) von Season 23 sollte so ein Portal locker möglich sein.

Schaut als Hilfe in die Tier List zu Season 23 in Diablo 3. Da findet ihr die stärksten Builds für die verschiedensten Klassen.

2. Bossmodus

Was ist das? Für diese Errungenschaft sollt ihr eine Liste von Bossen innerhalb von 20 Minuten nach Start des Spiels töten.

Wie geht das? Am einfachsten funktioniert dieser Erfolg in einer Gruppe aus drei oder mehr Spielern. In der Gruppe bespricht man vor dem Start des Spiels, welcher Spieler zu welchem Boss rennt. Über die Town-Portale und anschließendes Teleportieren über die Map kann man sich die verschiedenen Portpunkte zu den Bossen sichern und diese einfach der Reihe nach umlegen.

In unserem Guide zum Bossmodus in Diablo 3 zeigen wir euch genau, welche Bosse ihr wie aufteilen sollt, damit die Errungenschaft leicht absolviert wird. Dazu liefern wir euch Tipps und Tricks, falls ihr diese Errungenschaft zum ersten Mal angeht.

3. Dämon der Geschwindigkeit

Was ist das? Schließt ein Nephalemportal auf Qual 10 (oder höher) ab, wenn euer Charakter Stufe 70 erreicht hat. Doch benötigt dafür maximal 2 Minuten.

Wie geht das? Für diese Errungenschaft sind Speed-Builds nötig. Der Unterschied zu Solo-Push-Builds ist, dass ihr mit Speedbuilds die Nephalemportale schnell absolviert. Dafür haben sie wenig Potenzial in höheren Greater Rifts. Doch auf Qual 10 sind Speedbuilds überhaupt kein Problem.

Noch einfacher wird das Vorhaben, wenn ihr mit mindestens einem weiteren Mitspieler zusammenspielt. Dann teilt ihr euch im Nephalemportal auf und cleart schnell alles. Am besten, ohne Loot einzusammeln – das kostet nur Zeit. Kurz bevor der Portalwächter erscheint, portet sich dann ein Spieler in die Stadt, um das Portal direkt schließen zu können. Das spart nochmal Zeit.

Hier bietet sich auch ein Blick in die Tier List zu Season 23 in Diablo 3 an. Einige Builds wie der WW-Barbar eigenen sich gut zum Speedfarmen. In Gruppen ist es fast sowieso egal, welchen Build ihr spielt. Wenn ihr in Season 23 schon weit fortgeschritten seid, sollte auf Qual 10 eh alles umfallen, was ihr nur anseht.

Welche Belohnung gibt es?

Das schenkt euch die Saisonreise: Wenn ihr die Saisonreise komplett abschließt, erwarten euch drei Belohnungen.

2 Porträtrahmen

1 Begleiter

Für viele Spieler ist der Gefährte “Lacunijunges” das Highlight von Season 23. Wenn ihr es beschwört, sammelt es wie die anderen Pets auch für euch das Gold ein, das Gegner fallenlassen. Die Gefährten sind also eine bequeme Hilfe für eure Abenteuer.

Habt ihr die 3 Errungenschaften schon abgeschlossen oder sogar andere benutzt? Schreibt uns eure Erfahrungen doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern aus.

Plagen euch Lags in Diablo 3? Mit einem Trick werdet ihr sie in Season 23 los.