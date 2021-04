Twitch-Streamer hat bitteren Crash in Diablo 3: „Alter, ich hab gerade alles verloren“

Der Twitch-Streamer Quin69 spielte einige Stunden mit seinem Mönch in Season 23 von Diablo 3. Doch dann kam ein Crash, der alles zerstörte.

Was ist los in Diablo 3? Vergangenen Freitag startete Diablo 3 die neue Season 23. Viele Spieler und Streamer erstellten sich zu diesem Anlass neue Charaktere, die sie jetzt leveln und ausrüsten. Darunter auch Twitch-Streamer Quin69. Er spielte einen Mönch im Hardcore-Modus, bis er von einem fiesen Crash überrascht wurde.

Hardcore und Softcore in Diablo 3

Wenn ihr euch einen Helden in Diablo 3 erstellt, könnt ihr aussuchen, ob ihr diesen im Softcore-Modus (standard) oder im Hardcore-Modus spielt. Der Hardcore-Modus bedeutet, dass ihr euren Charakter endgültig verliert, wenn er nur ein einziges Mal stirbt.

Im Softcore-Modus hingegen könnt ihr so oft sterben, wie ihr wollt.

Viele spielen den Hardcore-Modus, um einen besonderen Nervenkitzel und eine weitere Challenge in Diablo 3 zu haben.

Quin69 fassungslos nach dem Tod

Das ist passiert: In seinem Stream am 5. April, nur 3 Tage nach dem Start von Season 23, spielte Streamer Quin69 mit seinem Mönch in einem Großen Nephalemportal auf Stufe 92 im Hardcore-Modus.

In den letzten 3 Tagen streamte Quin69 20 Stunden Diablo 3 auf seinem Twitch-Kanal (via sullygnome.com). Diese Spielzeit teilte sich auf unterschiedliche Charaktere auf. Mit dem betroffenen Mönch spielte er fast 9 Stunden.

Gerade, als er genug Gegner tötete, um den Rift-Boss zu beschwören, fror plötzlich der Bildschirm ein. Wiederholt fragt der Streamer “bin ich tot?” als er auf das Standbild von Diablo 3 schaut. Sein Spiel beendete er dann über den Task-Manager und startete es erneut.

Bei der Heldenauswahl dann das bittere Erwachen: Ja, sein Charakter ist gestorben und damit endgültig für die Season unbrauchbar. Stunden des Farmens gehen damit verloren.

So reagierte Quin: Der versank auf seinem Stuhl, rief “nein” und fluchte wiederholt, während sich seine Zuschauer in den Texten ihrer Spenden über den Streamer lustig machten. “Das ist nicht lustig. […] alles ist weg, all meine Edelsteine […], das ist kompletter Bullshit.”

Dann wollen ihn seine Zuschauer animieren, weiterzuspielen. “Alter, ich hab gerade alles verloren. Ich hab die ganze Nacht gespielt und wollte gleich schlafen gehen. Ich hab gegrindet und gegrindet bis ich Qual 10 erreichte. Und dann wird mein Charakter durch etwas getötet. Ich weiß nicht mal was es war, das Spiel ist abgestürzt.”

Danach erklärt er, warum das für ihn so bitter ist

Er hat all seine legendären Edelsteine mit den höchsten Leveln verloren

Er nutzte all das Material, das er mit seinen anderen Charakteren farmte, um die Ausrüstung für den Mönch zu bauen, der jetzt mit der Ausrüstung für immer [in der Season] zerstört ist

Damit war er bereit, um den 1. Platz in der Rangliste zu kämpfen

Und dann stürzt sein Spiel ab und alles ist futsch

Auf den Vorschlag, jetzt einfach noch härter zu grinden, antwortet der Streamer: “Und was ist, wenn das wieder passiert? Stürzt mein Spiel dann einfach wieder ab?”

Crashes sind ein bekanntes Problem in Diablo 3

Das sagen Spieler dazu: Auf reddit wird der Crash von Quin69 fleißig diskutiert. Spieler sprechen darüber, dass diese Art von unerklärbaren Crashes schon länger ein Thema in Diablo 3 ist, das einfach noch nicht behoben wurde.

“Dieser Bug ist jetzt schon über ein Jahr alt. Richtig traurig, dass er noch nicht behoben wurde. Das macht Hardcore wirklich zu keiner Option”, schreibt Nagnz (via reddit)

“Genau deshalb hörte ich mit Hardcore auf. Ich habe diese Freezes recht oft”, schreibt tehjoch (via reddit)

“Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum jemand Hardcore auf diesem Spiel spielen würde. Dein Können bedeutet Null, wenn du auf eine aktiv bleibende Internetverbindung angewiesen bist, um am Leben zu bleiben”, meint sockofillrepute (via reddit)

Gibt es eine Lösung? Eine Lösung, die für manche Spieler funktioniert, ist eine Einstellung in den Sound-Optionen. Wenn man die Anzahl der Kanäle reduziert, sollen dadurch Ruckler und Lags minimiert oder sogar behoben werden.

