Diablo 3: Mit einem Trick werdet ihr lästige Lags in Season 23 los

Nutzt diese Option: Startet ein Spiel in Diablo 3 und ruft dann per Escape-Taste die Optionen auf. Wechselt jetzt an der linken Seite auf den Reiter “Sound”.

Das erklären Spieler: Seitdem der Patch auf den Live-Servern ist, beklagen sich Spieler über spürbare Ruckler. Oft werden diese im Zusammenhang mit der Klasse “Zauberin” gemeldet. Die Zauberin ist in der Tier List zu Season 23 in Diablo 3 mit zwei Builds im S-Tier. Entsprechend beliebt ist die Klasse gerade und dadurch fallen die Probleme auf.

Um was für Probleme geht es? In Diablo 3 spielt gerade der neue Patch 2.7.0 eine große Rolle . Der kam erst vor wenigen Tagen auf die Server und brachte eine große Überarbeitung der Begleiter mit sich. Doch neben den erfreulichen Änderungen kehrten auch Probleme ins Spiel ein.

Insert

You are going to send email to