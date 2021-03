Habt ihr euch für eine bestimmte Klasse in Season 23 von Diablo 3 entschieden? Dann schreibt uns hier auf MeinMMO doch gerne in die Kommentare, welche das ist und warum ihr sie gewählt habt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hier könnt ihr drehen: Das Schicksalsrad findet ihr hier eingebettet im Artikel. Okay, das ist eigentlich nur ein Zufallsrad, das euch in wenigen Augenblicken eins der sieben Ergebnisse ausspuckt. Aber euch wird die Entscheidung abgenommen.

Ihr habt für die Umfrage pro User eine Stimme. Wenn ihr mehrere Klassen in Season 23 spielen wollt, dann stimmt einfach hier für die Klasse, auf die ihr euch am meisten freut.

In Season 23 ist die Verteilung der Starter-Sets wie folgt (via diablo3.com ):

Wir wollen in diesem Artikel herausfinden, für welche Klasse ihr euch entschieden habt. Wenn ihr noch nicht sicher seid, dann dreht einfach am Schicksalsrad und lasst euch eine Klasse zuteilen.

Was passiert bei Diablo 3? Am Freitag, dem 2. April 2021, startet Season 23 in Diablo 3. Dazu gibt es den großen Patch 2.7.0, der gehörig ins Spielgeschehen eingreift. Nun fragen sich Spieler, welche Klasse sie in der neuen Season spielen sollen – immerhin stehen sieben zur Auswahl.

Insert

You are going to send email to