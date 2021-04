Ihr habt entschieden, welches eure Lieblingsklassen in Season 23 von Diablo 3 sind. Zwei von ihnen kämpfen hart um den ersten Platz. Die anderen sind deutlich abgeschlagen. Wir zeigen euch die Gewinner und Verlierer.

Das ist bei Diablo 3 los: Vor wenigen Tagen, am 2. April, startete die neue Season 23 in Diablo 3. Sie basiert auf Patch 2.7.0, der die Begleiter grundlegend überarbeitete. Dazu baute Blizzard einige Balance-Änderungen ein, wodurch sich die besten Klassen veränderten.

Wir fragten euch vor dem Start von Season 23, welche Klassen ihr spielen wollt. Bei unserer Umfrage auf MeinMMO habt ihr fleißig mitgemacht und gezeigt, dass vor allem zwei Klassen besonders beliebt sind.

Das sind die Gewinner und Verlierer der Umfrage

So lief die Umfrage: Wir werteten die Umfrage am 7. April 2021 um 12:06 Uhr aus. Bis zu diesem Zeitpunkt nahmen 2.527 Leute an der Umfrage teil und jeder von ihnen konnte eine Stimme vergeben. Wir fragten: “Welche Klasse spielst du in Season 23 von Diablo 3?” und gaben die 7 Klassen aus Diablo 3 als jeweils eine Antwortmöglichkeit an.

Die Ergebnisse: Anhand der abgegebenen Stimmen wird klar, dass vor allem der Zauberer und der Barbar bei euch hoch im Kurs stehen.

Zauberer mit 643 Stimmen (entspricht etwa 25 %) Barbar mit 622 Stimmen (entspricht etwa 25 %) Dämonenjäger mit 356 Stimmen (entspricht etwa 14 %) Totenbeschwörer mit 327 Stimmen (entspricht etwa 13 %) Kreuzritter mit 275 Stimmen (entspricht etwa 11 %) Mönch mit 159 Stimmen (entspricht etwa 6 %) Hexendoktor mit 145 Stimmen (entspricht etwa 6 %)

Das fällt auf: Der Zauberer erhielt in den letzten Wochen bei seinem Feuervogel-Set einige Veränderungen. Buffs, Nerfs und dann doch wieder Buffs. Schon auf den Testservern stellte sich dabei raus, dass das Feuervogel-Set zusammen mit den Spiegelbildern jede Menge Potenzial bietet. Einige von euch sahen das wohl auch so und griffen in Season 23 deshalb zum Zauberer.

Dazu ist der Zauberer in der Tier-List von Season 23 in Diablo 3 gleich zweimal im höchsten S-Tier vertreten.

Auf Platz 2 unserer Umfrage landet der Barbar. Der spielt in der Tier-List zwar nicht im S-Tier mit, hat aber direkt ein potentes Starter-Set, das im A-Tier mitmischt.

Doch andere Spieler verließen sich da mehr aufs Schicksal. So schreibt Sina auf MeinMMO: “Sehr cool. Ich habe bisher noch keinen Hexendoktor, den will ich mal probieren. Rad gedreht: Hexendoktor. Soll wohl so sein”

Die Verlierer – was steckt dahinter?

Weit abgeschlagen bei der Umfrage landeten Mönch und Hexendoktor mit nur jeweils 6 % eurer Stimmen. Mögliche Gründe dafür könnten sein, dass sich bei diesen Klassen zuletzt nur wenig änderte.

Hexendoktoren freuten sich in Season 20 über das neue Mundunugu-Set. Das schoss die Klasse in der Beliebtheit weit nach oben, denn endlich gab es wieder einen neuen Spielstil. Während der Season wurde der Hexendoktor viel gespielt. Doch das nahm dann nach und nach ab.

In Season 22 waren der Hexendoktor und Mönche auch nicht unglaublich beliebt. Da war der Dämonenjäger durch sein neues GoD-Set angesagt.

Es zeigt sich häufig bei den Lieblingsklassen der Season, dass die Builds und Klassen angesagt sind, bei denen sich etwas veränderte.

Schreibt uns doch hier in die Kommentare, welche Klasse ihr gerade in Season 23 von Diablo 3 spielt und warum ihr euch dazu entschieden habt. Ist es eine Klasse, die ihr sowieso immer wieder spielt oder sind es Balance-Änderungen, die die Neugier bei euch wecken?