Tipps: Hier gibt es nicht viel zu beachten, da diese Aufgabe eher “Grinding” ist. Lauft am besten die Greater Rifts in den Höhen, dass ihr immer eine 100-%-Chance zum Aufwerten habt. Wenn ihr die Portale vor dem Start aufwertet, kriegt ihr bis zu fünf Aufwertungen pro Greater Rift.

Ein Greater Rift der Stufe 45 entspricht der Schwierigkeit von Qual X. Die Anforderung ist also nicht besonders schwer. Sucht euch einfach einen LoN-Build aus der Tier Liste von Season 24 für eure Klasse heraus. So löst ihr die Errungenschaft schnell.

Als Gruppe teilt man sich die Bosse untereinander auf. Solospieler legen am besten vor dem einen Plan fest, den sie ablaufen möchten und schauen sich die Portpunkte an.

Wenn ihr einen starken AOE-Build spielt und generell schon “weit” in der Season seid (GR 90 und höher), dann könnt ihr die Kiste möglicherweise auch Solo schaffen. Am besten eignet sich allerdings eine Gruppe aus mindestens zwei Leuten, die beide AOE-Builds spielen.

Tipps: Es gibt in Diablo 3 viele Kisten, die nicht annähernd genug Monster spawnen, um diese Errungenschaft zu absolvieren. Am besten eignet sich eine Truhe in Akt 5 beim Pfad der Versunkenen dazu. Diese spawnt allerdings nicht in jedem Spiel.

Insert

You are going to send email to