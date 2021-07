Diablo 3: Ihr habt eure Lieblingsklassen für Season 24 gewählt – Mit klarem Gewinner

In Diablo 3 ist Season 24 gestartet und wir fragten euch, welches eure Lieblingsklassen sind, mit denen ihr spielen wollt. Fast 2.000 Leute haben bei der Umfrage abgestimmt und mit 28 % einen klaren, ersten Platz gevotet. Könnt ihr euch den Sieger vorstellen?

Was ist los in Diablo 3? Am 23. Juli startete in Diablo 3 die neue Season 24 mit Patch 2.7.1. Das große Wettrennen um die hohen Plätze in den Ranglisten der neuen Season ist damit also eröffnet. Doch mit welcher Klasse spielt man?

Noch vor dem Start von S24 fragten wir euch, was für euch die beste Klasse der Saison ist, mit der ihr spielen wollt. Mit über 500 Stimmen habt ihr einen deutlichen Gewinner bestimmt.

Eure Lieblingsklasse in Season 24 ist der Mönch – Und die anderen?

Das war die Umfrage: Am Montag, dem 19. Juli, fragten wir euch, welche Klasse ihr in Season 24 spielen wollt. Jeder Leser hat bei dem Voting nur eine einzige Stimme, die er verteilen kann. Für Unentschlossene boten wir außerdem das “Rad des Schicksals” an, das zufällig eine der 7 Klassen aus Diablo 3 ausspuckt und damit eine Entscheidungshilfe sein kann.

Seit dem 19. Juli haben bei der Umfrage 1.950 Leute teilgenommen. Wir werten die Umfrage zum Stand vom 24. Juli um 09:12 Uhr aus.

Die Stimmverteilung:

Mönch mit 549 Stimmen – Entspricht ~28 % aller Votings Dämonenjäger mit 371 Stimmen – Entspricht ~19 % aller Votings Barbar mit 298 Stimmen – Entspricht ~15 % aller Votings Zauberer mit 277 Stimmen – Entspricht ~14 % aller Votings Totenbeschwörer mit 186 Stimmen – Entspricht ~10 % aller Votings Hexendoktor mit 146 Stimmen – Entspricht ~7 % aller Votings Kreuzritter mit 123 Stimmen – Entspricht ~6 % aller Votings

Für euch ist Mönch als also mit Abstand auf den ersten Platz gevotet worden. So richtig überraschend ist das nicht, denn Änderungen aus dem neuen Patch 2.7.1, mit dem die Season 24 läuft, zielen auf den Mönch ab. Und diese Änderungen waren wichtig für den Mönch.

Betrachten wir die Tier-List von Season 24 von Diablo 3, dann stellen wir fest, dass der Mönch ganz oben im S-Tier vertreten ist. Drei Builds schaffen es nach vorn, darunter auch das ganz neue Build “Inna Mystischer Verbündeter”, das sich bei dem Patch von Season 24 herzlich bedanken kann. Alte Inna-Sets wurden damit in die Versenkung geschickt und nun baut das Build auf die mystischen Verbündeten auf. In unserer Tier-List ist das Build dafür hinterlegt.

Für welche Klasse habt ihr euch entschieden und aus welchem Grund? Spielt ihr auch den Mönch, um das überarbeitete Inna-Set auszuprobieren oder habt ihr euch für eine der anderen Klassen in Diablo 3 entschieden?

Schreibt uns eure Meinung zum Thema doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern zum Thema aus.