Der Start von Season 24 in Diablo 3 steht unmittelbar bevor. Spieler fragen sich, welches die beste Klasse der Saison wird und welche sie spielen wollen. Stimmt hier im Artikel für eure Lieblingsklasse ab oder fragt das Rad des Schicksals.

Was ist los in Diablo 3? Am Freitag, dem 23. Juli, startet Season 24 in Diablo 3. Begleitend dazu erschein Patch 2.7.1 mit Balance-Änderungen und dem neuen Saisonthema mit ätherischen Gegenständen. In der Community steht jetzt also wieder die große Frage im Raum: Welche der sieben Klassen spiele ich in der neuen Saison?

In diesem Artikel wollen wir herausfinden, für welche Klasse ihr euch entschieden habt. Wer noch unsicher ist, kann zunächst das Schicksalsrad hier im Artikel drehen und herausfinden, welche Klasse man spielen “soll”.

Das müsst ihr für die Klassenwahl in Season 24 wissen

Die Starter-Sets: Oft wird die Startklasse für Spieler danach gewählt, welche Starter-Sets verteilt werden. Durch das Lösen der Saisonreise kriegt man ein vollständiges Set “geschenkt” und muss das nicht mühselig zusammenfarmen. In Season 24 sind die Starter-Sets folgendermaßen verteilt (via diablo3.com):

Balance-Änderungen: Beim Mönch hat man die Mechanik der mystischen Verbündeten verändert. Der Erdverbündete und der Feuerverbündete verursachen nun deutlich mehr Schaden. Außerdem wurde an Innas Mantra, Aegis der Tapferkeit und der Maskerade des Brennenden Karnevals geschraubt. Die Balance-Änderungen von Patch 2.7.1 in Diablo 3 seht ihr hier.

Welche Klasse spielt ihr in Season 24?

Stimmt jetzt ab: Macht bei unserer Umfrage hier auf MeinMMO mit und zeigt uns eure Lieblingsklasse für Season 24.

Wer noch unentschlossen ist, kann das Schicksalsrad drehen, das unter der Umfrage eingebaut ist. Auf dem Rad sind alle sieben Klassen gelistet. Einmal gedreht, bleibt es dann durch Zufall auf einer der sieben Klassen stehen, die dann eure Wahl für die neue Season wird.

In unserer Umfrage gibt es pro User eine Stimme. Wer mehrere Klassen in Season 24 spielen will, stimmt bei der Umfrage einfach für die eine, auf die man sich am meisten freut.

Frag das Schicksal nach deiner Klasse für S24

Hier könnt ihr drehen: Wir betten das Schicksalsrad hier für euch im Artikel ein. Wobei man mit “Schicksal” vorsichtig sein muss, denn letztendlich ist ein programmierter Zufall, der euch letztendlich als Ergebnis eine Klasse ausspuckt.

Klickt einfach auf das Rad und schon beginnt es sich zu drehen. Die Klasse, auf der es stehen bleibt, ist dann eure Wahl für Season 24. Wählt nach dem Dreh einfach für diese Klasse bei der Umfrage.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum externen Inhalt

Wer das Rad hier im Artikel nicht sehen kann, findet es auch auf der Webseite (via wheeldecide.com).

Für welche Klasse habt ihr euch für Season 24 entschieden, oder überlegt ihr noch? Schreibt uns doch gern hier auf MeinMMO in die Kommentare, auf welche Klasse die Wahl fällt und warum ihr sie gewählt habt.

Dieser Streamer spielte Diablo 3 ohne Angriffe und Fähigkeiten durch – Wie macht er das?