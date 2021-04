In unserem Level-Guide für Season 23 in Diablo 3 zeigen wir euch, wie ihr schnell das Max-Level auf Stufe 70 erreicht. Das ist eine Art des Speedlevelns. MeinMMO zeigt euch die Schritte mit und ohne Challenge Rift.

Was zeigt euch der Guide? Hier stellen wir euch vor, wie ihr euren neuen Saison-Charakter in Season 23 von Diablo 3 schnell auf die Maximalstufe 70 levelt. Damit sprechen wir erfahrene Diablo-3-Spieler, die schon die ein oder andere Season mitgenommen haben. Blutige Anfänger, die gerade erst mit diesem Hack-and-Slay starten, sollten sich die Zeit fürs Leveln nehmen und nicht hetzen.

Seid ihr noch unentschlossen, mit welcher Klasse ihr leveln wollt? Dann fragt das Rad des Schicksals nach eurer Klasse für Season 23.

Schnell Leveln in Season 23

Das müsst ihr wissen: Generell hat sich am Leveln in Diablo 3 kaum etwas verändert. Neu ist, dass ihr die Begleiter jetzt schon während des Levelns besser ausrüsten könnt.

In den letzten Seasons machten wir im Team von MeinMMO gute Erfahrungen mit der Level-Methode, die das Herausforderungsportal (Challenge Rift) mit einschließt. In Kombination mit Kanais Würfel erhaltet ihr damit früh starke Boni.

Wir stellen euch hier die Methode mit Herausforderungsportal und ohne vor. Wenn ihr euer Portal diese Woche schon erledigt habt oder einfach keine Lust drauf habt, dann überspringt den ersten Teil und lest nach dem Abschnitt über das Challenge Rift weiter.

Start mit Herausforderungsportal

So geht’s los: Nach dem Start von Season 23 in Diablo 3 erstellt ihr euch einen Saisonalen Helden. Betretet mit diesem Charakter nun einmal das Spiel und verlasst es dann gleich wieder ins Hauptmenü.

Begebt euch jetzt in die Spiel-Einstellungen und klickt dann an der linken Seite die Option für das Herausforderungsportal an. Es ist ganz wichtig, dass ihr vor dem Betreten des Portals einmal euren Saisonalen Helden ausgewählt habt.

Hinweis: Das geht nur, wenn ihr in Diablo 3 schon einmal ein Großes Nephalemportal abgeschlossen habt. Falls ihr das mit eurem Account noch nicht gemacht habt, überspringt ihr diesen Schritt.

Wozu ist das gut? Die große Belohnung für das Challenge-Rift hilft euch für einen guten Start in die neue Season. Ihr erhaltet für den erfolgreichen Abschluss des Portals:

Kopfgeld-Material (jeweils 15)

35 Atem des Todes

475 Blutsplitter

Crafting-Material

und dazu 4,6 Millionen Gold

So geht es nach dem Portal weiter: Der erste Teil der Vorbereitung ist damit abgeschlossen. Nun geht es darum, diesen Vorteil im Spiel umzusetzen.

Begebt euch zurück ins Menü von Diablo 3

Wählt nun den Abenteuer-Modus auf der Schwierigkeit “Meister”

Im Spiel angekommen öffnet ihr das Belohnung-Beutelchen, das es für das erfolgreiche Herausforderungsportal gab – Wird im Interface angezeigt

Schnappt euch jetzt die Waffe des Templers oder eines anderen Begleiters – die ist immer stärker als die Starter-Waffe eurer Klasse

Optional: Absolviert jetzt ein Boss-Kopfgeld. Besonders geeignet sind dafür Maghda, Zoltun Kull, Belial oder der Skelettkönig. Hat einer dieser Bosse ein Kopfgeld, solltet ihr das erledigen. Da warten gleich starke Items auf euch

Anschließend begebt ihr euch in Akt 3, um Kanais Würfel freizuschalten. Das ist ein wichtiger Schritt, um den Schritt mit dem Herausforderungsportal effektiv zu nutzen. So schaltet ihr Kanais Würfel in Diablo 3 frei und nutzt ihn richtig

Legendäres Item besorgen

Habt ihr Kanais Würfel freigeschaltet, reist ihr zurück in die Stadt und besucht dort euren Schmied. Ihn wertet ihr dann direkt vollständig auf, was dank der gesammelten Materialien aus dem Challenge-Rift für euch kein Problem darstellt. Jetzt baut ihr eine gelbe Rüstung oder gelbe Waffe für Stufe 70. Was ihr davon auswählt, hängt von eurer Klasse ab.

In der nachfolgenden Tabelle zeigen wir euch, welche Items sich je nach Klasse für euch lohnen könnten. Der Plan dahinter ist, dass ihr ein gelbes Item in Kanais Würfel zu einem legendären Item aufwertet und die legendäre Macht dann mit Kanais Würfel entzieht und bei euch aktiviert. Wie das geht, erfahrt ihr im oben verlinkten Guide zu Kanais Würfel.

So tragt ihr die legendäre Macht schon in den frühen Leveln mit euch.

Klasse Blutsplitter Würfel-Upgrade Barbar Armschienen (lvl 1) Mächtige 1H Waffe – 6/8

Mächtige 2H Waffe – 3/6 Kreuzritter Schild /

Armschienen (lvl 1) 2H Flegel – 6/8

1H Flegel – 4/7 Dämonenjäger Armschienen (lvl 1) Dolch – 2/2 Mönch Schuhe /

Armschienen (lvl 1) Faustwaffe – 8/12

Daibo – 4/8 Totenbeschwörer Handschuhe (lvl 1) –

Ringe = riskant 2H Sense – 4/4 Hexendoktor Mojo (lvl 1),

Voodoomaske (lvl 34) Zeremoniemesser – 8/12 Zauberer Quelle (lvl 33) –

Ringe (lvl 28) = riskant 1H Zauberstab – 6/10 Erklärung für die Zahlen: Der Hexendoktor hat 12 Zeremoniemesser mit einem Affix, denen man die Fähigkeit entziehen kann, 8 davon lohnen sich auch. Daher 8 /12

Abhängig von eurer gewählten Klasse gibt es auf Level 1 bestimmte Gegenstände, die ihr bei Kadala in der Stadt eintauschen könnt. Aus dem Belohnungsbeutel habt ihr Blutsplitter erhalten. Ab welchem Level welche Items für euch droppen, erfahrt ihr auf D3planner.com.

Level von 1 bis 70 – So geht’s

Habt ihr jetzt eine starke, legendäre Macht? Dann wird das Leveln für euch noch einfacher. Wer den Schritt übersprungen hat, kann hier nun einfach einsteigen.

Level 1 – 24

Das ist eure Wahl: Je nach bevorzugten Spielstil levelt ihr entweder mit Massaker-Boni in den Hallen der Agonie auf Stufe 1-3 oder säubert Nephalemportale und schließt diese ab. Das Leveln mit Massaker-Boni bedarf etwas Übung.

Solo-Spieler sollten mit Massakerboni schnell vorankommen. Gruppenspieler können das bis Level 30 machen, sollten dann aber zu normalen Nephalemportalen wechseln, denn da geht es als Gruppe meist schnell voran.

Mit diesen Methoden levelt ihr bis Stufe 24.

Alle 8-10 Level sucht ihr euren Schmied auf und versucht, bei ihm eine stärkere Waffe herzustellen

Besucht in regelmäßigen Abständen die Händler in der Stadt. Diese könnten euch Ringe oder Amulette verkaufen, die als Affix „+ Schaden“ bieten. Fürs Leveln sind diese super geeignet

Lootet ihr einen Kopf-Gegenstand mit einem Sockel, setzt ihr dort am besten einen roten Edelstein rein, der euch dann mehr Erfahrungspunkte bietet. Solltet ihr Waffen mit Sockelplätzen besitzen, eignen sich auch hier rote Edelsteine. Sie bringen direkt mehr Schaden in der Level-Phase.

Während eurer Spielphase solltet ihr immer wieder die Schwierigkeit anpassen. Trashmobs sollten mit 1-3 Schlägen aus den Latschen kippen. Ist für euch fast alles ein One-Hit, dann schraubt die Schwierigkeit nach oben. Braucht ihr deutlich länger, stellt ihr das Spiel auf eine einfachere Schwierigkeit.

Level 24 – 40

Ab jetzt levelt ihr erfahrungsgemäß am besten mit Nephalemportalen.

Diese Portale sollt ihr möglichst schnell abschließen (passt die Schwierigkeit also entsprechend an)

Tipp für Gruppen: Bestimmt einen Spieler, der nach dem Tod des Riftbosses direkt das Portal schließen geht. In den verbleibenden 30 Sekunden bis zur Schließung kehrt er dann zur Gruppe zurück und alle töten gemeinsam weiter Mobs im Portal.

Level 40 – 70

Nach dem Erreichen von Level 40 teleportiert ihr euch in die Stadt und besucht dort die Mystikerin. Diese bildet ihr nun vollständig aus.

Stellt jetzt beim Schmied eine gelbe 2H-Waffe für Stufe 70 her

Davon baut ihr so viele, bis eine Waffe einen %-Affix aufweist (%-Chance einzufrieren, zu betäuben etc.)

Davon baut ihr so viele, bis eine Waffe einen %-Affix aufweist (%-Chance einzufrieren, zu betäuben etc.) Habt ihr so eine Waffe erhalten?

Nein? Dann weitermachen, Mats farmen und neu versuchen.

Ja? Dann geht jetzt zur Mystikerin und rollt den anderen Sekundärbonus um (nicht den, mit den %). Ihr wollt dabei eine Stufenreduzierung erhalten, die möglichst nah an 30 Stufen herankommt

Nein? Dann weitermachen, Mats farmen und neu versuchen. Ja? Dann geht jetzt zur Mystikerin und rollt den anderen Sekundärbonus um (nicht den, mit den %). Ihr wollt dabei eine Stufenreduzierung erhalten, die möglichst nah an 30 Stufen herankommt Sobald ihr diese Waffen tragen könnt, rüstet ihr sie aus und dreht die Schwierigkeit richtig hoch. Im besten Fall tragt ihr eine 70er Waffe schon auf Stufe 40. Stellt dann auf Qual 6 und tastet euch langsam nach unten, wenn das noch zu schwer sein sollte.

Durch den hohen Schadensausstoß der 70er Waffe solltet ihr jetzt gut vorankommen

Leveln bis 70: Ab jetzt könnt ihr durch Nephalemportale gut leveln. Ob mit oder ohne 70er Waffe ist das jetzt der richtige Weg. Mit 70er-Waffe am besten auf einer hohen Qualstufe – ohne 70er Waffe dann auf einer Schwierigkeit, auf der ihr das Portal noch schnell erledigt.

Grindet jetzt die Portale bis Stufe 70.

Wie geht es ab 70 weiter?

Welchen Build ihr jetzt spielt und damit die Saisonreise angeht, hängt ganz von euch ab. Als Belohnung für die Saisonreise erhaltet ihr in Season 23 Starter-Sets, die in den Großen Nephalemportalen eine wichtige Rolle spielen.

Sucht euch ein Set aus, das ihr spielen möchtet und schließt Kapitel für Kapitel die Saisonreise ab. Haedrigs Geschenke öffnet ihr dann mit der Klasse, von der ihr das Starterset nutzen möchtet. Mit einem 6er-Bonus könnt ihr schon auf den hohen Qualstufen spielen und euch in normalen Rifts die Schlüssel für die großen Rifts verdienen.

Damit kann das Grinden nun richtig beginnen.

Mit welcher Level-Methode geht ihr die neue Season an? Nutzt ihr dafür kräftig die überarbeiteten Begleiter oder seid ihr mit Freunden zusammen unterwegs? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.

Wie sich das Solo-Farming ab Season 23 in Diablo 3 verbessert, erklärte uns ein Experte im Interview.