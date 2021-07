Diablo 3: Season 24 startet in wenigen Stunden mit diesen Boni und Inhalten

Heute startet Season 24 in Diablo 3: Das Saisonthema sind ätherischen Waffen. Wir zeigen euch alle Inhalte der Season und was ihr zu Patch 2.7.1 wissen müsst.

Wann ist die Start-Zeit? Heute, am 23. Juli um 17:00 Uhr, öffnet Season 24 bei Diablo 3 ihre Pforten. Auf den Konsolen müsst ihr vermutlich wieder länger auf den Start warten. Von vergangenen Seasons weiß man, dass die Starts etwa um 2:00 Uhr am Samstagmorgen auf PlayStation, Xbox und Switch aktiviert wurden.

Was passiert da? Bei einer neuen Season beginnen alle Teilnehmer bei “Null”. Es startet ein großes Wettrennen darum, schnell das Max-Level (70) zu erreichen, seine Ausrüstung zu farmen und in den hohen Stufen der Großen Nephalemportale weitere Ausrüstung zu erhalten. Eine Season dauert immer etwa 3 Monate an. Wir zeigen euch, was Season 24 mit Patch 2.7.1 zu Diablo 3 bringt.

Saisonthema von Season 24 – Ätherische Waffen

Was ist das? Das neue Saisonthema verschafft euch mächtige Waffen. Wer schon Diablo 2 gespielt hat, erinnert sich vielleicht an die ätherischen Waffen. Blizzard hat anlässlich des Release von Diablo 2: Resurrected überlegt, diese nostalgischen Klopper in Diablo 3 wiederzubeleben.

21 ätherische Waffen wird es in Season 24 geben

3 ätherische Waffen könnt ihr pro Klasse finden

Die ätherischen Gegenstände sind selten und mächtig

Das Besondere an den ätherischen Gegenständen ist, dass sie über mächtige Affixe, eine zufällige legendäre Eigenschaft für Klassenwaffen und eine passive Klassenfähigkeit verfügen. Dazu kommen exklusive Symbole, Namen, Typen und Sounds, die ihr aus Diablo 2 kennt.

Darum lohnt sich die Suche: Sammelt ihr alle 21 ätherischen Gegenstände im Laufe von Season 24, dann schaltet ihr eurem Profil die Heldentat “Ätherische Erinnerung” frei. Damit ist es euch möglich, in Zukunft bei all euren saisonalen und nicht-saisonalen Charakteren die ätherischen Transmogrifikationsoptionen zu nutzen.

Das müsst ihr zum Saisonthema wissen:

Wo droppen ätherische Waffen? Von Monstern, aus Truhen und aus zerstörbaren Gegenständen

Gibt es ätherische Waffen bei Kadala oder in Kanais Würfel? Nein.

Muss ich Level 70 sein, um ätherische Waffen zu finden? Nein.

Wie selten sind die ätherischen Waffen? Die Seltenheit soll zwischen uralten und archaischen Gegenständen liegen.

Kann ich mehrere ätherische Gegenstände tragen? Nein. Ihr könnt immer nur einen ausrüsten.

Gehen die Waffen kaputt? Nein, ätherische Waffen verlieren keine Haltbarkeit.

Sind die Eigenschaften und Fertigkeiten stapelbar? Nein, ich könnt die Eigenschaften und Klassenfertigkeiten der Waffen nicht mit denselben Eigenschaften und Fertigkeiten aus Kanais Würfel, von Gegenständen oder von Fertigkeiten stapeln.

Kann ich die ätherischen Waffen anpassen? Sie können nicht verzaubert, gefärbt, umgeschmiedet, gehandelt oder transmogrifiziert werden.

Gibt es ätherische Waffen auch außerhalb der Season? Nein, sie droppen nur für Saisoncharaktere in S24 und werden nach der Season nicht auf euren nicht-saisonalen Charakter übernommen.

Startersets – Das schenkt euch Haedrig

Die Startersets von Season 24: In der folgenden Übersicht seht ihr die Startersets von Season 24. Diese rotieren von Season zu Season.

Im Spiel sehen die Sets dann so aus, wie ihr es auf der folgenden Grafik seht:

Wie bekommt man die Sets? Ihr kennt das schon von anderen Seasons: Über die Saisonreise verdient ihr leicht ein komplettes Set. Für den Abschluss von Etappe 2,3 und 4 der Saisonreise erhaltet ihr jeweils eins von Haedrigs Geschenken, die ihr euch ungeöffnet ins Inventar legen könnt. Auf die Klasse, die die Geschenke öffnet, sind die Inhalte dann angepasst. Wollt ihr ein vollständiges Klassenset als Geschenk, müsst ihr alle Pakete von Haedrig mit demselben Charakter öffnen.

Kosmetische Belohnungen in Season 24

Seit Season 17 könnt ihr pro Season jeweils ein paar kosmetische Inhalte aus vergangenen Seasons und ein paar neue kosmetische Inhalte verdienen.

In Season 24 bekommt ihr diese Belohnungen aus Season 12:

Die neuen kosmetischen Belohnungen in Season 24 von Diablo 3 sind der Porträtrahmen “Wiedererweckter Schrecken” und der Gefährte “Niedere Mumie”. Im Spiel sehen die neuen Inhalte so aus:

Errungenschaften in Season 24

Diese könnt ihr lösen: Errungenschaften müsst ihr lösen, wenn ihr die Saisonreise komplett abschließen wollt. Welche Errungenschaften dabei zur Verfügung stehen, ändert sich von Season zu Season. In Season 24 sind es [normal / Hardcore]:

Bossmodus / Eine Klasse für sich

Mineraliensammlung / Ich muss sie alle haben

Verflucht und zugenäht / Wer hätte das gedacht?

Sonst wäre es ja zu einfach / Übermenschlich

Portalomanie / Dynastie

Patchnotes von Update 2.7.1

Was steckt drin? Im neusten Patch von Diablo 3 hat sich einiges beim Mönch getan. Wir zeigen euch die Änderungen an Gegenständen und Fertigkeiten, die jetzt relevant sind (via diablo3.com):

Mönch – Fertigkeiten:

Der Feuerverbündete teilt sich jetzt in 2 Verbündete auf (vorher 5), aber jetzt können sich alle Feuerverbündeten teilen. Dazu erhöhter Wirkungsbereich und Schaden von 480 % auf 1.920 % erhöht

Dazu wurde die KI des Feuerverbündeten verbessert, sodass sie zuverlässiger explodieren

Der Schaden des Erdverbündeten wurde von 380 % auf 4.500 % erhöht

Geiferschlag: Geisteskraftverbraucher, die euch teleportieren, während Offenbarung aktiv ist, wirken sich zusätzlich auf ein Ziel in der Nähe aus, ohne weitere Geisteskraft zu verbrauchen, und verursachen dabei 350–450 % mehr Schaden

Zauberer – Fertigkeiten:

Ihr seht jetzt auf dem Symbol von Spiegelbild, wie viele Spiegelbilder gerade aktiv sind

Gegenstände:

Innas Mantra (4er Set): Ihr erhaltet gleichzeitig die Grundeffekte aller vier Mantras. Jeder aktive mystische Verbündete verringert euren erlittenen Schaden um 5 %. Außerdem erleiden eure mystischen Verbündeten keinen Schaden mehr

Innas Mantra (6er Set): Ihr habt jetzt immer die passiven Fertigkeiten aller mystischen Verbündeten. Eure Angriffe erschaffen euren gewählten mystischen Verbündeten, der für 15 Sekunden aktiv bleibt, bis ihr maximal 10 mystische Verbündete habt. Jeder mystische Verbündete erhöht den Schaden eurer mystischen Verbündeten um 3.000 %.

Die gröbsten Stiefel: Die Fähigkeit “Mystischer Verbündeter” beschwört zwei mystische Verbündete, die an eurer Seite kämpfen. Sie verursachen 150–200 % mehr Schaden und können in aktiver Gestalt länger angreifen.

Bindungen der niederen Götter: Gegner, die von eurer Fertigkeit Zyklonschlag getroffen wurden, erleiden für 5 Sekunden 150 % bis 200 % mehr Schaden durch euren mystischen Verbündeten. Aufgeteilte Feuerverbündete erhalten den fünffachen Bonus.

Aegis der Tapferkeit (2er Set): Angriffe mit Himmelsfaust lassen Himmelsfuror für 5 Sekunden 125 % mehr Schaden verursachen. Das ist bis zu 3-mal stapelbar.

Maskerade des Brennenden Karnevals (6er Set): Eure Simulakren und ihr verursachen mit Knochenspeer 6.000 % mehr Schaden.

Ende von Season 24

Wann könnte Season 24 enden? Da eine Season immer etwa 3 Monate laufen soll, rechnen wir mit einem Ende von Season 24 in der letzten Oktoberwoche. Doch das ist bisher nur Spekulation. Ein paar Wochen vor dem offiziellen Ende wird Blizzard das End-Datum offiziell verkünden.

Wie gefällt euch die neue Season 24 von Diablo 3? Sprechen euch das Saisonthema und die Änderungen von Patch 2.7.1 an oder hättet ihr euch andere Inhalte gewünscht? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Warum mir Diablo 3 selbst 9 Jahre nach Release noch verdammt viel Spaß macht.