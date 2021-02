Der Rapper Lil Uzi Vert zeigt sich mit einem teuren Diamanten auf seiner Stirn. Auf das ungewöhnliche Gesichts-Accessoire reagiert der Twitter-Account von Diablo perfekt und bringt viele Spieler zum Lachen.

Was ist das mit dem Diamanten? Der US-Rapper Lil Uzi Vert erzielte mit seinen Songs und Alben schon einige Erfolge, erhielt im Jahr 2016 bereits für zwei Singles Doppelplatin und landete mit seinem jüngsten Album Pluto x Baby Pluto auf Platz 2 der US-Charts. Nun sorgte er im Internet für Aufmerksamkeit, weil er sich einen pinken Diamanten in die Stirn implantieren ließ.

Der Diamant soll 24 Millionen Dollar wert sein „Er hat 10, fast 11 Karat“ verrät der Rapper über Twitter.

In einem anderen Tweet erklärt er, dass der Stein mehr wert wäre, als all seine Autos (darunter Bugatti) und sein Haus zusammen.

Klar, dass er mit so einem teuren und ungewöhnlichen Gesichts-Accessoire auffällt. Auf ein Video, in dem der Stirn-Klunker präsentiert wird, reagierte der Twitter-Account von Diablo 3 genial. Viele Gamer feiern den Tweet.

Der rote Seelenstein!

Das schreibt Diablo: Ein Video auf Twitter, das Lil Uzi Vert mit seinem Stein in der Stirn zeigt, kommentiert Diablo so:

„GIB DEN ROTEN SEELENSTEIN ZURÜCK, STERBLICHER. DU KANNST DEN HERRN DES SCHRECKENS NICHT AUFHALTEN.“

Was steckt dahinter? Wer mit der Story von Diablo nicht ganz firm ist und nicht versteht, was der Tweet bedeutet, hier eine kurze Erklärung. Mit dem roten Seelenstein, den Diablo hier anspricht, ist der Klunker auf der Stirn des Rappers gemeint.

In der Welt von Diablo sind Seelensteine Artefakte, in denen mächtige Wesen gefangen gehalten werden. So steckt im blauen Seelenstein Mephisto und im gelben Baal. Im roten Seelenstein wurde Diablo, der Herr des Schreckens, gefangen genommen.

In der Lore von Diablo 3 lernen wir, was es mit dem Seelenstein in der Stirn zu tun hat:





In Diablo III erfährt man erstmals, dass Adria die Mutter von Leah ist, gezeugt von Aidan, nachdem er Diablo bezwungen hatte und der Seelenstein in seine Stirn gebrannt wurde.

Quelle: In Wahrheit ist der Dunkle Wanderer der Krieger aus Diablo I, der sich, nachdem er Diablo besiegt hatte, den Seelenstein mit dem Geist des Dämonen, in die Stirn rammte, um selbst als sicheres Gefängnis für das Große Übel zu dienen. In der Lore erfährt man, dass es sich bei dem Dunklen Wanderer um Aidan handelt, der älteste Sohn von König Leoric.In Diablo III erfährt man erstmals, dass Adria die Mutter von Leah ist, gezeugt von Aidan, nachdem er Diablo bezwungen hatte und der Seelenstein in seine Stirn gebrannt wurde.Quelle: Diablo.fandom.com

Mit dem roten Seelenstein Diamant in der Stirn passt der Rapper also ideal zu der Lore von Diablo. Ob Lil Uzi Vert jetzt als Gefäß für das große Übel dient? Hoffentlich nicht.

Wie gefällt euch die Aktion von Blizzard? Findet ihr das cool, wenn die Social-Accounts von Spielen auch mal solche Gags bringen, oder sollte sich da lieber alles direkt um die Spiele drehen?

Mehr Neuigkeiten rund um Diablo gibt es vielleicht schon in wenigen Tagen. Denn Blizzard trägt die BlizzCon im Februar aus. Das Besondere ist, dass das Event digital stattfinden wird. Was wir bisher zur BlizzConline 2021 wissen.