Activision Blizzard, die Firma hinter Spielen wie Call of Duty: Black Ops Cold War, CoD Warzone und World of Warcraft, ist auf einem Höhenflug. Die Aktie ist laut Berichten so wertvoll wie noch nie und der Wert der Firma beträgt über 73 Milliarden US-Dollar. Und das, obwohl aktuell viele Spieler Kritik üben.

Woher kommen die Zahlen? Das Wall Street Journal berichtet, dass der aktuelle Börsenwert von Activision Blizzard bei 73,5 Milliarden US-Dollar liegt (via Wall Street Journal, Stand 21. Januar 2021).

Die Aktie kostet im Moment 94,98 US-Dollar und übersteigt damit sogar noch den Höchststand aus dem Dezember 2020. Seit 1984 hat es nie so viel gekostet, sich an Activision Blizzard zu beteiligen.

Der Verlauf der Aktie von Activision Blizzard. Bildquelle: Wall Street Journal.

Gründe für das stetige Wachstum gibt es viele. Im dritten Quartalsbericht von Activision Blizzard 2020 hat das Unternehmen einige Erfolge zu vermelden gehabt:

10 Millionen Spieler zocken jeden Monat Overwatch

Diablo Immortal kommt offenbar richtig gut an

über 1,2 Milliarden US-Dollar kamen durch Mikrotransaktionen rein (via PCGamer)

Shadowlands hatte mehr Vorverkäufe als jede andere WoW-Erweiterung zuvor

Die neue WoW-Erweiterung hat sich sogar zum am schnellsten verkauften PC-Spiel aller Zeiten entwickelt. Trotzdem sind viele Spieler gerade nicht unbedingt glücklich mit der Firma

Activision geht‘s gut – Trotz Kritik

Warum murren die Spieler? Obwohl Shadowlands gut ankommt, gibt es unter den vielen Spielern auch negative Stimmen. Auf Metacritic etwa gab es anfangs schlechte Reviews und Spieler stören sich heute noch an einigen der neuen Mechaniken, wie etwa das Anima, das sich nur schleppend farmen lässt. Das ist eine Ressource, für die tausende Einheiten für wichtige Upgrades oder kosmetische Items gebraucht werden, die aber nur in geringer Menge gefunden werden kann.

In Overwatch und Diablo 3 passiert dagegen nicht mehr allzu viel. Die Spiele treiben so vor sich hin, erhalten noch immer Updates, aber sind medial längst nicht mehr so stark vertreten wie zu ihrem Release. Fans der Spiele könnten sich eventuell vernachlässigt fühlen.

Zudem hat Blizzard 2019 über 800 Mitarbeiter entlassen, was für viel negative Stimmung gesorgt hat, obwohl es dem Unternehmen da sehr gut ging. Es gab auch weitere größere Kritikpunkte, wie etwa:

Ein Jahr voller Shitstorms – Blizzard rennt mit Anlauf in den nächsten

Besonders viel Kritik bekommt in letzter Zeit aber Call of Duty ab. Seit dem Release vom neuen Black-Ops-Teil Cold War sind insbesondere Spieler von Warzone unzufrieden. Cold War wurde in Warzone integriert und brachte unter anderem neue Waffen mit, die vielen Spielern gar nicht passen. Sie fordern sogar, dass Cold War aus der Warzone entfernt wird.

Warzone und Cold War sind aktuell ein wenig auf Kriegsfuß.

Was macht Activision Blizzard nun? Die Einnahmen fließen offenbar in die Entwicklung. Im Mai 2020 suchte Activision Blizzard nach 2000 neuen Angestellten. Eines der größten Projekte aktuell sind vermutlich Diablo Immortal, das bereits mit seiner Alpha überzeugen konnte sowie dessen „großer Bruder“ Diablo 4.

Auch Hearthstone hat erst am 21. Januar ein neues Mini-Set samt neuer Monetarisierung erhalten. Das Kartenspiel gilt seit seinem Release als riesiger Erfolg.

Im Februar findet die BlizzConline 2021 statt, der Ersatz für die wegen Corona abgesagte BlizzCon 2020. Auf dieser wird Blizzard online und kostenlos für alle vorstellen, was die Zukunft für die vielen Spiele des Unternehmens zu bieten hat. Wir haben bereits ein paar Mutmaßungen darüber angestellt, was euch auf der BlizzConline 2021 alles erwarten könnte.