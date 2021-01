Das Ganze scheint ein Experiment von Blizzard zu sein. Karten so direkt zu kaufen wird von der Communty schon seit Jahren gefordert. Die Möglichkeit, sämtliche Karten auch für den relativ geringen Preis von 2.000 Gold zu erhalten, wird grundsätzlich als positiv angesehen. Ob Blizzard dieses Konzept auch in Zukunft noch übernimmt, bleibt natürlich abzuwarten.

Wann sind die neuen Karten verfügbar? Das Update geht am 21. Januar live, vermutlich in den Abendstunden zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr. Erst danach könnt ihr die neuen Karten aus neuen Packungen bekommen – ihr solltet vorher also keine Packungen kaufen.

Was ist das für ein Set? Das Mini-Set „Dunkelmond-Rennen“ besteht aus 35 neuen Karten, die thematisch noch zur Erweiterung des Dunkelmond-Jahrmarkts gehören. Sie peppen die bestehenden Karten ein wenig auf, erlauben neue Kombos und dürften die Meta in den kommenden Tagen ordentlich durchrütteln.

