Ich gestehe, ich find‘ Hearthstone gerade besser als ihr alle

Viele Spieler kritisieren gerade Hearthstone. Doch Cortyn von MeinMMO erklärt, warum das Spiel gerade so viel Spaß macht, wie schon lange nicht mehr.

Ich möchte ehrlich sein, eigentlich hatte ich mit Hearthstone gedanklich schon abgeschlossen. Ich hatte echt viele Jahre lang Spaß mit Blizzards Kartenspiel und es war der perfekte Lückenfüller, um immer mal wieder 20 oder 30 Minuten zu überbrücken, während man auf andere Spiele wartet.

Doch mit dem neuen Patch zur Veröffentlichung von „Der Dunkelmondwahnsinn“ und den 135 neuen Karten hat mich Blizzard wieder voll eingefangen. Sie drücken einfach exakt die richtigen Knöpfe, die notwendig waren, um mich wieder an das Kartenspiel zu fesseln.

Mit Yogg-Saron kann man gut aufräumen.

Ich weiß auch, dass ich mit dieser relativ alleine dastehe. Ein großer Teil der Hearthstone-Community findet das neue Level-System nicht gut, den Gasthaus-Pass zu teuer und generell die Belohnungen zu frustrierend. Viele fühlen sich abgezockt. Ich kann die meisten Kritikpunkte durchaus nachvollziehen, sehe es aber dennoch anders – selbst wenn Blizzard sich für einige Dinge entschuldigt hat.

Mich motivieren Balken, die ich füllen kann. Deshalb gefällt mir das neue Level-System wohl auch so gut. Auf über 50 Stufen immer wieder neuen Goldbelohnungen, Packungen oder sogar Heldenskins entgegenzuspielen, das macht mir Spaß.

Der Belohnungspfad in Hearthstone – viele hassen ihn, Cortyn motiviert er.

Ich teile allerdings die Kritik, dass die letzten Stufen des Belohnungspfades zu viele XP benötigen. Wenn ich gleich mehrere wöchentliche Quests für ein einziges Level-Up abschließen muss, ist das ein wenig ermüdend. Die notwendigen XP sollten ein wenig gesenkt oder die gewonnenen XP ein wenig erhöht werden. Ich glaube, damit wäre den meisten Spielern schon geholfen.

In die gleiche Kerbe schlagen bei mir die Erfolge. Wenn ich am Ende eines Matches eine kleine Nachricht bekomme, dass ich wieder einen Erfolg freigespielt habe, lässt mich das zufrieden lächeln. Ich mag das einfach, das war schon in World of Warcraft der Fall. Das gute Gefühl, eine Liste langsam aber sicher abzuarbeiten, motiviert mich ungemein und sorgt dafür, dass ich Erfolge auch gezielt angehe. Anders hätte ich wohl nicht so oft versucht, alle von Yogg-Sarons Schicksalsrädern zu erhalten oder ein Match auf Krampf so zu gewinnen, dass ich nur noch einen Lebenspunkt habe.

Erfolge – für Cortyn ein Grund, etwas mutiger zu spielen.

Natürlich ist das in gewisser Weise „Fake-Content“, denn die meisten Erfolge geben nur Erfolgspunkte, mit denen man gar nichts anfangen kann. Ein paar der Erfolge geben zwar auch Belohnungen wie zusätzliche XP, das ist aber eher die Ausnahme.

Zuletzt ist es der „Duelle-Modus“, der mich schwer begeistert. Er kombiniert all das, was ich an Hearthstone mag.

Ein konstruiertes, kleines Starterdeck,

zusammen mit den mächtigen Schätzen der Abenteuer,

noch einmal gemischt mit semi-zufälligen Kartenbelohnungen nach jeder Schlacht.

Das ganze noch im Arena-Format – nach 3 Niederlagen ist Schluss.

Besonders im heroischen Modus, der Gold (oder Echtgeld) kostet und dafür mit Gold und Kartenpackungen belohnt, macht das ungeheuer viel Spaß. Zumindest mir, trotz all der Kritik.

Der Duelle-Modus macht Laune.

Ob mein neu gefundenes Interesse an Hearthstone letztendlich von Dauer sein wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Immerhin buhlt auch World of Warcraft mit Shadowlands um mein Interesse. Doch mit den aktuellen Neuerungen ist sichergestellt, dass ich immer mal wieder für die eine oder andere Partie einloggen werde, wenn sich Wartezeiten ergeben.

Wenn der Duell-Modus und der Belohnungspfad auch in Zukunft so interessant bleiben, wie es jetzt schon in der Vorab-Phase der Fall war, stehen die Zeichen echt gut, dass Hearthstone wieder zu einem Dauerbrenner-Spiel wird.

Wie haben euch die Neuerungen in Hearthstone gefallen? Findet ihr Erfolge, Belohnungen und den Duelle-Modus sinnvoll und gut? Oder ist das nicht euer Fall?

Aber ich bin ja ohnehin gerade voll der Hoffnung, dass Blizzard die Kurve gekriegt hat …