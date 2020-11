Findet Blizzard zurück zu alten Tugenden? Zumindest Cortyn ist optimistisch, denn es gibt Anzeichen dafür, dass es bei Blizzard bergauf geht.

Es ist kein Geheimnis, dass die letzten Jahre dem Ruf von Blizzard eher wenig geholfen haben. Eine schier endlose Welle an Negativnachrichten begann und nahm einfach kein Ende. Bei all den Vorfällen ist es schon fast schwierig, die Übersicht zu behalten. Immerhin kommt da einiges zusammen:

Im Grunde hat sich Blizzard hier von einem Shitstorm in den nächsten gehangelt und hatte kaum eine ruhige Minute, um mal positive Nachrichten zu bringen – immerhin gab es auch quasi keine.

Endlich wieder gute Nachrichten

In den letzten Tagen und Wochen gab es aber mehrere Nachrichten, die mich positiv stimmen. Ich sehe es als einen Hoffnungsschimmer, dass sich bei Blizzard einiges in die richtige Richtung entwickelt – zumindest aus Sicht der Spieler. Vor allem drei Punkte fallen mir da gegenwärtig auf.

Kostenlose BlizzConline: Die Ersatzmesse BlizzConline, die im Februar 2021 stattfinden wird und die ursprüngliche BlizzCon 2020 ersetzt, ist für alle kostenlos. Sämtliche Streams sind umsonst einsehbar. Man könnte meinen, dass das für eine reine Werbe-Veranstaltung eigentlich der Standard sein sollte, doch ein virtuelles Ticket für die BlizzCon hat man sich jedes Jahr kaufen müssen.

Ob die BlizzConline nur kostenlos ist, weil das Programm deutlich geringer ausfällt, bleibt natürlich abzuwarten – dennoch ist das eine grundsätzlich gute Nachricht. Aufgrund der andauernden Pandemie dürften zu dem Zeitpunkt ohnehin viele Menschen noch zuhause hocken und daher die Zeit aufbringen, das Event zu begleiten. Die Zuschauerzahl steigt sicher deutlich an, wenn das Ganze kostenlos ist.

Die BlizzConline ist kostenlos.

Das Ende des Multiboxings: Ziemlich unerwartet wurde von Blizzard eine Regel-Änderung in Bezug auf World of Warcraft kommuniziert. Die Verwendung von Software, die Eingaben auf mehrere WoW-Clients gleichzeitig überträgt, ist nicht mehr gestattet. Wer solche Software nutzt, der läuft künftig Gefahr, den Zugang zu seinem WoW-Account zu verlieren.

Solche Software wurde von allem von Multiboxern benutzt. Das sind Spieler, die mehrere Accounts gleichzeitig spielen und so eine ganze Truppe von Charakteren parallel steuern. Immer mal wieder sieht man in WoW ganze Schwärme von Druiden, die Kräuter einsammeln, Erze abbauen oder im Open-PvP über einzelne Opfer herfallen.

Damit ist Multiboxoing künftig nahezu unmöglich. Zwar darf man noch immer mehrere WoW-Accounts besitzen und gleichzeitig spielen, allerdings muss die Steuerung manuell erfolgen – also etwa durch das Rein- und Raustabben aus dem Spiel.

Diese beiden Punkte – die BlizzConline und das Multiboxing – sind beides Aspekte, bei denen Kritiker immer gesagt haben: „Blizzard will mehr Geld, also wird das nicht geändert.“ Jetzt verzichtet Blizzard offenbar auf die Einnahmen von Virtuellem Ticket und auf die Abos von Multiboxern, die wohl nach dieser Ankündigung bald auslaufen werden.

Verschiebung von Shadowlands: Für einige Fans mag die Verschiebung der WoW-Erweiterung Shadowlands eine negative Nachricht gewesen sein, doch ich habe mich gefreut. Ich erinnere mich noch an Zeiten, in denen Blizzard die Losung rausgab: „It is done, when it’s done“ – Es ist fertig, wenn es eben fertig ist.

Blizzard stand einst für hohe Qualität und wenn diese Qualität noch Wochen oder Monate benötigt, dann ist das eben so. Hier wieder ein Zugeständnis in diese Richtung zu machen, selbst wenn deswegen einige ihre Vorbestellung stornieren, ist für mich ein richtiger und wichtiger Schritt. Ich habe lieber ein spätes, aber gutes Spiel als eines, das zwar früh rauskommt, dann aber nur Frust erzeugt.

Auch hier bleibt natürlich abzuwarten, ob die Verschiebung ausreichend war. Doch alleine die Bereitschaft, einen so wichtigen Titel wie Shadowlands noch einmal zu verschieben, ist für mich ein gutes Zeichen.

Hinzu kommen weitere Kleinigkeiten in anderen Spielen, die mich echt zufrieden stimmen. Bei Heroes of the Storm hat Blizzard erst vor einer Weile den Brawl-Modus zu einem dauerhaften ARAM umgewandelt – das hatte ich mir immer gewünscht.

Hearthstone bringt bald ein neues Belohnungssystem und hat mit „Duelle“ den wohl interessantesten Spielmodus der letzten Jahre vorbereitet. Ich spiele den aktuell im Frühzugang und bin schon schwer begeistert. Mit ein bisschen Feinschliff ist Blizzard hier auf Gold gestoßen.

Blizzard sagt: WoW geht’s gut, wie seit 10 Jahren nicht – Overwatch lebt, Diablo kommt

Ein paar Zweifel bleiben – wie immer

Trotz all dieser guten Entwicklungen gibt es natürlich noch Zweifel und Sorgen. Immerhin hat auch Warcraft III: Reforged seinen Release-Termin verschoben, um mehr an der Qualität zu feilen. Wir alle wissen, wie das ausging – nämlich katastrophal. Vermutlich hätte man Reforged noch um mehrere Monate verschieben müssen.

Allerdings hatte ich guten Einblick in die Beta von Shadowlands und bin ziemlich positiv gestimmt, dass der Release zumindest glimpflich ablaufen wird, selbst wenn größere Balance-Änderungen in den Wochen danach noch anstehen.

Vorsichtiger Optimismus.

Ich hoffe, dass das alles kleine Impulse in die richtige Richtung sind und Blizzard gerade hart daran arbeitet, seinen Ruf bei den Spielern wieder ein bisschen aufzupolieren. Ob das tatsächlich gelingt, erfahren wir wohl nach dem Launch von Shadowlands und ob die Erweiterung das halten kann, was von den Fans erwartet wird.

Zumindest die Hoffnung gönne ich mir noch einige Tage lang. Vorsichtig optimistisch zu sein, erscheint mir ohnehin als gute Grundeinstellung zum Ende dieses verfluchten Jahres.

Wie seht ihr die Entwicklung von Blizzard in den letzten Wochen und Monaten?