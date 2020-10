WoW: Shadowlands hat ein neues Release-Datum, kommt im November

Blizzard hat ein neues Release-Datum für World of Warcraft: Shadowlands bekanntgegeben. Schon nächsten Monat geht es los.

In letzter Sekunde hatte Blizzard quasi den Release von World of Warcraft Shadowlands verschoben. Lange wurden die Fans im Ungewissen gelassen, wann die 8. Erweiterung denn nun kommt. Jetzt hat Blizzard vor wenigen Minuten den neuen Release-Termin des Addons bekannt gegeben. Shadowlands erscheint bereits nächsten Monat.

Wann erscheint World of Warcraft Shadowlands? Das neue Release-Datum für World of Warcraft: Shadowlands ist Montag, der 24. November 2020 – also in etwas mehr als 3 Wochen. Bei uns ist das um 0:00 Uhr, also in der Nacht von Montag (23. November) auf Dienstag (24. November). Ab dann können die Spieler in die Schattenlande vordringen und den Weg auf Stufe 60 antreten, um sich später einem Pakt anzuschließen.

Wann startet das Pre-Event? Das Pre-Event zu World of Warcraft: Shadowlands startet am 10. November. Bei uns in Europa wird das vermutlich Mittwoch, der 11. November werden. Denn anders als die weltweite Veröffentlichung der Erweiterung hängt der Start eines solchen Events zumeist mit den Wartungsarbeiten zusammen.

Im Pre-Event läuft die untote Geißel auf Azeroth Amok und muss in ihre Schranken gewiesen werden. Dabei winken gute Belohnungen in Form von Ausrüstung, mit der sich besonders Twinks rasch ausrüsten lassen.

Wie geht es nach dem Release weiter? Nach der Veröffentlichung von Shadowlands haben die Spieler 2 Wochen lang Zeit, um relativ gemütlich auf Stufe 60 anzukommen. Ab dem 9. Dezember beginnt dann die erste Saison von Shadowlands, welche die Eröffnung des 1. Raids der Erweiterung enthält. Dann geht es in das Schloss Nathria, den Sitz von Graf Denathrius, einem der großen Anführer der Schattenlande. Was wir in seinem Schloss wollen, erfahrt ihr im Verlauf der Geschichte von Shadowlands.

Jetzt ist also der perfekte Zeitpunkt, um euren Urlaub neu einzutragen und euch ordentlich mit Proviant für den Release einzudecken – denn in weniger als einen Monat geht es endlich in die Schattenlande!

Freut ihr euch schon auf den Release?