WoW: Das Pre-Event beginnt – Diese Belohnungen solltet ihr euch holen

Das Pre-Event für die WoW-Erweiterung Shadowlands beginnt. Wir verraten euch, was ihr alles ergattern könnt.

Die Geißel klopft in World of Warcraft an die Haustür, denn das Pre-Event für Shadowlands startet. Das lockt mit einigen Quests und coolen Belohnungen, von denen so manche sogar richtig nützlich ist. Damit ihr die wichtigsten Highlights des Pre-Events nicht verpasst, verraten wir euch, welche Gegenstände es gibt und wie ihr sie ergattern könnt.

Was ist das für ein Event? Das Pre-Event der neuen Erweiterung Shadowlands wird im Verlauf von zwei Wochen ausgerollt. Jede Woche gibt es einige Quests und ansonsten jede Menge wiederholbare und farmbare Dinge zu tun, darunter Daily-Quests, seltene Feinde und ein Boss.

Womit bekommt man Belohnungen? Die wichtigste Währung ist die „Argentumbelobigung“. Diese bekommt ihr vor allem durch den Abschluss der neuen Questreihe (die taucht automatisch in eurem Questlog auf). Dazu gibt es eine Reihe von täglichen Missionen, die ihr in Eiskrone erledigen könnt. Auch diese gewähren immer eine kleine Menge an Argentumbelobigung. Zusätzlich dazu könnt ihr Untote in Eiskrone, einschließlich seltener Feinde, farmen. Diese hinterlassen Geißelsteine, die ihr wiederum gegen Belobigungen eintauschen könnt. Wer will, kann also den ganzen Tag Geißelsteine sammeln, um alle Items zu bekommen.

Sylvanas hat Unsinn gebaut – deswegen greift nun die Geißel an. Mal wieder.

Was für Gegenstände gibt es? Zu den wichtigsten Gegenständen gehört wohl ein Besen und ein Haustier, da diese nur über das Event zu erhalten sind. Sie können beim verschiedenen Rüstmeistern in Sturmwind, Orgrimmar und Eiskrone gekauft werden.

Antiapokalyptischer Besen kostet 15 Argentumbelobigungen und kann verwendet werden, um Seuchenpfützen auf dem Boden zu entfernen. Der Besen zählt allerdings nicht als Spielzeug, sondern bleibt im Inventar.

kostet 15 Argentumbelobigungen und kann verwendet werden, um Seuchenpfützen auf dem Boden zu entfernen. Der Besen zählt allerdings nicht als Spielzeug, sondern bleibt im Inventar. Eitriger Spuk kostet 20 Argentumbelobigungen und ist ein neues Kampfhaustier. Sammler sollten es sich nicht entgehen lassen.

kostet 20 Argentumbelobigungen und ist ein neues Kampfhaustier. Sammler sollten es sich nicht entgehen lassen. Dazu gibt es ein ganzes Ausrüstungsset für jede Rüstungsklasse (Stoff, Leder, Kette und Platte) mit Itemlevel 100. Ein einzelner Gegenstand kostet 15 Abzeichen, wer das ganze Set will – etwa als Transmog-Vorlage – der muss 135 Belobigungen berappen. Das Set entspricht dem Kriegsfront-Set aus Arathi, allerdings in einer bisher ungenutzten Einfärbung.

Diesen Spuk könnt ihr als Pet bekommen.

Wer alle Gegenstände mit einem Charakter haben will, der braucht also 170 Argentumbelobigungen. Wollt ihr alle vier Sets haben, steigt die Anzahl der notwendigen Belobigungen auf 575. Da bietet es sich an, das Event mit mehreren Charakteren zu spielen.

Was gibt es noch beim Pre-Event?

Seltene Beute von raren Feinden: Zusätzlich zu den oben genannten Items gibt es auch noch einige spezielle Gegenstände, die von seltenen Feinden hinterlassen werden können. Die Rare-Mobs sind nämlich Bosse aus der „Wrath of the Lich King“-Ära. Die meisten Gegenstände sind nicht besonders interessant, doch zwei davon sollte man herausstellen:

Bronjahm kann Papas neuwertige Tasche droppen. Das ist eine einzigartige Tasche mit 34 Plätzen – die größtmögliche, die es aktuell im Spiel gibt.

droppen. Das ist eine einzigartige Tasche mit 34 Plätzen – die größtmögliche, die es aktuell im Spiel gibt. Verfluchtes Andenken kann von allen seltenen Feinden gedroppt werden. Dieser Gegenstand sorgt dafür, dass gelegentlich ein Geist aus Torghast erscheint, der dem Charakter folgt.

Außerdem könnt ihr einmal pro Woche gegen Nathanos Pestrufer in den östlichen Pestländern kämpfen. Das belohnt mit einem Cinematic, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Gibt es noch mehr? Ja. Abgesehen von den Gegenständen, die ihr durch die Abwehr der Geißel ergattern könnt, gibt es auch gleichzeitig ein Zombie-Event. Spieler können zu Untoten werden und damit andere Spieler angreifen, um sie zu infizieren. Wer nicht schnell genug geheilt wird, der endet nach kurzer Inkubationszeit der Seuche ebenfalls als Zombie. Das verspricht zwei Wochen voller Chaos in den Hauptstädten Sturmwind und Orgrimmar, dürfte aber auch ein ziemlich spaßiges Unterfangen werden.

Vor den Zombies gibt es kein Entkommen.

Wie lange geht das Pre-Event? Das Event ist vom 11. November bis zum 23. November verfügbar. Es endet um Mitternacht – genau dann, wenn mit der Tageswende zum 24. November die Erweiterung „Shadowlands“ offiziell an den Start geht. Ihr habt also etwas weniger als zwei Wochen Zeit, um euch mit sämtlichen Belohnungen einzudecken.

Freut ihr euch schon auf das Pre-Event? Welche Gegenstände werdet ihr euch holen?

Ihr könnt die letzten Tage natürlich auch nutzen, um noch Charaktere auf 50 zu bringen – das geht gerade in unter 4 Stunden.