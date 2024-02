WoW: Meine Gilde schwört auf dieses Addon, ich nenne sie deshalb „WoW-Rentner“

Mit zunehmendem Alter übersieht man Kleinigkeiten in World of Warcraft. Die Gilde von MeinMMO-Dämon Cortyn schwört daher auf ein bestimmtes Addon.

Wenn ihr in World of Warcraft nicht gerade eine „3-Tasten-Spezialisierung“ spielt, dann kann es in schwierigen Raids oder hochstufigen „Mythisch+“-Dungeons schonmal hektisch werden. Jede Menge Warnungen diverser Addons auf dem Bildschirm, kunterbunte Zaubereffekte der Team-Kollegen und auch gefährliche Flächen auf dem Boden sorgen dafür, dass man gerne mal die Übersicht verliert und dabei ein kleines Detail komplett aus den Augen verliert – den Mauszeiger (Cursor).

Was ist das Problem? In World of Warcraft ist der Cursor durch eine metallische Hand ersetzt, die im Kern schon seit den frühen Warcraft-Spielen besteht und lediglich in ihrer Auflösung einige Male angepasst wurde. Sie passt zwar wunderbar zum Spielgeschehen, kann in der Hektik anstrengender Gefechte aber gerne mal aus dem Blick geraten – und dann ist die Panik groß, während man falsche Interface-Elemente anklickt oder den Einsatz verpasst.

Welches Addon behebt das? Die Rede ist von der kleinen Interface-Erweiterung „CursorTrail“, mit der ihr euren Mauszeiger in World of Warcraft anpassen könnt. Das Addon könnt ihr etwa auf CurseForge herunterladen. Die Hauptaufgabe des Addons ist es, dass ihr euren Cursor durch verschiedene Effekte schneller auffindbar macht. So könnt ihr etwa eine zusätzliche Form unter euren Cursor legen, wie einen auffälligen Kreis oder verschiedene Zauber-Effekte.

Im Spiel könnt ihr das Addon nach der Installation mit dem Befehl /ct öffnen.

Viele Einstellungen lassen den Cursor ganz genau anpassen.

Wer es etwas mehr „fancy“ mag, kann dem Cursor auch noch einen Schweif verpassen, damit man die Bewegung besser nachverfolgen kann. Zur Auswahl stehen auch hier wieder zahlreiche Effekte, die man bereits aus World of Warcraft kennt – etwa der typische Blitz-Effekt oder auch ein Regenbogen.

Neben dutzenden Effekten könnt ihr auch die Stärke der einzelnen Optionen ganz genau anpassen und so einen Cursor-Schweif erstellen, der nicht zu aufdringlich und störend ist, aber zugleich so auffällig, dass ihr die Maus niemals in der Hitze des Gefechts aus den Augen verliert. So könnt ihr etwa einstellen, dass der Effekt nur aktiv ist, solange ihr euch im Kampf befindet oder dass er deaktiviert wird, während ihr etwa mit der Maus, die Kamera bewegt.

Um eine Heilerin aus meiner Gilde zu zitieren:

„Ich find’s echt hilfreich, wenn ich einen 20-Mann-Raid durchhotten muss und gleichzeitig noch auf Bodeneffekte achten soll.“

Als ich darauf erwiderte „Zitat: Unsere Gilden-Omi“ bekam ich nur ein angesäuertes „Deine Mudder ist ‘ne Gilden-Omi“ zurück. Nunja. Man kann nicht immer gewinnen.

Und auch wenn ich mich über das Addon gerne ein klein wenig lustig mach – nützlich ist es auf jeden Fall für alle, die mit „Mouseover-Makros“ arbeiten – also in den meisten Fällen für Heiler.

Zumindest in meiner Raidgruppe schwören inzwischen viele Leute auf das Addon. Aber hey, ich habe bei mir ohnehin einige Sonderfälle, wie etwa den Tank, der Jahrelang mit „Click to Move“ gespielt hat.