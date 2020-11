In der Community ist Nathanos ein eher umstrittener Charakter. Viele Spieler warten schon seit Monaten darauf, ihn endlich besiegen zu können. Jetzt wird dieser Traum in einer Quest endlich wahr.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Ein neues Cinematic in World of Warcraft ist verfügbar. Erfahrt hier, was mit Nathanos Pestrufer geschieht, dem Handlanger der Banshee-Königin.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. fünf + eins =

Insert

You are going to send email to