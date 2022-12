WoW Mount Guide: So bekommt ihr „Otto“ – den Otter mit genialer Sonnenbrille

Ihr wollt den coolsten Otter in World of Warcraft haben? Wir verraten euch, wie ihr Otto bekommt, das wohl genialste Mount in Azeroth.

Mit World of Warcraft Dragonflight hat Blizzard sich wieder richtig Mühe gegeben, viel in der Spielwelt der Dracheinseln zu verstecken. An mehr als einem Dutzend Geheimnisse arbeitet die „Secret Finding“-Community gerade – und endlich wurde das erste gelöst.

Wir verraten euch Schritt für Schritt, wie ihr an das geniale Reittier „Otto der Otter“ gelangt. Die Kollegen von wowhead haben das bereits zu einem Guide verarbeitet, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Haltet eure Angel bereit, denn es wird eine lange, fischige Reise!

Schritt 1: Das Spielzeug „Wasserschemen“

Als ersten Schritt müsst ihr euch das Spielzeug „Wasserschemen“ verdienen. Das könnt ihr in den Ebenen von Ohn’ahra kaufen, bei „Der Große Flunk“ – ein riesiger Frosch, der in einer Höhle bei den Koordinaten 82 / 72 sitzt.

Das Spielzeug gibt es allerdings nicht für Gold, sondern im Austausch für eine „Goldmünze der Inseln“. Eine Goldmünze ist ein super-seltener Drop, den ihr beim Angeln überall auf den Dracheninseln bekommen könnt.

Aber keine Sorge, ihr könnt die Münze auch deutlich zuverlässiger farmen. Etwas häufiger findet ihr beim Angeln die „Silbermünze der Inseln“ und noch häufiger die „Kupfermünze der Inseln“.

15 „Kupfermünze der Inseln“ könnt ihr gegen 1 „Silbermünze der Inseln“ eintauschen.

5 „Silbermünze der Inseln“ könnt ihr gegen 1 „Goldmünze der Inseln“ eintauschen.

Im Zweifelsfall benötigt ihr also 75 Kupfermünzen der Inseln, um euch am Ende eine Goldmünze kaufen zu können. Das dürfte einige Stunden der Angel-Arbeit bedeuten.

“Der Große Flunk” will eure Münzen haben und tauscht sie gegen verschiedene Beute.

Habt ihr die Goldmünze, kauft euch damit bei „Der Große Flunk“ den Beutel „Makelloser Flunkschatzbeutel“. Der erste davon enthält garantiert das Spielzeug „Wasserschemen“, das ihr sofort eurer Sammlung hinzufügen könnt.

Schritt 2: Tanzt bis zum Tod!

Reist nun zur Küste des Erwachens und zwar bis ins Meer „hinter“ der Obsidianzitadelle. Bei den Koordinaten 20 / 36 findet ihr unter Wasser eine kleine Kneipe. Hierbei handelt es sich um eine Unterwasser-Bar. Benutzt die „Wasserschemen“ und begebt euch anschließend auf die Tanzmatte der Bar.

Euer Charakter fängt nun automatisch an zu tanzen und bekommt den Debuff „Tanzt, tanzt bis zum Tod“.

5 Minuten müsst ihr tanzen, damit ihr in Ohnmacht fallt.

Jetzt müsst ihr geduldig sein. Wartet, bis der Debuff auf der Tanzmatte ausläuft, damit euer Charakter in Ohnmacht fällt. Euer Charakter erwacht daraufhin in Sicherheit über der Bar und befindet sich direkt neben einem Fass.

Klickt das Fass an, um ein „Leeres Fischfass“ zu erhalten.

Schritt 3: Noch mehr Angeln

Mit dem Fischfass im Inventar geht es wieder ans Angeln. Ihr müsst insgesamt 3 verschiedene Sorten von Fischen angeln, die ihr ab jetzt finden könnt.

100 Eisige Schollen – Diese bekommt ihr im Azurblauen Gebirge bei allen offenen Gewässern. Es kann eine Weile dauern, bis ihr die Fische zusammen habt, ihr benötigt also etwas Geduld. Benutzt das Fass, sobald ihr 100 dieser Fische besitzt, um ein „Halb gefülltes Fischfass“ zu erhalten.

– Diese bekommt ihr im Azurblauen Gebirge bei allen offenen Gewässern. Es kann eine Weile dauern, bis ihr die Fische zusammen habt, ihr benötigt also etwas Geduld. Benutzt das Fass, sobald ihr 100 dieser Fische besitzt, um ein „Halb gefülltes Fischfass“ zu erhalten. 25 Katastrophenkarpfen – Diese könnt ihr aus der Lava rund um die Obsidianzitadelle angeln. Benutzt erneut das Fischfass, um nun ein „Randvolles Fischfass“ zu erhalten.

– Diese könnt ihr aus der Lava rund um die Obsidianzitadelle angeln. Benutzt erneut das Fischfass, um nun ein „Randvolles Fischfass“ zu erhalten. 1 Königsfinne, der weise Schnurrwels – Diesen könnt ihr im Gewässer bei der Akademie von Alg’ethar angeln, am besten bei dem kleinen Steg. Benutzt das Fass erneut, um nun ein „Überlaufendes Fischfass“ zu erhalten.

Wer nicht gerne angelt, für den wird das ein harter Kampf.

Schritt 4: Otto der Otter

Im letzten Schritt reist ihr zurück zur Küste des Erwachens und betretet den Ort, an dem ihr nach euren Tanz-Eskapaden aufgewacht seid (Küste des Erwachens, 20 / 40). Hier könnt ihr das volle Fass wieder an seinem ursprünglichen Ort abstellen.

Nun erscheint „Otto“ und bietet euch eine Quest an. Nehmt die Quest an, schließt sie ab und schon habt ihr den wohl coolsten Otter von World of Warcraft – denn genau wie ihr trägt er eine Sonnenbrille!

Habt ihr euch den „Otto“ schon besorgt? Wie findet ihr von solche „Geheim-Mounts“?

Mehr Reittiere aus Dragonflight haben wir euch hier vorgestellt.