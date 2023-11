WoW Rätsel Guide: So bekommt ihr das Reittier Schwarmbewusstsein

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Aktiviert die Konsole und mehrere Lichter werden erscheinen. An der Konsole müsst ihr nun die richtige Kombination eingeben. Die obere Kugel ist dabei „oben“, die rechte Kugel „rechts“ und so weiter.

Reist nach Himmelsnadel, einem Dungeon in den Spitzen von Arak (WoW: Warlords of Draenor). Schließt den Dungeon ab und ihr findet hinter dem letzten Boss eine Konsole. Diese könnt ihr bedienen, wenn ihr den Talisman der wahren Schatzjagd tragt.

Das Ziel bei dem Puzzle ist es, dass alle Sternen-Konstellationen im Raum die gleiche Farbe haben. Die Farben könnt ihr durch verschiedene Refraktoren ändern. Je nach Form des Refraktors werden die Sternen-Konstellationen an unterschiedlichen Positionen in eine andere Farbe gewechselt.

Für das gelbe Monokel müsst ihr in die Hallen des Ursprungs reisen – ein Dungeon in Uldum der WoW-Erweiterung “Cataclysm”. Begebt Euch zum Fahrstuhl des Dungeons und tragt den Talisman der wahren Schatzjagd.

Reist nach Vash’jir und tragt weiterhin den Talisman der wahren Schatzjagd. Für dieses Monokel seid ihr unter Zeitdruck. Ihr müsst das Gebiet schnell passieren können, also ist es notwendig, ein Seepferdchen-Reittier zu besitzen. Das erhaltet ihr beim Questen in Vash’jir recht zu Anfang.

Es genügt allerdings, wenn jeder aus der Gruppe ein Monokel besitzt – hauptsache alle vier Farben sind am Ende in der Gruppe vorhanden. Wer das “komplette” Rätsel machen will, holt sich natürlich alle Monokel.

Vorbereitung: Zu aller erst sei erwähnt, dass ihr eine Gruppe aus fünf Spielern benötigt, die der gleichen Fraktion angehören, Stufe 50 erreicht haben und sich in der gleichen Phase befinden (also entweder alle im Kriegsmodus oder alle im normalen Modus). Es empfiehlt sich allerdings, das maximale Level 70 zu haben. Weite Teile des Rätsels sind nur innerhalb einer Gruppe zu lösen!

In unserem umfangreichen Guide verraten wir euch, wie Ihr selbst in den Genuss des „Gehirn-Reittiers“ kommt. Stellt euch allerdings auf ein gutes Stück Arbeit ein.

Das Mount Schwarmbewusstsein von World of Warcraft ist schwer zu ergattern. Unser Guide hilft euch, das Rätsel-Reittier Hivemind in WoW abzustauben!

