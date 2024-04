Escape from Tarkov reagiert auf harsche Kritik am 250€-Paket und macht es schlimmer

Escape from Tarkov hat mit einer neuen Edition die Wut der Community auf sich gezogen. Jetzt haben die Entwickler gleich mehrfach auf die Kritik reagiert – doch gebracht hat das nichts.

Was ist gerade bei Escape from Tarkov los?

Escape from Tarkov (EFT) hat am 25. April 2024 eine neue Edition, die Unheard Edition, veröffentlicht. Diese Edition kostet 250 Euro.

Die neue Edition enthält einen neuen PvE-Koop-Modus, in dem es bleibenden Fortschritt und keine Wipes geben soll.

Der neue PvE-Modus sollte zunächst nur über die neue Edition permanent verfügbar sein – das führte zu Kritik der Spieler

Spieler kritisierten: Der Preis der Edition sei zu hoch und der PvE-Modus sollte für Besitzer der teuren „Edge of Darkness“-Edition kostenlos verfügbar sein. Die Edition wurde mit dem Versprechen beworben, alle zukünftigen DLCs zu erhalten.

Eine ausführliche Zusammenfassung des Dramas und wieso die Spieler von Escape from Tarkov extrem wütend auf die Entwickler Battlestate Games waren, findet ihr hier:

Interview mit Nikita macht die Situation schlimmer

So sahen die ersten Reaktionen der Entwickler aus: Battlestate Games (BSG) hat gleich mehrfach auf die Thematik und die Kritik der Spieler reagiert.

Als Erstes erklärte der leitende Community-Manager, weshalb der neue Modus kein DLC sei und sagte, es handle sich um ein Feature der neuen Edition (25.04.24).

Dann verkündete BSG-COO Nikita Buyanov, das Studio wolle EOD-Besitzer „ehren“ und deshalb verschiedene „neue Features“ zur EOD-Version hinzuzufügen. Zu den neuen Features zählen beispielsweise ein erhöhtes Basis-Charisma, ein erhöhtes Basis-PMC-Karma sowie 6 Monate Zugang zum Offline-PvE. (26.04.24)



“Niemand ist gezwungen, die neue Edition zu kaufen”

Interview mit Studio-Chef gießt Öl ins Feuer: Am 26. April wurde ein Interview mit Nikita Buyanov auf Reddit geleakt, das am gleichen Tag geführt worden sein soll. In dem Interview spricht Nikita auch über die aktuelle Situation. Der leitende Community-Manager hat die Echtheit des geleakten Interviews mittlerweile bestätigt. (via Reddit).

In dem Interview sagt Nikita, dass sie bezüglich der neuen Edition und des PvE-Modus keine Fehler gemacht haben und niemand gezwungen sei, die Edition zu kaufen. Jetzt zeige sich, wer wirklich an das Spiel glaube. Er sagt auch, das Studio habe keine Geldprobleme und alles laufe wie geplant. Er sei aktuell so zuversichtlich wie nie zuvor.

Außerdem wurde Nikita in dem Interview auch darauf angesprochen, dass BSG angeblich in der Beschreibung der EOD-Edition den Satz, dass EOD-Besitzer alle zukünftigen DLCs erhalten werden, entfernt habe.

Seine Antwortet: „Wir haben das nicht entfernt.“

Viele Spieler kritisieren Nikitas Antworten in den Kommentaren auf Reddit und machen deutlich, dass das Interview nicht geholfen hat, die Stimmung der Community zu heben. Ein User schreibt: „Du hast uns verraten. Ich werde diesen Mist [EFT] nie wieder öffnen. Hoffe GZW [Gray Zone Warfare] zerschmettert Tarkov zu Krümeln.“

Entwickler reagieren, ändern Preis und Verfügbarkeit für EOD-Besitzer

Das ist der aktuelle Stand in dem Drama: Am 27. April folgte ein Reddit-Post von Nikita, mit dem gleich mehrere Änderungen verkündet und die Entscheidungen des Studios erläutert wurden.

In dem Post erklärt er unter anderem, wieso der PvE-Modus laut Battlestate Games kein DLC sei:

BSG betrachtet nur „umfangreiche Ergänzungen“ als DLC. Dazu sollen Inhalte wie das „Scav Life DLC“ zählen, die nach dem offiziellen Release des Spiels veröffentlicht werden (EFT ist derzeit noch in der Beta).

Außerdem erklärte Nikita, weshalb derzeit nicht alle EOD-Besitzer Zugriff auf den PvE-Modus erhalten können. Demnach sei dieser auf einer eigenen Netzwerk-Infrastruktur lokalisiert und BGS habe jetzt schlichtweg nicht die dafür benötigten Ressourcen.

Ebenso verkündete Nikita einige Änderungen, welche die EOD-Version betreffen:

BSG habe sich dazu entschieden, den PvE-Modus für alle EOD-Besitzer kostenlos zur Verfügung zu stellen, sobald das Spiel vollständig veröffentlicht wurde.

Zudem wurde der Rabatt, den EOD-Besitzer beim Kauf der Unheard Edition erhalten, um 50 % erhöht. Spieler zahlen jetzt nur noch knapp 48 Euro.

Spieler sind trotz Änderungen wütend

Was sagt die Community zu den Änderungen und Erklärungen? Ein Nutzer fast die Stimmung der Community auf Reddit kurz und knapp zusammen und bekam dafür über 1.800 Upvotes: „Falsch, versucht es morgen nochmal.“

Viele Aussagen aus dem Statement werden seitens der Spieler bemängelt. Vor allem die Einschätzung, ein neuer Modus, der das Hauptspiel als zusätzlichen herunterladenbaren Inhalt erweitert, sei keine „umfangreiche Ergänzungen“ und deshalb kein DLC, wird scharf kritisiert.

Viele Spieler sind immer noch sauer, da EOD-Besitzer weiterhin für einen Modus zahlen müssen, den sie als DLC ansehen und ihrer Ansicht nach kostenlos bekommen sollten. Zudem werden Versprechen zum vollwertigen Releases des Shooters seitens der Spieler belächelt – schließlich ist Tarkov bereits seit Jahren in der Beta und ein Release-Datum nicht in Sicht.

