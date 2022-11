WoW Dragonflight: Alle neuen Mounts und wo ihr sie bekommt

Die neue Erweiterung Dragonflight für World of Warcraft steht vor der Tür. Wie immer gibt es auch auf den Dracheninseln wieder jede Menge coole Reittiere, die nur darauf warten ein Teil euerer Sammlung zu werden. MeinMMO verrät, wie ihr euch die neuen Mounts verdient.

Wie verdient man sich die Reittiere? Die meisten neuen Reittiere gibt es wie bereits in früheren Erweiterungen als Belohnung für eine Vielzahl verschiedener Aktivitäten, die ihr täglich im Spiel absolvieren könnt. Ihr müsst versteckte Schätze finden, seltene Gegner besiegen oder Erfolge erringen.

Manche Reittiere sind aber auch hinter kniffligen Rätseln verborgen. Andere gibt es ganz einfach bei Händlern zu kaufen. In der Regel müsst ihr dafür bei einer Fraktion eine bestimmte Menge an Ansehen erlangen. Aktuell lohnt es sich übrigens besonders auf die Jagd nach alten Mounts zu gehen, denn 5 der seltensten Reittiere gibt’s jetzt nachgeschmissen.

Wieviele Mounts gibt es auf den Dracheninseln? Aktuell sind um die 30 Reittiere bekannt, die mit Dragonflight ihren Weg nach Azeroth finden werden. Das sind deutlich weniger als bei früheren Erweiterungen. Die Schattenlande hatten zum Beispiel mehr als 100 Mounts im Gepäck.

Doch keine Sorge, neben den normalen Reittieren bringen die Dracheninseln nämlich noch die Fähigkeit des Drachenreitens mit. Dabei handelt es sich um ein integrales Feature der Erweiterung. Ihr bekommt euren eigenen Drachen und könnt dessen aussehen bis ins Detail personalisieren.

Es ist außerdem sehr wahrscheinlich, dass mit späteren Patches weitere Mounts und Personalisierungsoptionen für eure Drachen implementiert werden. Dragonflight erscheint übrigens schon am 29. November Woche. Hier sind 3 Dinge, die ihr vorher noch erledigen solltet, so lange es geht.

Wie das Drachenreiten funktioniert, könnt ihr euch hier im Video anschauen:

Drachenreiten leichtgemacht

Im Laufe der Kampagne von Dragonflight schaltet ihr nach und nach 4 Grundformen frei. Diese könnt ihr dann ganz nach Belieben weiter personalisieren. Das geht zum Beispiel durch bestimmte die Glyphen. Hier zeigen wir euch ein Addon, dass die Fundorte der Drachenreiten Glyphen anzeigt. Durch eine große Auswahl an Formen, Farben und anderen Merkmalen, sind euerer Fantasie kaum Grenzen gesetzt.

Die 4 Grundformen sind:

Erneuerter Protodrache – Diesen Drachen erhaltet ihr als Belohnung für den Erfolg „Erwachende Hoffnung“. Dazu müsst ihr die Questreihen and der Küste des Erwachens abschließen.

– Diesen Drachen erhaltet ihr als Belohnung für den Erfolg „Erwachende Hoffnung“. Dazu müsst ihr die Questreihen and der Küste des Erwachens abschließen. Windgeborener Velocidrache – Dieses Drachenmodell wird während der Kampagne verfügbar. Es ist Teil der Questreihen in den Ebenen von Ohn’ahra.

– Dieses Drachenmodell wird während der Kampagne verfügbar. Es ist Teil der Questreihen in den Ebenen von Ohn’ahra. Hochlanddrache – Diesen Drachen schaltet ihr im Verlauf der Kampagne im Azurblauen Gebirge frei.

Diesen Drachen schaltet ihr im Verlauf der Kampagne im Azurblauen Gebirge frei. Klippenwilddrache – Auch dieser Drache wird während der Kampagne verfügbar. Ihr schaltet ihn frei, wenn ihr die Questreihen in der Zone Thaldraszus abschließt.

Später kommen noch weitere Personalisierungsoptionen für eure Drachen dazu. Bisher sind eine Primalistenform und eine Form für das Gladiatoren-Reittier bekannt.

Lizi, Donnerrückgrattrampler

Was ist das für ein Mount? Bei Lizi, Donnerrückgrattrampler handelt es sich um eine große Eidechse.

Wie bekomme ich es? Um das Reittier zu bekommen, müsst ihr die Quest „Donnerrückgrat zähmen leicht gemacht“ abschließen. Die Quest findet ihr in der Zone Ebenen von Ohn’ahra.

Zenetküken

Was ist das für ein Mount? Beim Zenetküken handelt es sich um einen roten Vogel.

Wie bekomme ich es? Das Zenetküken schlüpft aus dem Zenet-Ei, welches von dem Monster Zenet Avis fallengelassen wird. Diesen Mob findet ihr in den Ebenen von Ohn’ahra.

Ebenschreiterträger

Was ist das für ein Mount? Der Ebenschreiterträger ist ein großes Mammut mit noch größeren Stoßzähnen.

Wie bekomme ich das Mount? Um dieses Mount zu bekommen, müsst ihr das Weltereignis „Zentaurenjagd“ in den Ebenen von Ohn’ahra abschließen.

Göttlicher Kuss von Ohn’ahra

Was ist das für ein Mount? Bei diesem Reittier handelt es sich ebenfalls um einen Vogel. Es teilt sich das Modell mit dem Zenetküken, hat jedoch eine weiße anstatt einer roten Farbe.

Wie bekomme ich das Mount? Für dieses Mount ist schon etwas mehr Arbeit nötig. Zunächst müsst ihr mit den Zentauren der Maruuk das Ruhmlevel 9 erreichen. Die Zentauren findet ihr in den Ebenen von Ohn’ahra.

Sucht Adept Radiya und startet die Questreihe, die der NPC euch anbietet. Einmal abgeschlossen, könnt ihr mit dem NPC „Godoloto“ sprechen. Danach müsst ihr 3 verschiedene Materialien besorgen.

„Gestohlener Atem von Ohn’ahra“ bekommt ihr als Beute vom letzten Boss des Dungeons „Der Angriff der Nokhud“. Beim Rüstmeister der Maruuki Zentauren könnt ihr „Essenz des Erwachens“ kaufen. Ihr benötigt dazu Ruhmstufe 7. Das letzte Item „Herrliches Räucherwerk“ kann von Alchemisten hergestellt werden. Habt ihr alle Gegenstände besorgt, bietet euch „Goldoloto“ eine Quest an. Schließt diese ab und ihr könnt ein weiteres Reittier eurer Sammlung hinzufügen.

Vorquin

Was ist das für ein Mount? Bei den Vorquin handelt es sich um die Reittiere der Dracthyr. Diese Reittiere gibt es in mehreren Farbvarianten. Außerdem könnt ihr sie mit oder ohne Panzerung erwerben. Insgesamt stehen 8 Versionen zur Auswahl.

Wie bekomme ich das Mount? Ihr könnt die Vorquin entweder im Startgebiet der Dracthy oder in Valdrakken, der Hauptstadt der Dracheninseln, erwerben:

WoW: Spielt Dracthyr, dann bekommt ihr 8 Reittiere fast wie geschenkt – So geht’s

Azurflatterlibelle, Tiefgrüne Flatterlibelle und Gezähmte Flatterlibelle

Was ist das für ein Mount? Diese beiden Reittiere teilen sich ein Modell, unterscheiden sich aber in ihrer Farbgebung. Wie der Name schon verrät, handelt es sich um Libellen.

Wie bekomme ich das Mount? Die Mounts bekommt ihr, wenn ihr bei der Drachenschuppenexpedition Ruhmstufe 25 erreicht. Ihr könnt sie entweder direkt kaufen, oder müsst sie gegen verschiedene Materialen aus der Erweiterung eintauschen.

Ottuks

Was ist das für ein Mount? Ottuks sind niedliche Otter, ihr könnt gleich mehrere der putzigen Tiere erwerben.

Wie bekomme ich das Mount? Für den Ottuk des Elfenbeinhändlers müsst ihr 3 Ringe eintauschen, die ihr in den Dungeons von Dragonflight plündern könnt. Der Ottuk des Isakaarahändler kann gegen 2 Halsketten getauscht werden, welche ihr in den Raids von Dragonflight plündert. Die Otter werden von Tattakiaka angeboten. Den Händler findet ihr im Azurblauen Gebirge.

Den braunen oder gelben Späherottuk könnt ihr mit Ruhmstufe 25 bei den Tuskarr von Iskaara kaufen. Die braunen oder gelben Kriegsottuks gibt es bei den Tuskarr von Iskaara mit der maximalen Ruhmstufe 30.

Sturmbalgsalamanther

Was ist das für ein Mount? Der Sturmbalgsalamanther ist eine Eidechse.

Wie bekomme ich das Mount? Der Sturmbalgsalamanther kann bei Mythressa in Valdrakken für 2000 Elementarüberfluss gekauft werden. Die Ressource bekommt verdient ihr, wenn ihr am Weltereignis der Primalist Invasionen teilnehmt.

Panzerklatscher

Was ist das für ein Mount? Panzerklatscher ist eine Schnecke. Aus Lava!

Wie bekomme ich das Mount? Die Lavaschnecke gibt es für den Meta-Erfolg „Ruhm des Helden“ in der Kategorie Dungeons. Ihr müsst also allerhand knifflige Aufgaben in den Dungeons von Drangonflight erledigen.

In WoW Dragonflight gibt es eine gesattelte Lava-Schnecke als Mount – So schaltet ihr sie frei

Magmahäuschen

Was ist das für ein Mount? Magmahäuschen ist ebenfalls eine Lavaschnecke, diesmal allerdings komplett mit Häuschen.

Wie bekomme ich das Mount? Ihr findet an der Küste des Erwachens einen „Leeren Magmapanzer“, den ihr für die Schnecke braucht. Wo genau es den Panzer gibt, wissen wir allerdings noch nicht.

Wütendes Magmammut

Was ist das für ein Mount? Das wütende Magmammut ist ein feuerrotes Mammut mit 4 Stoßzähnen und bedrohlicher Panzerung.

Wie bekomme ich das Mount? Dieses Mount ist die Belohnung für den Meta-Erfolg zum Raid „Gewölbe der Inkarnationen“.

Loyales Magmammut

Was ist das für ein Mount? Ein weiteres Mammut, ebenfalls feuerrot, aber insgesamt weniger bedrohlich.

Wie bekomme ich das Mount? Das ist aktuell noch ungewiss. Sicher ist aber, dass der Händler „Yries Lichtfinger“ an der Küste des Erwachens eine Rolle spielt.

Boshafter Säbelzahn

Was ist das für ein Mount? Wie der Name bereits verrät, handelt es sich bei diesen Reittieren Sabelzahntiger. Es gibt eine Version für die Allianz und eine für die Horde.

Wie bekomme ich das Mount? Die Mounts sind eine PVP-Belohnung für die erste Saison von Dragonflight. Ihr müsst also an gewerteten Arenaspielen oder Schlachtfeldern teilnehmen.

Hagelsturmpanzerdon

Was ist das für ein Mount? Der Hagelsturmpanzerdon ist eine Mischung aus Eidechse und Dinosaurier in den Farben blau und weiß.

Wie bekomme ich das Mount? Das Reittier gibt es als Belohnung für den Erfolg „Schlüsselsteinmeister von Dragonflight: Saison 1“. Ihr müsst also Mythisch+ Dungeons abschließen.

Befreiter Slyvern

Was ist das für ein Mount? Slyvern sind eine Mischung aus Fuchs und Wyvern, dieser hier kommt in einer gräulichen Färbung.

Wie bekomme ich das Mount? Das ist noch nicht bekannt. Offenbar hat es etwas mit dem Rare-Mob „Brisenbiss“ im Azurblauen Gebirge zu tun. Es ist jedoch unklar, ob das Mount als Beute fallengelassen wird. Eventuell müsst ihr doch etwas mehr Arbeit und Zeit investieren.

Tempramentvolle Himmelsklaue

Was ist das für ein Mount? Die Himmelsklaue ist ebenfalls ein Slyvern. Dieses Exemplar ist jedoch rötlich-braun, wie ein Fuchs.

Wie bekomme ich das Mount? Hier ist noch nicht ganz klar, wie ihr das Reittier bekommen könnt. Wahrscheinlich hat der Stallmeister Zon’Wogi, ein Troll im Azurblauen Gebirge aber etwas damit zu tun. In seinem Auftrag müsst ihr verschiedene Sorten Fleisch besorgen, um die Tiere in seiner Obhut zu füttern.

Otterweltlicher Trägerottuk

Was ist das für ein Mount? Bei diesem Reittier handelt es sich um einen spektralen Otter.

Wie bekomme ich das Mount? Den Otterweltlichen Trägerottuk gibt es als Belohnung für den Erfolg „Danke fürs Tragen!“. Für diesen Erfolg müsst ihr 500 Reittiere gesammelt haben.

Otto

Was ist das für ein Mount? Zum Schluss noch mal ein Ottuk, diesmal mit einem grau-bläulichen Farbschema.

Wie bekomme ich das Mount? Ihr müsst die Quest „Der Weg zum Herzen eines Ottos“ anschließen. Wo sich diese Quest befindet, wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Weitere Mounts aus Dragonflight

Dataminer haben noch mehr Reittiere in den Daten von Dragonflight gefunden, etwa ein blaues Mammut. Diese Mounts haben aber meist weder richtige Namen, sondern nur Beschreibungen (wie „MammothblueV2“) und auch keine Fundorte. Sobald wir mehr wissen, sagen wir euc

Könnt ihr die Veröffentlichung von Dragonflight kaum noch abwarten? Oder seid ihr noch etwas zurückhaltend? Überzeugen euch die Mounts vielleicht, mal hereinzuschauen? Schreibt uns gerne einen Kommentar!

Alle Informationen zu World of Warcraft: Dragonflight haben wir euch hier zusammengefasst: Dragonflight: Release, Beta, neue Klasse – Alles, was wir wissen