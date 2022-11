WoW Dragonflight: Drachenreiten Glyphen finden – Addon zeigt alle Fundorte auf der Map

Das Drachenreiten in WoW: Dragonflight könnt ihr mit Glyphen verbessern. Wir zeigen ein Addon, das euch alle Fundorte der Drachenreiten-Glyphen auf der Map anzeigt.

Wofür sind die Glyphen? Für das Drachenreiten in WoW: Dragonflight könnt ihr verschiedene Talente aktivieren. So wird die Reise auf eurem Drachen verbessert oder angepasst.

Damit ihr mehr Skills für die Aktivität freischalten könnt, müsst ihr aber Glyphen finden.

Wenn ihr sie einsammelt, schaltet ihr mehr Skills und Tricks frei, die ihr beim Drachenreiten nutzen könnt. Die Fundorte der Glyphen sind auf den Dracheninseln verteilt. Mit einem Addon findet ihr sie leicht.

HandyNotes Dragon Glyphs zeigt alle Fundorte

Was ist das? Handynotes ist ein Addon für World of Warcraft, das euch interessante Orte auf der Map anzeigt. Im CurseForge-Client hat das Addon über 37,9 Millionen Downloads und ist aktuell in den Top-10 der beliebtesten Downloads aller Erweiterungen auf der Plattform (Stand 25.11.2022).

Für das Hauptaddon gibt es ein Plugin, das sich speziell auf die Drachenglyphen konzentriert. Mit HandyNotes Dragon Glyphs werden die gesuchten Glyphen auf eurer Map angezeigt.

Den Download von HandyNotes Dragon Glyphs findet ihr hier auf CurseForge.com

Bedenkt, dass ihr HandyNotes selbst auch herunterladen und in euren Download-Ordner entpacken müsst

Was bringt das genau? Installiert ihr euch das Plugin für die Erweiterung, dann findet ihr die hilfreichen Symbole in allen Gebieten von Dragonflight. Eine Vorschau liefern die Screenshots der App (via CurseForge.com):

Das müsst ihr bedenken: Die Glyphen liegen nicht überall einfach offensichtlich herum. Das Addon führt euch zwar an die richtige Stelle, doch manchmal müsst ihr dort auch noch etwas genauer suchen. Bereits in der Beta testeten einige Spieler die Inhalte und teilten in den Allgemeinchats Hinweise dazu. Meist solle man weit „oben“ suchen.

Auf Bergen

Auf Hügeln

In der Luft über Lavaseen

In der Luft über Bäumen

Im YouTube-Video von LazyBeast Gaming könnt ihr euch alle Fundorte der Glyphen ansehen, die bisher im Spiel zu finden sind.

Link zum YouTube Inhalt

Durch das Sammeln schaltet ihr euch Erfolge frei und könnt damit das Punktekonto weiter ausbauen. Doch spannender ist das Ausbauen der Drachenreiten-Fähigkeit, mit der ihr euch dann in den neuen Zonen bewegen könnt. Für die von euch, die gern fliegen, ist das Sammeln der Drachenreiten Glyphen wohl ein großer Spaß.