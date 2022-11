WoW: Wenn ihr einen Dracthyr spielt, bekommt ihr 8 Reittiere fast wie geschenkt – So geht’s

Reittiere sind mitunter die begehrtesten Sammel-Objekte in World of Warcraft. Gleich 8 Mounts bekommt ihr, wenn ihr einen Dracthyr spielt – für knapp 30 Minuten.

In World of Warcraft ist schon jetzt die neue Klasse „Rufer“ spielbar für alle, die sich Dragonflight vorbestellt haben. Damit erlebt ihr auch das neue Startgebiet der Dracthyr und kommt in den Genuss dieser Story. Da jedes Volk in World of Warcraft auch eigene Reittiere besitzt, haben auch die Dracthyr eine ganze Palette davon. Satte 8 neue Mounts, die sogenannten „Vorquin“, könnt ihr bekommen.

Das Beste: Ihr braucht dafür weniger als 30 Minuten, um alle 8 Reittiere freizuschalten.

Was sind das für Reittiere? Bei den Vorquin handelt es sich um eine Abwandlung des „Monohorn“-Modells aus Legion. Sie benutzen die gleichen Animationen und ein abgewandeltes Modell, haben aber einen durchaus eigenständigen Look und sind deutlich zotteliger als die entsprechenden Artverwandten aus Legion.

Ihr bekommt insgesamt 8 dieser Vorquin:

4 zählen als gewöhnliche Reittiere (blau) und sind nur verschiedene Einfärbung: Purpurvorquin Saphirvorquin Obsidianvorquin Bronzevorquin

4 zählen als epische Reittiere und kommen mit zusätzlicher Rüstung und Verzierungen. Wächtervorquin Gepanzerter Vorquinleyschreiter Schneller gepanzerter Vorquin Majestätischer Vorquin



Was muss man machen? Die Aufgabe ist denkbar einfach. Erstellt euch einen Dracthyr-Rufer und beginnt einfach das Startgebiet zu spielen – wenn ihr noch einen Drachen-Namen braucht, helfen wir hier weiter. Im Verlauf der ersten Missionen findet ihr heraus, was eigentlich mit den Dracthyr geschehen ist, trefft auf Mitglieder eures Weyrns und erkundet das Startgebiet. Nach ungefähr der Hälfte des Startgebiets – was vielleicht 20 bis 30 Minuten dauert, je nach Spielstil – erhaltet ihr die Quest „Cavalry Has Its Place“ von Treysh.

Der YouTuber Arhqirah hat auf diese Möglichkeit hingewiesen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Die Mission hat nur einen einzigen Zweck: Euch Reittiere bescheren und den Reit-Skill schenken. Ihr könnt dabei kostenlos eines von 4 Vorquin-Mounts umsonst erhalten. Aber keine Sorge: Die anderen 7 könnt ihr im Anschluss direkt beim gleichen NPC kaufen!

Wir hatten übrigens zum Zeitpunkt der Quest auf dem Charaktere bereits genug Gold, um alle 8 Reittiere kaufen zu können. Es muss also kein Gold zwischen Charakteren transferiert werden – eure Sammlung ist spielend leicht um 8 wirklich schicke Reittiere erweitert.

Habt ihr schon einen Dracthyr-Rufer gespielt und euch die Reittiere abgeholt? Oder könnt ihr mit den geschuppten Helden bisher nichts anfangen?