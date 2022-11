Mit dem neuen Cinematic zu Dragonflight erhebt sich World of Warcraft hoch in die Lüfte: Das neue Video rund um die Dracthyr kommt gut an.

Ob es bereits Gespräche von Blizzard etwa mit Tencent gibt, um den Vertrieb in China zukünftig zu gewährleisten, ist noch nicht bekannt. Activision Blizzard ist ohnehin im Moment der Mittelpunkt eines der größten Deals in der Geschichte des Gamings:

Wie Bloomberg aus internen Gesprächen und von Insidern wissen will, sollen einige der wichtigsten Punkte neben den Finanzen geistiges Eigentum und die Daten von Millionen Spielern in China gewesen sein.

Wir haben uns die größte Mühe gegeben und in aller Aufrichtigkeit versucht, mit Activision Blizzard zu verhandeln, sodass wir unsere Zusammenarbeit weiterführen und die vielen begeisterten Spieler in China bedienen können. Jedoch gab es grundlegende Differenzen in Schlüsselpunkten und wir konnten keine Einigkeit erzielen.

