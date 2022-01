Naraka: Bladepoint ist ein einzigartiges Spiel, das Battle Royale mit intensiven Schwertkämpfen vermischt. Doch der Einstieg ist für Neulinge fast schon unfair schwer. MeinMMO-Autor Marko Jevtic ist aber froh darüber, dass er sich durchgebissen hat.

Es ist ein oberflächlicher Vergleich, aber es ist nicht komplett falsch, Naraka: Bladepoint als “Sekiro trifft Battle Royale” zu bezeichnen.

Das Spiel bietet ein unglaublich tiefes und raffiniertes Kampfsystem, welches so auf dem Markt einzigartig ist – selbst für absolute Action-Liebhaber wie mich. Als weiteres Alleinstellungsmerkmal ist Naraka dazu noch ein Battle Royale. Dieser Mix funktioniert nicht nur sehr gut auf Steam, er begeistert im Kern auch mich.

Naraka spielt sich auch so hervorragend, wie es sich anhört. Allerdings ist der spannende Battle-Royale-Modus auch das größte Problem an dem Spiel. Denn als Einsteiger hat man es unglaublich schwer, in diesem frustrierenden Format das geniale Kampfsystem richtig zu lernen.

Geniales Kampfsystem verpackt in einem frustrierenden Spielmodus

Wie spielt sich das Spiel? Auf den ersten Blick sieht Naraka aus wie ein Soulsborne-Spiel, speziell Sekiro: Shadows Die Twice. In gewisser Weise spielt sich Naraka auch wie das Spiel von FromSoftware, allerdings sind die Kämpfe nicht so ‘bodenständig’ wie in Sekiro.

Eure Figuren rasen im Kämpfen geradezu über die Map, können per Knopfdruck meterweise Wände hochrennen, mühelos mit Doppelsprüngen und einem Greifhaken die Positionen wechseln und Kombos in schwindelerregenden Höhen starten.

Das sorgt für verdammt viel mechanische Tiefe, die beim Zuschauen fast so viel Bock macht wie beim Zocken selbst. Das große Problem ist aber, dass ihr gerade als Neueinsteiger kaum die Chance dazu haben werdet, das Kampfsystem zu lernen.

Das brillante Kampfsystem begeistert Genre-Fans wie mich, es überfordert aber im Battle Royale

Was ist das Problem? Obwohl ich Spiele wie Bayonetta auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad geknackt habe und den Abspann von Sekiro mehrmals gesehen habe, haben mich andere Naraka-Spieler problemlos demoliert. Die haben Bewegungen und Tricks drauf, die ich beim Zusehen gar nicht verstanden habe. Beigebracht wurde mir das alles vom Spiel nie – auch nicht von den gut gemeinten Bots.

Regelmäßig wurde ich von meinen Gegnern in wenigen Augenblicken komplett zerstört – und damit auch mein Selbstbewusstsein und meine Lust, weiterzumachen. Denn ein Match in Naraka ist ein großes Zeitinvestment:

Das Matchmaking lässt mich oft mehrere Minuten warten.

Nach dieser Zeit lande ich in der Lobby und warte darauf, dass das Spiel startet.

Selbst wenn ich im Spiel zielgerichtet loote und nach Gegnern suche, können mehrere Minuten vergehen, bis ich einen anderen Spieler finde.

Wenn ich als Einsteiger einen Spieler sehe, ist die Chance groß, dass in Windeseile in alle Einzelteile zerlegt wurde.

Dieser Gameplay-Loop ist für Neueinsteiger wie mich demotivierend und frustrierend. Spieler in Naraka treiben mir mehr Schweiß auf die Stirn als die meisten Endbosse in anderen Spielen. Dazu habe ich nicht das Gefühl, dass ich im Battle Royale eine faire Chance habe, mich zu verbessern.

Der Casual-Modus macht mich langsam zu einem Hardcore-Spieler

Gibt es eine Lösung? Glücklicherweise gibt es eine spaßige Alternative: Der Blutbad-Modus von Naraka ist eine Art Team Deathmatch, in dem Spieler mit kurzen Respawns auf einem kleinen Ausschnitt der Map gegeneinander kämpfen.

Dieser Modus umgeht die langen Wartezeiten des Battle Royale und erlaubt es euch, das Kampfsystem zu lernen. Die Action im Blutbad wiederholt sich zwar schnell und oft, allerdings ist das Kern-Gameplay in Naraka so fantastisch dynamisch und spannend, dass ich immer mehr von diesem überragenden Kampfsystem spielen möchte.

Das Beste daran: Die Erfahrung aus dem Casual-Modus hilft merkbar im Battle Royale. Zwar vernichten mich die besten Spieler immer noch, aber nicht mehr so schnell und so problemlos wie noch an den ersten Tagen. Deshalb kann ich es kaum erwarten, das Game wieder zu starten und weiter an meinen Skills zu feilen. Solange, bis ich irgendwann der Spieler bin, der einem Anfänger den Einstieg versaut.

