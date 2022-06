Diablo Immortal – China Bann: Ein einzelner Satz könnte Blizzard hunderte Million $ kosten

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Twitch-Streamer Asmongold schaut fassungslos darauf, was da in China abgeht:

Es heißt: Man habe einen sehr pessimistischen Blick auf den Release von Diablo Immortal in China. Das habe eine „sehr kleine Chance“ erneut gelistet zu werden. Aber an sich sei es wohl zum Tode verurteilt.

Kommt Diablo Immortal noch nach China? Ein Experte aus Japan analysiert (via rfa ): Es sei sehr unwahrscheinlich dass Diablo Immortal noch erscheine. Denn wenn es jetzt erscheinen würde, dann würde es die Leute immer an diesen einen Vorfall erinnern.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie ernst die Lage ist, sieht man daran, dass NetEase mit der Verschiebung zwischenzeitlich 10 % an Kurswert an der Börse verloren hat.

Warum ist das Statement so problematisch? In China wird „Der Bär“ mit dem Staats-Chef Xi Jinping verknüpft. Das liegt an einem Meme, das nahelegt, Xi Jingping sehe aus wie der Comic-Bär „Winnie the Puh“.

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Das Mobile-Spiel Diablo Immortal sollte eigentlich letzte Woche in China seinen Release haben. Aber ein kritischer Post auf „Social Media“ hat das offenbar verhindert. Ein Poster aus den USA fragte: „Wann tritt der Bär endlich zurück?“ – das fand die kommunistische Partei offenbar gar nicht lustig. Das Statement könnte weitreichende Konsequenzen für Blizzard in China haben. Man spricht schon von einem „China Bann“ für Diablo Immortal.

Insert

You are going to send email to