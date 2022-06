Blizzards Partner verschiebt den Release von Diablo Immortal im so wichtigen China – Hat Ärger

Im Westen ist Diablo Immortal seit dem 2. Juni draußen. Doch ausgerechnet im so wichtigen Markt China verschiebt sich der Release jetzt auf unbestimmte Zeit. Der Partner von Blizzard dort, NetEase, hat das Spiel zwar mitentwickelt, aber kündigt jetzt eine Verschiebung auf unbestimmte Zeit an. Man möchte das Spiel noch verbessern. Außerdem hat man offenbar Ärger mit der kommunistischen Partei.

Das ist die Situation:

Release von Diablo Immortal in China wird kurzfristig verschoben

Das ist nun die Ansage. Wie NetEase selbst bekannt gibt, war der Release von Diablo Immortal in China eigentlich für Donnerstag, den 23. Juni geplant, wird aber jetzt unbestimmte Zeit verschoben.

Am Sonntag sagte NetEase, sie wollten einige Änderungen machen, darunter „Verbesserungen der Gameplay-Erfahrung“ und „verschiedene Optimierungs-Anpassungen.“

Man will offenbar das Spiel für mehr Geräte freischalten und so die Online-Erfahrung „glatter und besser“ machen.

Man bereitet auch ein „Dankes-Paket“ vor, mit legendären Equipment, um die chinesischen Spiele für ihre Geduld zu belohnen (via di.blizzard).

Social-Media Account 3 Tage vor Release gesperrt worden

Woran könnte die Verschiebung auch gelegen haben? Das ist im Moment nicht ganz klar. Wie die Nachrichten-Agentur Reuters schreibt, hat NetEase eigentlich die notwendige Lizenz für den Vertrieb von Diablo Immortal schon im Februar 2021 erhalten.

Doch in den letzten Monaten kamen neue Bestimmungen und Regeln, die dazu führen, dass neun Monate lang keine neuen Spiele in China zugelassen wurden. Man spricht von einem „Freeze“.

Es war ohnehin schon auffällig, dass Diablo Immortal einfach so eine Lizenz erhielt: Geht es im Spiel doch darum, Dämonen und Hexen zu töten: Themen, die für chinesische Games schwierig sind, weil man Gewalt und religiöse Inhalte als heikel betrachtet.

Schon Diablo 3 musste für China stärk verändert werden.

Dieses Meme hat dazu geführt, dass Winnie the Puh in China nicht wohlgelitten ist.

Ist ein Comic-Bär am Ärger schuld oder das Pay2Win-Problem?

Das könnte auch problematisch sein: Der Social-Media-Accounts des Spiels auf Weibo wurde 3 Tage vor Release gebannt und kann keine öffentlichen Postings mehr erstellt.

Es ist allerdings nicht ganz klar, was da passiert ist. Man munkelt, der Weibo-Account könnte eine Anspielung auf „Winnie the Puh“ gepostet haben (via resetera): Der Comic-Bär gilt in China als verpönt. Man sieht in ihm eine negative Anspielung auf den kommunistischen Führer Xi Jinping.

Das liegt offenbar an einem Comic, in dem der füllige und etwas tapsige Winnie the Puh mit einem Auftritt von Xi Jinping an der Seite Barack Obamas verglichen wurde.

Andere Leute vermuten aber, die chinesische Community von Diablo habe Diablo Immortal wegen „unfairen Glücksspiel-Elementen“ so oft der chinesischen Regierung gemeldet, dass das zum Ärger führte.

Auch wenn Diablo Immortal in China noch nicht draußen ist, verdient das Spiel bereits exzellent:

