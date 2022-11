WoW und Co. verschwinden aus China – NetEase-Chef beschuldigt eine Person, das Hobby tausender Gamer zu zerstören

Blizzard und der chinesische Konzern NetEase beenden Anfang 2023 ihre Zusammenarbeit. Fast alle Blizzard-Spiele stellen ihren Dienst in China dann vorerst ein. Dragonflight, die neue Erweiterung von World of Warcraft, soll dennoch erscheinen – genau wie alles andere bis dahin. Ein Chef bei NetEase ist betrübt.

Das ist die Situation:

NetEase ist seit 2008 der Partner von Blizzard für den Vertrieb von Videospielen in China, einem der größten und wichtigsten Gaming-Märkte der Welt.

Jetzt gaben die beiden Konzerne aber bekannt: ab dem 24. Januar 2023 wird die Zusammenarbeit beendet. Spiele wie World of Warcraft, Overwatch 2 und Diablo 3 können dann in China weder gekauft, noch gespielt werden. Die Server werden abgeschaltet.

Grund sei, dass man sich nicht einigen könne auf Einzelheiten im Vertrag. Wie Bloomberg berichtet, gehe es aber auch um Nutzerdaten. Das von NetEase verwaltete Blizzard China hat nun weitere Infos veröffentlicht. Auch ein Chef von NetEase meldet sich.

Das sagt der Chef: Blizzard China erklärt, dass sämtliche Nutzerdaten und Accounts „versiegelt“ werden, vermutlich also archiviert. Man verfahre per Gesetz mit ihnen. Ob das bedeutet, dass Spieler wieder Zugriff auf ihre Accounts haben, wenn Blizzard einen neuen Partner in China findet, wissen wir nicht.

Der Präsident der globalen Investments und Partnerschaften von NetEase, Simon Zhu, beteuert in einem Post auf LinkedIN, dass keine Einigung erzielt wurde. Er sei selbst ein leidenschaftlicher Gamer:

Als ein Gamer, der zehntausende Stunden in Azeroth, StarCraft und Overwatch verbracht hat, bricht es mir das Herz, dass ich nicht länger Zugang zu meinem Account und meinen Erinnerungen habe ab nächstem Jahr. Eines Tages, wenn das, was hinter den Kulissen passiert ist, erzählt werden kann, werden Entwickler und Gamer auf ganz neue Weise verstehen, wie viel Schaden ein Arsch alleine anrichten kann.

Wen genau Zhu meint oder was die Person angestellt haben soll, wegen der Blizzard und fast all seine Spiele nun aus China verschwinden, können wir noch nicht sagen.

Dragonflight erscheint trotzdem in China

In einem Statement von Blizzard China, welches von NetEase verwaltet wird, bestätigt der Konzern noch einmal, dass so gut wie sämtliche Spiele und Dienste ab dem 24. Januar um 0:00 Uhr eingestellt werden. Eine Ausnahme ist Diablo Immortal, das in China enorm erfolgreich ist und unter einem separaten Deal verwaltet wird.

Bis zum 23. Januar sollen jedoch alle Funktionen weiterlaufen wie gewohnt. Alle neu erscheinende Spiele können noch gekauft werden. Das umfasse auch die kommende Hearthstone-Erweiterung „Marsch des Lichkönigs“ und die neue WoW-Erweiterung Dragonflight, die am 29. November veröffentlicht wird.

Chinesische WoW-Fans könnten also nur rund 2 Monate lang Dragonflight spielen, ehe die Server wieder heruntergefahren werden. Vom 23. November bis zum 23. Februar sollen aber alle Dienste für WoW, Hearthstone und Overwatch 2 verfügbar bleiben.

Ab dem 23. November sei es außerdem nicht mehr möglich, neue Accounts zu erstellen oder den „Auflade“-Service zu nutzen. Vermutlich müsste Dragonflight also sogar vorbestellt werden, wobei es hier unter Umständen einen Fehler in der Übersetzung gibt.

Übrigens gab es Anfang des Jahres auch Trubel um den Noch-Chef von Activision Blizzard, Bobby Kotick:

