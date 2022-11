Hearthstone bringt den Todesritter als neue Klasse, Cinematic erinnert an Arcane

Der Marsch des Lichkönigs ist die neuste Hearthstone-Erweiterung. Gerade das Cinematic kann sich sehen lassen!

Die nächste Erweiterung von Hearthstone wurde enthüllt und dürfte gleich eine ganze Menge Zielgruppen gleichzeitig ansprechen. Denn nachdem schon der Dämonenjäger als neue Klasse dem Kartenspiel hinzugefügt wurde, folgt mit „Marsch des Lichkönigs“ (March of the Lich King) nun auch der Todesritter. Doch Blizzard hat noch viel mehr parat – die neuste Erweiterung bringt jede Menge frische Ideen und Verbesserungen.

Das Cinematic zeigt einen ziemlich eindrucksvollen Kampf zwischen der Blutelfe Lady Liadryn und dem Lichkönig Arthas, die sich auf der Spitze von Eiskrone duellieren und dabei allerhand Zauber aus Hearthstone verwenden. So schickt Liadrin etwa ihre Rekruten der Silbernen Hand in den sicheren Tod, während Arthas Ghule entfesselt und mit Frostgram eine Menge Frostzauber wirkt.

Dass der Trailer optisch an „Arcane“ erinnert, liegt auf der Hand. Statt der üblichen „2D-Cinematics“, hat Blizzard für diesen Trailer eine ganz ähnliche Animationstechnik benutzt, wie es auch bei LoL-Serie Arcane der Fall war, was sich entsprechend auch in der höherwertigen Qualität niederschlägt.

Der Kampf zwischen den beiden ist ziemlich eindrucksvoll gemacht.

Was kann der Todesritter? Der Todesritter, der natürlich von Arthas als Lichkönig dargestellt wird, ist die neuste Klasse in Hearthstone. Als Heldenfähigkeit besitzt er den „Ghoul Rush“ – das beschwört einen 1/1-Ghul mit Ansturm, der am Ende des Zuges stirbt.

Sterben ist ohnehin eine wichtige Thematik für den Todesritter, denn mit jedem Diener, der auf Seiten des Todesritters stirbt, gibt es eine neue Leiche. Das ist eine spezielle Ressource für den Todesritter, die er dann benutzen kann, um etwa eine Armee der Ghule zu beschwören oder aber per Leichenexplosion an allen Dienern Schaden zu verursachen – je mehr Leichen es gibt, desto größer ist der Schaden.

Todesritter haben dazu noch eine „Runen“-Mechanik mit besonderen Deck-Bau-Regeln. Ihr müsst beim Erstellen des Decks eine Kombination aus 3 Runen wählen (Frost, Unheilig, Blut) und das schränkt dann ein, welche Karten ihr spielen könnt. Es gibt besonders mächtige Todesritter-Karten, die etwa 3 Blut-Runen benötigen – damit könnt ihr dann aber keine Karten spielen, die Unheilig oder Frost verwenden. Gute Planung ist hier also extrem wichtig.

Neuer Diener-Typ „Untot“: Weil ein Todesritter auf jede Menge Zombies angewiesen ist, gibt es auch den neuen Diener-Typus „Untot“. Viele der neuen Karten gehören zu diesem Diener-Typ, aber auch viele alte Karten bekommen den Typus nachträglich hinzugefügt.

Besonders interessant: Einige Karten können damit künftig sogar mehrere Typen gleichzeitig haben! So gibt es etwa „Unbesiegbar“, das ehemalige Pferd von Arthas, das zugleich ein Wildtier und ein Untoter ist. Das erlaubt viele neue Synergien und spannende Kombinationen an Karten, die bisher nicht möglich waren.

Neues Schlüsselwort „Manadurst“: Ein weiteres, neues Schlüsselwort gehört zu den Blutelfen, die mit Marsch des Lichkönigs Einzug in Hearthstone halten und auf vielen blutelfischen Karten zu finden sind. Karten mit Manadurst haben in der Regel 2 Effekte. Einen recht schwachen und einen alternativen, deutlich stärkeren, wenn der Spieler mindestens über eine bestimmte Menge Mana verfügt.

Der Zauber „Arkanblitz“ verursacht für 1 Mana etwa 2 Schaden. Sollte der Magier aber bereits 8 Mana besitzen, dann verursacht Arkanblitz stattdessen für 1 Mana 3 Schaden.

Was ist die Story der Erweiterung? Wie üblich ist die Handlung von Hearthstone etwas losgelöst vom wahren Warcraft-Kosmos zu betrachten, da dieser oft parodiert oder „alternativ“ wiedergegeben wird. So ist es auch in „Marsch des Lichkönigs“. Denn Arthas ist wieder da und marschiert mit seiner Untoten Geißel einmal mehr auf Silbermond zu, um die Blutelfen auszulöschen und den Sonnenbrunnen zu erreichen. Die Blutelfen haben darauf (erstaunlicherweise) wenig Lust und werfen sich den Untoten ein weiteres Mal entgegen.

Daher sind die meisten der 145 neuen Karten entweder an der untoten Geißel oder von den Blutelfen inspiriert.

Kostenlose Legendäre Karte, wenn ihr jetzt einloggt

Wer jetzt in Hearthstone einloggt, der kann bereits eine erste, legendäre Karte umsonst abgreifen und sie sofort verwenden. „Der Sonnenbrunnen“ ist der erste legendäre, neutrale Zauber, den es in Hearthstone gibt. Die Karte hat einen massiven Zufalls-Faktor, kann aber den Verlauf eines Spiels maßgeblich beeinflussen.

Satte 9 Mana kostet die Karte, allerdings dürften die tatsächlichen Kosten beim Ausspielen geringer ausfallen, denn der Kartentext sagt:

Füllt eure Hand mit zufälligen Zaubern. Diese Karte kostet (1) weniger für jede andere Karte auf eurer Hand.

Je weniger Zauber ihr vom Sonnenbrunnen aufnehmen könnt, desto geringer fallen die Kosten also aus.

Wann ist Release der neuen Hearthstone-Erweiterung? Der „Marsch des Lichkönigs“ startet ab dem 6. Dezember 2022. Wie üblich ist es schon möglich, im Vorfeld einige Vorverkaufs-Pakete zu kaufen, um sich jede Menge Kartenpackungen und solide Start-Karten für die neue Todesritter-Klasse zu sichern.

Wie gefällt euch der Trailer, der Todesritter und die ersten neuen Karten? Coole, spannende Ideen? Oder eher unpassend und nervig?