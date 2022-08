Hearthstone macht den beliebtesten Spiel-Modus Pay2Win, bringt Premium-Währung

Der Schlachtfeld-Modus in Hearthtstone wird Pay2Win und es gibt eine neue Währung – die Fans gehen mal wieder auf die Barrikaden.

Im Grunde war es etwas, das viele Hearthstone-Fans schon lange befürchtet hatten, doch jetzt wird es endlich Wahrheit. Blizzard krempelt die Monetarisierung des Spiels um und fällt dabei auch über den beliebten Spielmodus „Schlachtfeld“ her. Und es kommt noch härter – es gibt gleichzeitig eine neue Premium-Währung, die Echtgeld-Käufe ablösen soll.

Was ist der Schlachtfeld-Modus? Der Schlachtfeld-Modus ist der „Auto-Battler“ von Hearthstone und ist in den letzten Jahren bei vielen Fans zum beliebtesten Modus geworden. Hier wählt man zu Beginn aus einer Reihe von Helden aus, kauft dann Diener und lässt diese halbautomatisiert gegen die Diener von 7 anderen Spielerinnen und Spielern kämpfen.

Was ändert Blizzard nun? Der Schlachtfeld-Modus wird ausgebaut und bekommt einen eigenen Belohnungsweg mit eigenständigen Belohnungen. Hier gibt es sowohl kostenlose Belohnungen auf dem „normalen“ Pfad, aber auch viele bezahlbare Belohnungen auf dem Premium-Pfad.

Es gibt eigene Quests für den Schlachtfeld-Modus und zahlreiche neue Belohnungen, wie Emotes, Helden-Skins und Finisher-Animationen.

Ein neuer Belohnungspfad – nur für den Schlachtfeld-Modus.

Was ärgert die Fans? Der Haken an der Sache ist, dass man die zusätzliche Auswahl von 4 anstatt von 2 Helden lediglich über Echtgeld bzw. die neue Echtgeld-Währung kaufen kann. Bisher war es möglich, die Auswahl allein durch den Einsatz von erspielbarem Gold zu erhöhen. Das geht künftig nicht mehr. Wer also die maximale Auswahl an Helden haben will, der muss in die Tasche greifen.

Wer kein Geld ausgibt, hat künftig zum Start nur noch die Auswahl aus 2 Helden, wer Cash auf das Problem wirft, kann aus bis zu 4 Helden wählen – ein ziemlich großer Vorteil, vor allem da die Helden im Schlachtfeldmodus aktuell eher schlecht gebalanced sind und es drastische Unterschiede in der Siegesrate gibt.

Für viele ist damit klar: Mehr Auswahl erhöht die Chancen auf den Sieg und wenn man mehr Auswahl nur durch Echtgeld bekommen kann, ist das Ganze Pay2Win.

Blizzard hat einen klaren Grund für die Änderung und erklärt auf die Frage hin, warum man für die Boni jetzt mit Echtgeld zahlen muss:

Wir wollen, dass der Schlachtfeldmodus noch viele Jahre gespielt wird und unter den Spielern beliebt bleibt. Diese Änderung erlaubt es uns, die wachsende Schlachtfeld-Community weiterhin zu unterstützen und Inhalte für sie zu erstellen.

Oder anders gesagt: Man verdient gerade nicht genug am Schlachtfeld-Modus, um den langfristig unterstützen zu können.

Premium-Währung ersetzt Echtgeld-Käufe

Die zweite große Änderung ist die Einführung einer neuen Premium-Währung, die den Namen „Runensteine“ trägt. In der Übergangsphase sollen Käufe sowohl mit Echtgeld als auch mit Runensteinen möglich sein, später sollen die meisten Käufe über Runensteine abgehandelt werden.

In einigen Sonderfällen, wie etwa bei der Vorbestellung einer neuen Erweiterung, dem Kauf des Gasthauspasses oder dem direkten Kauf von Packungen, soll der Kauf direkt mit Echtgeld aber weiterhin möglich sein.

In der Community führt die Ankündigung direkt zu vielen Memes:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Der größte Kritikpunkt ist, dass Blizzard damit die tatsächlichen Kosten von Käufen verschleiert. Denn wenn man Käufe nicht mehr mit einem direkten Euro-Preis beziffert, sondern stattdessen eine „Fantasiewährung“ wie Runensteine dazwischen setzt, dann geht der tatsächliche Preis eines Kaufes oft verloren. Wenn man erst umrechnen muss, wie viel denn ein Runenstein eigentlich in Euro oder Cent wert ist, dann wird der reale Preis dadurch verschleiert.

Blizzard verspricht zwar, dass man Runensteine in Paket-Mengen verkaufen will, die den wichtigsten Produktgrößen entsprechen, doch das scheint die Fans kaum zu überzeugen.

Besonders fadenscheinig wirkt Blizzards Argument, dass man „dank der Runensteine […] zusätzlich kleinere Gegenstände anbieten [kann], wie die individuellen Schlachtfeldheldenskins, die mit diesem Patch in den Shop kommen.“

Hier merken die Hearthstone-Kritiker an, dass man diese Skins auch schlicht für einen kleinen Cent-Betrag im Shop hätte anbieten können, anstatt eine neue Premium-Währung einzuführen.

Runensteine sollen ausschließlich für Geld erhältlich sein. Man kann sie sich nicht im Spiel verdienen.

Wann kommt der Patch? Das Update 24.2 mit den Runensteinen und der Schlachtfeldsaison 2 einschließlich des Belohnungspfades und dem vermeintlichen Pay2Win startet am 30. August.

Was haltet ihr von diesen Änderungen? Gut und sinnvoll? Oder einfach nur Abzocke?