Ab jetzt könnt ihr auch in Hearthstone die „Schattenlande“ von WoW erleben

Geschichtlich spielt die Erweiterung in „Revendreth“, genauer dem namensgebenden Schloss Nathria. Jemand hat den Grafen Denathrius ermordet und ein detektivischer Murloc versucht in bester „Cluedo“-Manier herauszufinden, wie der Mord vonstattenging. Das ruft natürlich allerhand Schauplätze, Diener und legendäre Waffen auf den Plan – zusätzlich zu den Hauptverdächtigen.

Was steckt in der neuen Erweiterung? Wie bei Hearthstone üblich, kommt „Mord auf Schloss Nathria“ mit 135 neuen Karten daher. Die 135 neuen Karten haben wir euch hier alle vorgestellt.

In „Mord auf Schloss Nathria“ widmet sich Blizzards Kartenspiel einem Bereich von World of Warcraft, der noch recht jung ist – nämlich die Schattenlande. Dabei wird natürlich jede Menge durch den Kakao gezogen, aber vor allem viele neue spielerische Möglichkeiten geschaffen.

Die neuste Erweiterung von Hearthstone ist live. Wir verraten euch, was in „Mord auf Schloss Nathria“ steckt.

