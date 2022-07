Spieler behaupten, Blizzard schenkt ihnen in Hearthstone gerade 150 Kartenpackungen – warum haben die Entwickler die Spendierhosen an?

Im Subreddit von Hearthstone häuften sich in den letzten Tagen einige Beiträge, die zu viel Skepsis und Unglauben führten. Einige ehemalige Spieler behaupteten, dass sie im Battle.net plötzlich ein Geschenk von Blizzard für Hearthstone hätten. Satte 150 Kartenpackungen soll es gegeben haben, die man „mal eben“ so als Geschenk bekommen hat. Andere wurden lediglich mit 20 Kartenpackungen beschenkt.

Doch was ist da dran?

Nun – vieles. Denn es stimmt. Immer mehr Spieler melden, dass sie zahlreiche Packungen umsonst erhalten haben.

Was für Spieler sind betroffen? Im Gespräch mit PCGamer erklärte Blizzard, dass es sich dabei um einen auf bestimmte Regionen beschränkten Test handele. Genauer heißt es dazu:

Wir führen viele verschiedene begrenzte und gezielte Tests durch, um herauszufinden, was das Interesse von neuen, ehemaligen oder aktuellen Spielern bestimmt, was eine normale Vorgehensweise in dieser Industrie ist. Das war ein regionenspezifischer Test für Hearthstone im Vereinigten Königreich und Frankreich, für eine Untergruppe von relevanten Spielern, die zuvor in zufällige Gruppen einsortiert wurden und dann ein entsprechendes Angebot zwischen 20 und 150 Packungen erhielten.

Wer dabei wie viele Packungen angeboten bekommen hat, soll übrigens komplett zufällig gewesen sein – immerhin wurden die Spieler in unterschiedliche, zufällige Gruppen gesteckt.

Da der Test aber offenbar auf Frankreich und das Vereinigte Königreich beschränkt war, sollte in Deutschland aktuell wohl niemand auf so ein Geschenk hoffen.

Wie viel ist das wert? Einige dürften sich verwundert die Augen gerieben haben, als sie ins Battle.net einloggten. Denn 150 Kartenpackungen entspricht, wenn man vom günstigsten Vorbesteller-Angebot ausgeht, einem Wert von 150 Euro. Geht man vom „aktuellen“ Preis aus, also ohne Vorbesteller-Rabatte, dann steigt der Wert sogar auf rund 180 Euro an – ein ziemlich stattliches Sümmchen.

Blizzard verschenkt gerade viel: Offenbar ist Blizzard gerade in Spendierlaune und versucht viele ehemalige Spieler zurück in den Battle.net-Kosmos zu holen. Erst vor wenigen Tagen haben wir darüber berichtet, dass einstige Spieler von World of Warcraft plötzlich die Epic Edition von WoW: Shadowlands in ihrem Account als Geschenk hatten – das ist die teuerste Variante der aktuellen Erweiterung des MMORPGs.

Was haltet ihr davon? Eine gute Sache, um ehemalige Spieler zurückzugewinnen? Oder fies gegenüber den treuen, bestehenden Kunden, die so etwas nicht bekommen?