Hearthstone nerft Krieger und Dämonenjäger massiv – Kommt jetzt die neue Meta?

Der Druiden-Zauber Irdene Schuppen wird generft. Die Manakosten steigen von 1 auf 2 an, werden also verdoppelt. Dadurch sollte es Druiden seltener möglich sein, die Schuppen noch irgendwie „in den Zug zu quetschen“ und von massiver Rüstung zu profitieren.

Die Heldenkarte des Paladin, Lichtgeschmiedete Cariel , steigt in ihren Kosten. Statt 7 Mana kostet sie künftig 8 Mana und betritt damit erst einen Zug später das Schlachtfeld. So bleibt dem Gegenspieler mehr Zeit, sich auf die Karte vorzubereiten und dem Paladin ein Zug weniger, um bereits von Cariels Stärke zu profitieren.

Die legendäre Dienerin Caria Teufelsseele wird ein wenig abgewandelt. Anstatt 6 Mana zu kosten und Werte von 6/6 zu besitzen, kostet sie künftig 7 Mana und besitzt Werte von 7/7, was auch für ihren Kampfschrei-Effekt zählt. So wird sie erst später zum Einsatz kommen, aber dafür ein wenig stärker sein.

Der Zauber Schildzersplitterung verursacht künftig nur noch 4 Schaden an allen Dienern anstelle von 5 Schaden. Das sollte dafür sorgen, dass deutlich mehr Diener diesem Angriff standhalten und nicht so oft das ganze Spielfeld aufgeräumt wird.

Ein neuer Patch in Hearthstone wurde aufgespielt und sorgt vor allem dafür, dass zwei Klassen nun häufiger verlieren. Krieger und Dämonenjägern geht’s an den Kragen.

