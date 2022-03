Alternativen für Hearthstone – Die 5 besten Online-Kartenspiele

Kompetitive Online-Kartenspiele sind seit Hearthstone ein beliebtes Genre. Doch was gibt es noch außerhalb von Blizzards Kartenspiel-Hit? Wir von MeinMMO haben eine Reihe von Alternativen zu Hearthstone gesammelt, die wir euch hier gerne vorstellen möchten. Viel Spaß!

Wie wurde ausgewählt? Wir haben hier eine Auswahl an populären Kartenspielen getroffen, die ihr online gegen andere Spieler zocken könnt. Dabei haben wir darauf geachtet, dass die Spiele nicht einfach nur Hearthstone kopieren, sondern jeweils ein Alleinstellungsmerkmal haben, das es von Blizzards Genre-Referenz abhebt.

Magic: The Gathering – Arena

Entwickler: Wizards of the Coast | Plattform: PC, Android, iOS | Release-Datum: 27. September 2018 | Modell: Free2Play

Was ist das für ein Spiel? Magic: The Gathering ist der Urahn aller Online-Kartenspiele. Schon in den 90ern wurde Magic mit echten Karten gezockt und mit Magic: The Gathering – Arena liegt mittlerweile auch eine populäre digitale Version vor.

Wer Sammelkartenspiele kennt, wird sich hier gleich wie Zuhause fühlen. Es gilt, Mana zu sammeln, damit Fantasy-Kreaturen und Zauber heraufzubeschwören und damit die Lebenspunkte des Gegners zu zerschmettern.

Was sind die besonderen Features? Wer bisher nur Hearthstone gespielt hat, muss sich bei Magic: The Gathering auf ein komplexeres Gameplay einstellen. Der große Unterschied besteht wohl beim Ressourcen-Management.

Denn während man bei Hearthstone und Co. jede Runde einfach Mana in steigender Zahl bekommt, muss man in Magic die wertvollen Ressourcen mühsam verdienen, indem man sogenannte „Länder“ ausspielt und diese dann für ihre Energie anzapft.

Dazu kommt noch, dass die einzelnen Länder nicht für jede Beschwörung taugen. Denn das Mana ist farbcodiert und wer zum Beispiel ein Feuermonster rufen will, muss erst entsprechend viel „Rotes Mana“ aus Bergen „abbauen“.

Damit wird Magic ungleich strategischer und auch langsamer als beispielsweise Hearthstone. Wer hier gewinnen will, muss sein Deck besonders clever aufbauen und auf die Energie-Versorgung ein besonderes Augenmerk legen.

Wer sollte es spielen? Magic: The Gathering richtet sich erstmal an Fans des analogen Originals. Wer also schon damals in den 90ern gern Karten mit seinen Kumpels gekloppt hat, wird hier garantiert fündig.

Dazu kommt noch, dass sich Magic langsamer und bedächtiger spielt als Hearthstone oder andere „moderne“ Online-Kartenspiele. Wer sich also gern sowohl strategisch wie auch taktisch austoben will und besonders viel Freude am Deck-Optimieren hat, der wird hier auf seine Kosten kommen.