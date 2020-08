Es gibt haufenweise kostenlose Mobile-Games auf dem Markt, doch viele davon stehen dann im Verruf von Pay-to-Win-Mechaniken Gebrauch zu machen. Wir zeigen euch daher hier 5 Smartphone-Spiele, die auch ohne Echtgeld problemlos und umfangreich zu spielen sind.

Das wird hier gezeigt: Wer mit seinem Smartphone regelmäßig Online-Games zockt, kennt das Problem. Es macht gerade richtig Spaß, doch dann taucht eine Paywall auf und man muss Echtgeld zahlen, um voranzukommen.

Diese Liste zeigt euch 5 Mobile-Games, wo ihr dieses Problem nicht haben werdet. Klar, hier kann man auch Echtgeld ausgeben, doch große Spielvorteile habt ihr dadurch nicht.

Die Liste wurde von unserer Redaktion zusammengestellt und zeigt Spiele aus den unterschiedlichsten Genres, damit jeder Spielertyp ein Game findet, das ihm zusagt.

Wenn ihr neu auf dem Gebiet seid, dann solltet ihr euch unsere Tipps zum erfolgreichen Spielen auf dem Smartphone anschauen.

Hearthstone

Entwickler: Blizzard| System: Android, iOS, PC | Release-Datum: 11.03.2014 | USK: 0

Was ist Hearthstone? Hierbei handelt es sich um ein Sammelkartenspiel aus der Welt von World of Warcraft. Ihr könnt aus Hunderten Karten ein Deck zusammenbauen und müsst damit dann eure Gegner bezwingen.

Dazu kommen dann auch Helden ins Spiel, die Charaktere aus der Warcraft-Welt darstellen und eigene Fähigkeiten haben. Mit eurem Deck und eurem Helden müsst ihr dann die Lebenspunkte des Gegners auf null bringen.

Wie fair ist Hearthstone? Das Kartenspiel wird als sehr fair angesehen. Ihr könnt euch neue Karten erspielen oder sie eben für Echtgeld kaufen, doch es gibt nichts in der Welt von Hearthstone, was euch extreme Spielvorteile bringt und ausschließlich mit Geld zu kaufen ist.

Vor allem zu Beginn ist Hearthstone durch zahlreiche Free-Packs ohne Geld zu genießen. Es haben aber auch Spieler bewiesen, dass man ohne Echtgeld den Rang Legende erreichen kann. Es zeigt, dass man hier also auch als Free2Play-Spieler viel Spaß haben kann.

Für wen lohnt sich Hearthstone?

Fans von Sammelkartenspielen, wie etwa Magic: The Gathering

Veteranen von World of Warcraft, denn hier findet man viele Charaktere und deren Sprüche wieder

Spieler, die nicht immer lange zocken können – Ein Match in Hearthstone dauert etwa 15 Minuten und ist ideal für zwischendrin

Wo kann ich Hearthstone downloaden? Das Kartenspiel könnt ihr euch in den App-Stores von Apple und Android runterladen. Alternativ könnt ihr es auch auf dem PC spielen.

Pokémon GO

Entwickler: Niantic| System: Android, iOS| Release-Datum: 06.07.2016 | USK: 6

Was ist Pokémon GO? Hierbei handelt es sich um ein Augmented-Reality-Game, also um ein Spiel, was ihr in der realen Welt spielen müsst. Ihr lauft durch eure Stadt und per GPS-Signal wird euer Standort übertragen. Überall erscheinen dann wilde Pokémon, die ihr fangen oder bekämpfen müsst.

Ziel des Spiels ist ein voller PokéDex, also jedes verfügbare Pokémon gefangen zu haben. Ihr könnt eure Monster dann stärken und im Kampf nutzen.

Wie fair ist Pokémon GO? Ihr könnt in Pokémon GO alles kostenlos erspielen, doch auch im Ingame-Shop einige Vorteile erkaufen. So gibt es Glückseier für die doppelten EP oder Brutmaschinen, um Eier schneller auszubrüten.

All diese Items könnt ihr aber auch durch die Münzen kaufen, die ihr euch im Spiel kostenlos verdient. Dafür müsst ihr lediglich Aufgaben erfüllen und Arenen verteidigen. Wenn man diese Münzen dann spart, könnt ihr jedes Item im Ingame-Shop ohne Echtgeld kaufen.

Selbst ohne die Items lässt sich Pokémon GO problemlos spielen. Es gibt jeden Tag einen kostenlosen Raid-Pass und eine unendliche Brutmaschine, die kein Geld kostet.

Für wen lohnt sich Pokémon GO?

Wer schon immer gerne die Pokémon-Spiele auf dem Gameboy gezockt hat, findet in Pokémon GO seinen vollen Spaß.

Leute, die sich gerne bewegen und dabei eine Beschäftigung suchen

Jede Altersgruppe, denn Pokémon GO begeistert Kinder und Erwachsene gleichermaßen

Wo kann ich Pokémon GO downloaden? Pokémon GO gibt es sowohl im PlayStore von Android, als auch im App-Store von Apple kostenlos zum Herunterladen.

