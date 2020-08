Pokémon GO: Neues Münzsystem in Deutschland – So verdient ihr nun die Währung

Pokémon GO hat die Tests des neuen Münzsystems auf Deutschland und andere Länder ausgeweitet. Wir zeigen euch, was sich jetzt veränderte und wie ihr nun Münzen verdient.

Was ist neu? Am Abend des 4. Augusts teilten die Entwickler von Pokémon GO die Nachricht mit, dass man das neue Münzsystem nun auf weitere Länder ausweitet. Darunter auch Deutschland. Konkret bedeutet das für euch, dass ihr nun weitere Methoden im Spiel findet, um die begehrten PokéMünzen zu verdienen.

Mit diesen Münzen wiederum könnt ihr im Shop einkaufen und euch Fernraid-Pässe, Glücks-Eier oder weitere starke Items besorgen.

So funktioniert das neue Münzsystem

Hier findet ihr es: Wenn ihr Pokémon GO startet, findet ihr das neue System bei der „Heute“-Übersicht.

Wählt im Spiel das Forschungs-Symbol über der „In der Nähe“-Anzeige

Wählt nun den linken Reiter namens „Heute“

Scrollt unter die Übersicht von „Besondere Bonusse“

Nun seht ihr eure täglichen Aufgaben

Wie funktioniert das? Schließt ihr alle dort aufgelisteten Aufgaben ab, erhaltet ihr dadurch 20 PokéMünzen. Bedenkt, dass sich dieses System noch im Test befindet. Aufgaben und die Anzahl der Münzen als Belohnung könnten sich also im Laufe der Test-Phase noch verändern.

Die Quests werden wohl variieren und euch in den verschiedensten Bereichen herausfordern. Darunter Würfe, Fänge, Raids oder das Verwenden von Beeren bei Fängen. Als Beispiele für Quests nannte Niantic diese hier:

Lande einen fabelhaften Wurf.

Entwickle ein Pokémon.

Lande einen großartigen Wurf.

Verwende eine Beere beim Fangen eines Pokémon.

Mache einen Schnappschuss von deinem Kumpel.

Fange ein Pokémon.

Verwende ein Power-up bei einem Pokémon.

Lande einen guten Wurf.

Verschicke ein Pokémon.

Gewinne einen Raid.

Bekommt man weiterhin 50 Münzen aus Arenen?

So ändert sich das System für euch: Aktuell bekommt ihr nicht mehr weiterhin 50 Münzen für das Verteidigen von Arenen. Die Zahl wurde auf 30 Münzen reduziert.

Das Limit pro Tag liegt bei 50 PokéMünzen, die ihr insgesamt verdienen könnt. Das setzt sich zusammen aus maximal 30 Münzen durch Arenen und die restlichen 20 durch das neue Münz-System der täglichen Forschung.

Merkt euch das:

Ihr könnt höchstens 50 Münzen pro Tag verdienen

Für das Verteidigen von Arenen gibt es 6 Münzen pro Stunde

Für das Verteidigen von Arenen verdient ihr maximal 30 Münzen pro Tag Nach 5 Stunden habt ihr das Limit also erreicht

20 Münzen gibt es pro Tag für das erfolgreiche Abschließen der Quests unter „Heute“

Eure Pokémon bringen ab jetzt maximal nur noch 30 Münzen aus Arenen mit – Danke für die Screenshots, Lisa

So lief das bisher mit dem System

Das passierte bis jetzt: Im Februar 2020 gab es bereits die ersten Hinweise durch Leaks auf ein neues Münz-System.

Im Folgemonat bestätigten weitere Leaks, was da nun auf uns zukommt. Münzen verdienen durch Quests, juhu. Trainer freuten sich auf die Überarbeitung. Die ersten Tests liefen in Australien exklusiv für die Spieler. Was bis zum Release im August in Deutschland folgte, waren viele Anpassungen:

Erstmal liefen die Tests gar nicht so rund, wie man sich das erhoffte. Niantic dreht die Münzen pro Stunde, die man für das Verteidigen der Arena erhält, drastisch runter. In ersten Tests in Australien verdienten Trainer nur 2 PokéMünzen pro Stunde in Arenen und äußerten mächtig Kritik. Obwohl das tägliche Münzen-Limit zu der Zeit auf 55 erhöht wurde.

Kritisiert wurde auch bereits die „Gewinne einen Raid“-Aufgabe. Das lag damals vor allem an Corona, denn Trainer konnten vielerorts nicht die Häuser verlassen. Sie sahen sich gezwungen, für die Aufgabe einen Fernraid-Pass zu nutzen, der 100 Münzen kostet. Das rechnete sich also überhaupt nicht. Das neue Münz-System nannten Tester nach nur 3 Tagen „Müll-System“.

Im Juni kam dann die große Überarbeitung des Systems. Seit dem gibt es wieder 6 Münzen pro Stunde und das tägliche Limit kehrte auf 50 Münzen zurück.

Warum gibt es das jetzt?

Das sagt Niantic: In ihrem Blog schreiben die Entwickler von Niantic, dass die Tests des Münzsystems vielversprechend wären. So stellten sie fest, „dass mehr Trainer als jemals zuvor kostenlose PokéMünzen erhalten“.

Nach viel positivem Feedback aus Australien erweitert man jetzt den Belohnungstest für PokéMünzen auf Deutschland, Neuseeland und Taiwan.

Weiter heißt es im offiziellen Blog auf pokémogolive.com:

Mit diesem Update werden Aufgaben zur Bekämpfung von Team GO Rocket zu den täglichen Aktivitäten hinzugefügt, die ihr abschließen könnt, um PokéMünzen zu erhalten. Die Welt von Pokémon GO bietet Trainern mehr Möglichkeiten als je zuvor. Wir hoffen, dass mehr Trainer sich durch die erweiterten Aktivitäten PokéMünzen erarbeiten können. Wir berücksichtigen euer Feedback weiterhin für Updates am PokéMünzen-Belohnungssystem. Bleibt dran – und bleibt gesund!

Wie gefällt euch das neue Münz-System in Pokémon GO? Wünscht ihr, dass Niantic da noch einige Änderungen macht oder seid ihr erstmal zufrieden damit?

Vielleicht verdient ihr euch damit ja wichtige Münzen, um noch mehr aus den vielen Events im August in Pokémon GO rauszuholen.