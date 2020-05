In Pokémon GO gibt es Ärger rund um die Einführung eines neuen Systems, um an PokéMünzen zu kommen. So soll man eigentlich die Möglichkeit haben mehr Münzen kostenlos zu erhalten, doch das sorgt für Stress.

Das wurde angekündigt: Niantic testet in Australien ein neues Münzen-System. So soll man dort 55 Münzen, anstatt der bisher 50 kostenlosen Münzen pro Tag erhalten. Außerdem gibt es weitere Wege, um an die Münzen zu kommen.

Auf den ersten Blick scheint dieses System gut zu klingen, doch schaut man es sich genauer an, dann kommt viel Kritik der Trainer auf, denn es wird deutlich schwerer, um an die kostenlosen Münzen zu kommen.

So soll das neue Münzen-System funktionieren

So kommt man an die Münzen: Der Weg, um an die 50 PokéMünzen zu kommen, bleibt gleich. Ihr könnt dafür weiterhin Arenen verteidigen und wenn ihr rausgeschmissen werdet, gibt es die 50 Münzen. Vorausgesetzt, ihr habt lang genug dringesessen.

So soll es aber auch weitere Wege geben, um an 5 zusätzliche Münzen zu kommen. Diese Wege könnt ihr ganz entspannt von Zuhause aus angehen:

Lande einen fabelhaften Wurf.

Entwickle ein Pokémon.

Lande einen großartigen Wurf.

Verwende eine Beere beim Fangen eines Pokémon.

Mache einen Schnappschuss von deinem Kumpel.

Fange ein Pokémon.

Verwende ein Power-up bei einem Pokémon.

Lande einen guten Wurf.

Verschicke ein Pokémon.

Gewinne einen Raid.

Wenn ihr alle Aktionen, die an diesem Tag verlangt werden, erfüllt, erhaltet ihr die 5 zusätzlichen Münzen. Es reicht also nicht, wenn ihr nur eine der oben genannten Aufgaben abschließt.

Das System scheint also ganz ähnliche zu funktionieren, wie die tägliche Quest, die man aktuell in der Corona-Zeit ohne PokéStop erhalten kann.

Normalerweise bekommt man PokéMünzen nur im Ingame-Shop – 50 Münzen sind pro Tag allerdings gratis

Wo liegt jetzt das Problem? Eine Anpassung sorgt für viel Kritik. So soll man nur noch 2 statt 6 PokéMünzen pro Stunde in der Arena erhalten. Man muss also nicht mehr 8 Stunden in einer Arena sitzen, um an diese zu kommen, sondern ganze 25 Stunden. Deshalb müsst ihr mindestens 2 Arenen pro Tag halten, um das tägliche Cap der PokéMünzen zu erreichen.

Ihr könnt die 50 PokéMünzen auch nicht durch die obengenannten Aktionen erhalten. Dort gibt es nur die 5 zusätzlichen Münzen.

Das wird kritisiert: Viele Trainer sagen jetzt, dass sie liebend gern auf die 5 zusätzlichen Münzen verzichten würden, wenn man weiterhin so leicht an die 50 bisherigen Münzen kommen kann.

Andere verstehen diese Anpassung gar nicht. So sagt „jwadamson“ auf reddit: „Wie kann man es Balancing nennen, wenn man die Möglichkeit auf 5 leicht verdiente PokéMünzen gibt und dafür die maximalen Arena-Münzen von 8:20 Stunden auf 25 Stunden Verteidigungszeit verändert?“

Andere Trainer haben sogar Vorschläge, wie man das System direkt verbessern würde: „Sie sollten das Arena-System gleich lassen und diese Quests einfach obendrauf geben, während man das Maximum von 50 Münzen pro Tag gleich lässt. Trainer könnten dann aussuchen, auf welchem Weg sie ihre Münzen verdienen wollen.

Zuletzt standen auch die Fern-Raids in Pokémon GO in Kritik. Dort forderten die Trainer eine bessere Umsetzung des Systems.