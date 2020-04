Pokémon GO bekommt spezielle Feldforschungen, für die ihr nicht rausgehen müsst. Das neue Feature wird dabei helfen, das Spiel ein bisschen besser von zu Hause aus spielen zu können.

Das sind die neuen Quests: Die neuen speziellen Feldforschungen bekommen Trainer, ohne einen PokéStop zu drehen. Sie waren bereits zuvor als kommendes Feature angekündigt worden und scheinen nun live zu gehen.

Spieler in Neuseeland teilten bereits, wie das neue Feature aussieht:

Wie man in dem Reddit-Post sieht, wird die neue Quests deutlich als „Bonus“ herausgestellt und füllt einen Slot abseits der gewohnten drei Feldforschungen. Ihr müsst in den Quests also nicht extra Platz schaffen, damit ihr sie bekommen könnt.

So verbessern die Quests das Spielen von zu Hause

So sehen die Quests aus: Die Quests scheinen insgesamt sehr leicht auszufallen. Für die vorliegende Bonusaufgabe müssen Spieler lediglich 10 Pokémon verschicken, um einen Rauch zu bekommen. Es ist also nicht nötig, für die Quest nach draußen zu gehen.

Spielen von zu Hause wird einfacher: Auch die Rauch-Belohnung erleichtert das Spielen in den eigenen vier Wänden. Das Item ermöglicht es, mehr Pokémon zu spawnen, ohne sich vom Fleck bewegen zu müssen.

Außerdem können Trainer sich durch die zusätzliche Feldforschung einen täglichen Stempel für den Forschungsdurchbruch zu sichern. Damit könnt ihr die Belohnungen und Pokémon-Begegnungen auch erreichen, wenn ihr nicht rausgeht.

Die neuen Quests passen gut zu den neuen Fern-Raids, in denen ihr aktuell Darkrai und andere Raid-Bosse herausfordern könnt.

Die neuen Bonus-Quests reihen sich dabei in eine Gruppe von Änderungen ein, die Niantic vorgenommen hat, um Pokémon GO auch von zu Hause aus spielen zu können. Auch die Stop-Reichweite und die Funktion eurer Kumpel wurde angepasst, um das Spielen von zu Hause zu verbessern.